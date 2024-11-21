البرامج التجريبية للذكاء الاصطناعي مرحة. الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هو عمل تجاري.

في عالم الذكاء الاصطناعي، من السهل أن تنشغل بالإثارة التي تنطوي عليها التجارب الصغيرة. يمكن أن تكون البرامج التجريبية للذكاء الاصطناعي مثيرة، خاصة عندما يتوقع أن تحقق التقنية التي تعتمد عليها من الإيرادات ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً. عرض توضيح ناجح لروبوت الدردشة، أداة تحليل سيرة ذاتية داخلية—هذه التجارب توفر فرصة لاختبار الأمور دون الالتزام (أو الاستثمار) بشكل كبير. ولكن في حين أن هذه التجارب صغيرة النطاق قد تبدو وكأنها انتصار، إلا أنها نادراً ما تقدم صورة واضحة عن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي للمؤسسة. ومع زوال حداثة هذه التجربة، يكافح قادة الأعمال لقياس فعالية الذكاء الاصطناعي بناءً على هذه التجارب المعزولة.
يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مجرد تجربة أو برنامج تجريبي لا يمكنه تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي. إنما على مستوى النطاق الواسع - حيث يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عمليات الأعمال وعبر الأقسام - يفي الذكاء الاصطناعي بوعده الهائل. الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على نطاق واسع هو المكان الذي تظهر فيه القيمة الحقيقية، مما يحول نماذج الأعمال، ويعزز الكفاءة، ويخلق فرص نمو جديدة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
لا شك أن البرامج التجريبية مرحة، وأنها تمثل نهجاً حذراً وتدريجياً لنشر الذكاء الاصطناعي. تمنح هذه المشاريع المؤسسة لمحة عما يمكن أن تفعله التقنية — ربما لتحسين عملية واحدة أو تحسين جزء صغير من عمليات الأعمال. وغالباً ما تكون نتائج هذه البرامج التجريبية مثيرة للإعجاب، وإن كانت نتائجها محلية للغاية.
لكن البرامج التجريبية غالبًا ما تركّز على حالات استخدام معزولة ذات نطاق محدود. فقد تم تصميمها للعمل في بيئة محكمة وقابلة للإدارة، مثل أتمتة تجربة العملاء لشريحة محدودة أو تطبيق الذكاء الاصطناعي على مشكلة محددة مثل إدارة المخزون. تهدف هذه البرامج التجريبية المحدودة إلى إثبات مفهوم ما، وليس تقديم حل شامل. لا توفر معايير حقيقية لتحديد القيمة الأكبر للذكاء الاصطناعي، ويتم نشرها على نطاق واسع.
ينطوي توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر مؤسسة على تعقيدات لا يمكن استيعابها في تجربة واحدة؛ يمكن لسلسلة من الحلول على مستوى المؤسسة ككل، مبنية على أساس تقنية متين، أن تحقق عوائد هائلة.
ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً جدًا من الشركات هي التي التزمت حقاً باستخراج هذه القيمة، لا سيما في ظل مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقا لأبحاث حديثة صادرة عن شركة الاستشارات McKinsey، اعتمدت فقط 11% من الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، فإن اللعب بأمان يمكن أن يكون مخاطرة أكبر من طرح سلسلة من المشاريع المنفصلة بحذر. وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، خطط 43% من الرؤساء التنفيذيين لزيادة وتيرة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024، خوفاً من أنهم سيتخلفون عن المسار بدونه. أدرك هؤلاء الرؤساء التنفيذيون أن الذكاء الاصطناعي يكون ذا قيمة أكبر عندما يكون متداخلاً بعمق في العمليات من البداية إلى النهاية.
الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هو المكان الذي يكون فيه تحول الأعمال ممكنًا. يمكن أن يوفر إخراج هذه الأدوات من صومعة المشاريع الفردية وبثها في جميع أنحاء المؤسسة ميزة استراتيجية كبيرة. لا يمكن لمؤسسة تستثمر في البنية التحتية الأساسية اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي أن تقضي فقط على نقاط الألم بل تحصل على رؤى شاملة قائمة على البيانات حول عملياتها بشكل عام.
ويمكن أن يحل توسيع النطاق، في البيئة الحالية، العديد من المشكلات المنفصلة. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الأرقام التي تم جمعها معهد IBV:
لا يمكن لمشروع تجريبي واحد أن يوضح هذه الفوائد طويلة الأمد لاعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، أو تكلفة تدريب الموظفين وبناء أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فردي.
