يقر ثلثا المشاركين في الاستبيان، عبر مختلف الوظائف ومستويات الجاهزية، بأن إثبات العائد على الاستثمار (ROI) ليس أولوية قصوى بحلول عام 2026. وبدلاً من ذلك، فهم يركزون على تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير حالات الاستخدام.



وهذا منطقي. فعلى الرغم من النقص في المهارات المطلوبة، فإن تبني الذكاء الاصطناعي هو الأولوية الإستراتيجية الأكثر ذكرًا بالنسبة إلى الشركات—وتتطلب الأهداف الإستراتيجية اتخاذ الإجراءات الآن من أجل تجربة الذكاء الاصطناعي وتجربة الحلول.



في هذه المرحلة التجريبية، قد يكون من الصعب تحديد العائد على الاستثمار. لكن قادة الذكاء الاصطناعي يعتقدون أن الأمر يستحق المخاطرة. إذا وقعت في فخ النظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته مركزًا للتكاليف، فقد تجد صعوبة في اللحاق بالمنافسين الذين ينظرون إليه بمنظور أطول أمدًا.