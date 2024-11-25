الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة الابتكار في مجال الكمبيوتر المركزي في القطاع العام

بعد ستين عامًا من تقديم IBM System/360 لأول مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المركزي، لا تزال هذه الأجهزة مطلوبة بشدة. لا يزال 89% من حكومات الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تعتمد على الكمبيوتر المركزي بطريقة ما، وفقًا لدراسة حديثة.
أجرى IBM Institute for Business Value، بالتعاون مع Oxford Economics، استطلاعًا شمل 2,551 مديرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم لفهم كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر المركزي في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة الحالي. وشملت هذه المجموعة 255 من قادة تكنولوجيا المعلومات الحكوميين.
تسلط النتائج الضوء على الدور المحوري لأجهزة الكمبيوتر المركزي في تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ودعم إستراتيجيات السحابة الهجينة، ودفع التحول الرقمي في القطاع العام، حيث يكون الأمان والموثوقية والقابلية للتوسع ضرورية.
تستمر العديد من الوكالات الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، في الولايات المتحدة ودول أخرى، في الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر المركزي لتشغيل خدمات أساسية متنوعة. وتشمل هذه الخدمات الأنظمة الضريبية وتسجيلات المركبات وبرامج الفوائد. بفضل قدرتها الفريدة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وموثوقية وأمان، أثبتت أجهزة الكمبيوتر المركزي حيويتها وهي مفتاح للاستفادة الكاملة من إمكانات الابتكار القائم على البيانات.
هذا ينطبق بشكل خاص على الأنظمة التي تستخدم نظام Linux مفتوح المصدر مع سحابة هجينة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التي تتطلب مستويات عالية من المرونة التي تتيح الابتكار على الكمبيوتر المركزي.
بفضل الجيل الرابع من IBM® LinuxONE، استطعنا إدخال العديد من التقنيات. ومن بين هذه التقنيات Security and Compliance Center، الذي يبسط جاهزية التدقيق، والخوارزمية الكمية الآمنة التي تساعد على حماية البيانات في عصر ما بعد الكم؛ والمسرع المتكامل لاستدلال الذكاء الاصطناعي على معالج IBM Telum® المصمم لجعل الذكاء الاصطناعي داخل المعاملات أكثر عملية.
في دراسة جديدة، يتفق 90% من قادة تكنولوجيا المعلومات العالميين في الحكومات على أن التطبيقات القائمة على أجهزة الكمبيوتر المركزي لا تزال تؤدي دورًا مهمًا في رحلة التحول الرقمي لمؤسساتهم. كما تكشف الدراسة أن قادة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام يعتبرون أجهزة الكمبيوتر المركزي منصة لا تقدر بثمن لنشر الذكاء الاصطناعي المؤسسي. فهم يستخدمونها لدفع الابتكار، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبسيط العمليات، وتحديث التطبيقات. تدعم الإحصاءات المقنعة من الدراسة هذا المنظور:
من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي على أحمال التشغيل المعاملاتية على الكمبيوتر المركزي مباشرة، يمكن للمنظمات الحكومية اكتشاف رؤى جديدة، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة، وتعظيم قيمة أنظمتها الأساسية، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج أعمال ذات معنى.
يؤدي الكمبيوتر المركزي أيضًا دورًا حيويًا في إستراتيجية السحابة الهجينة الناجحة، ما يمكن مؤسسات من نشر أحمال تشغيل التطبيقات في أكثر بيئات الحوسبة ملاءمة. يتفق 84% من قادة تكنولوجيا المعلومات الحكوميين الذين شملهم الاستطلاع على هذا النهج، قائلين إنه من المهم أن تندمج أجهزة الكمبيوتر المركزي بسهولة مع تقنيات أخرى.
مع تقدم عصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، أصبح بقاء أجهزة الكمبيوتر المركزي بكامل إمكاناتها أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. حيث إن دورها كأصول إستراتيجية للمساعدة على ضمان الأمان وخصوصية البيانات والكفاءة التشغيلية يجعلها لا غنى عنها للحكومات التي تسعى إلى تحديث وتقديم خدمات جديدة مع إدارة التكاليف في الوقت نفسه.
من خلال تبني إستراتيجيات تحديث تستفيد من نقاط قوة الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات في القطاع العام تسريع رحلاتها نحو التحول الرقمي وفتح فرص جديدة للنمو والابتكار.