يزدهر الذكاء الاصطناعي انطلاقًا من البيانات، ويؤدي بناء أساس بيانات عالي الجودة لاستخدامه في جميع أنحاء المؤسسة إلى زيادة فرص الدقة، فضلاً عن القدرة على بناء أدوات جديدة بسرعة. ومع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت، من المرجح أن تؤدي الالتزامات طويلة الأمد تجاه الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر الأعمال إلى نتائج أفضل.
لرؤية هذه المفاهيم بشكل عملي خذ، على سبيل المثال، مزودي خدمات الاتصالات (CSPs). تبنت صناعة الاتصالات الذكاء الاصطناعي، وخاصة تقنية الوكيل الافتراضي، في وقت مبكر. إنه مناسب بشكل طبيعي لمزودي خدمات العملاء (CSPs): العديد منهم لديهم حجم كبير من تفاعلات العملاء المتنوعة ولديهم التزام لتقديم تجارب عملاء متسقة. تراقب معظم هذه الشركات تكلفة التفاعل الفردي عن كثب، حيث يمكن أن يكون لدى العملاء الأفراد عقود صغيرة نسبياً.
تطبيق تقنية الوكيل الافتراضي على مجموعة ضيقة من حالات استخدام تجربة العملاء قد حسن أداء مزود خدمة العملاء (CSP). وفقًا لتقرير صادر عن شركة Forrester، قد تُحقق المؤسسة الكبيرة التي تطبق تقنية الوكيل الافتراضي وفورات في التكاليف بقيمة 5.50 دولار أمريكي لكل محادثة يتم احتواؤها. وجد معهد IBM لقيمة الأعمال أن 84% من هذه الشركات إما حققت عائد الاستثمار أو تجاوزته بعد تبني الاستخدام، وأبلغت 97% منها عن تأثير إيجابي فيما يتعلق برضا العملاء. وبحسب كل الروايات، كان اعتماد مزودي خدمات العملاء لتقنية الوكيل الافتراضي لتجربة العملاء بمثابة تجربة ناجحة على نطاق واسع. وبالنظر إلى مدى ربحية هذه المبادرات، فمن المدهش ألا يتم توسيعها أو توسيع نطاقها في كثير من الأحيان.
لكن فودافون، وهو قيمة خارجية، فعلت أكثر من مجرد تطبيق الذكاء الاصطناعي على وظيفة محددة بدقة. في عام 2017 ، بدأت الشركة تشغيل مساعدها الخاص، TOBi، في المملكة المتحدة. وبعد مرور ست سنوات، أصبح بإمكان TOBi التعامل مع مئات الآلاف من المكالمات شهريًا. وأصبح TOBi أيضًا بمثابة منصة إطلاق لسلسلة من التكاملات الأكثر عمقًا. أنشأت الشركة روبوت المحادثة التكميلي الذي يتعامل مع العلامات التجارية المختلفة والمناطق الجغرافية بصوت موحد للعلامة التجارية، ثم نشرته عبر قنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة.
اليوم، أضافت فودافون روبوتات محادثة مصممة خصيصاً للموردين وللاستخدام في البيع بالتجزئة. لقد سهّل التكامل الرأسي ليس فقط تقليل تكلفة كل تفاعل، ولكن أيضًا إضافة الدعم السريع للقنوات والمنتجات الجديدة. تكشف هذه الأدوات متعددة القنوات والقابلة للتوسع، المصممة خصيصاً لأداء وظائف مختلفة عبر الشركة، الفجوة بين نهج الذكاء الاصطناعي التجريبي والنهج الاستراتيجي القائم على الذكاء الاصطناعي أولاً: فالأول قد يحسن الإنتاجية، لكن الثاني يخلق طرقاً لتحقيق نمو رئيسي كبير.
نظراً للعوائد المحتملة للانتقال من البرامج التجريبية للذكاء الاصطناعي إلى التحولات واسعة النطاق، يجب على قادة الأعمال اتخاذ قرار: إما إنشاء أدوات فردية بشكل تفاعلي لتجاوز الاختناقات والأقسام ذات الأداء الضعيف، أو الاستثمار بشكل استباقي في الأساس لجعل الذكاء الاصطناعي مكوّنًا أساسياً في عملياتهم.
هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد المسبق في البداية لتدريب الذكاء الاصطناعي وضبطه ونشره واعتماده في جميع وظائف الأعمال، ولكن في المشهد الحالي سيتأخر أولئك الذين لا يختارون التكيف مع هذا المشهد. حتى الآن، يقول ثلثا الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إن المكاسب في الإنتاجية من الأتمتة كبيرة جداً لدرجة أنهم يحملون المخاطر للبقاء في المنافسة. بناء البنية التحتية الأساسية لبث الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة هو أكثر من مجرد نسخة تجريبية؛ بل هو نموذج عمل للمستقبل.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.