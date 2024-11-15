على الرغم من دراسات الحالة الواعدة، لا تزال هناك مجموعة من المخاطر المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتشمل هذه المشكلات المثارة مشكلات تتعلق بالدقة، والشفافية، والإنصاف، والخصوصية، وانتهاك الملكية الفكرية.

ولقد أثارت القصص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي جدلاً واسع النطاق ليس فقط بسبب سوء كتابتها، ولكن أيضًا بسبب الانتحال وعدم دقة الحقائق. ومع تزايد عدد محركات البحث التي تنشر ملخصات الذكاء الاصطناعي، هناك مخاوف من أن تعطي هذه الملخصات مظهر السلطة من خلال تضمين روابط للمصادر. ولكن يمكنهم إخراج الحقائق من سياقها وإعطاء معلومات مضللة31. وبحسب مصدر بيانات التدريب، قد تضخم نماذج الذكاء الاصطناعي التحيزات القائمة.

على الرغم من سهولة توجيه اللوم إلى روبوتات المحادثة مثل ChatGPT، إلا أن معهد رويترز 6 أشار إلى أن المؤسسة الإخبارية لا يمكنها بسهولة تجاوز هذه المشكلة. يمثل تطوير النماذج الداخلية تحديًا كبيرًا. حتى أكبر غرف الأخبار قد لا تمتلك أرشيفًا كبيرًا بما يكفي لتوفير جميع بيانات التدريب التي قد يحتاجها النموذج اللغوي الكبير.

قد يكون الحل الأفضل هو الضبط الدقيق أو ضبط سريع للنماذج الحالية، ولكن هذه الطرق يمكن أن تأتي مع مشاكلها الخاصة حول السلامة والاستقرار وقابلية التفسير.

وعلى الرغم من الإنجازات المذهلة التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنهم في النهاية يفتقرون إلى فهم متماسك للعالم32. ونتيجةً لذلك، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التحقق من جودة المصادر، وقد يتم خداعه أحيانًا. وعلى سبيل المثال، وجدت مجلة Wired33 أن منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات Google وMicrosoft وPerplexity كانت تعرض إجابات تعتمد على علم الأعراق الذي تم دحضه على نطاق واسع، وذلك بسبب نقص المعلومات عالية الجودة على الإنترنت. وفوق ذلك، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تُصدر معلومات خاطئة، ولا تزال تتعلم كيفية التعبير عن درجة عدم اليقين.

في السابق، كانت جهات النشر تنشر بياناتها ورموزها جنباً إلى جنب مع العمل الذي تم إنتاجه باستخدام التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي. الآن، هناك طلب أكبر على المساءلة الخوارزمية وقابلية التفسير—الجمهور يريد معرفة متى يتم إنتاج المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي34. وحتى مع ذلك، أظهرت بعض الدراسات المبكرة أن الجمهور يميل إلى الثقة في المحتوى الإخباري بشكل أقل عندما يتم تمييزه على أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

تعتمد الصحافة على العلاقة بين الكاتب والقارئ. الحفاظ على الثقة أمر بالغ الأهمية. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مستويات إنتاج الأخبار، تحاول الشركات الإعلامية أن تكون شفافة قدر الإمكان في إفصاحاتها.

في إرشادات أصدرتها صحيفة نيويورك تايمز35 في مايو 2024، قال محرروها إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيستخدم كأداة في خدمة مهمتهم لكشف الحقيقة ومساعدة المزيد من الناس على فهم العالم. تستخدم التقنية مع التوجيه البشري والمراجعة، ويشرح المحررون كيفية إنشاء العمل والخطوات التي اتخذوها لتقليل المخاطر والتحيز وعدم الدقة.

"إن العلاقة بين الصحفي والذكاء الاصطناعي لا تختلف عن عملية تطوير المصادر أو أو بناء شبكة من الوسطاء"، كما ذكرت مجلة Columbia Journalism Review36. "وكما هو الحال مع المصادر البشرية، قد يكون الذكاء الاصطناعي واسع المعرفة، لكنه لا يخلو من الذاتية في تصميمه، فإنه يحتاج أيضًا إلى أن يكون مؤهلاً ومحددًا للسياق."

هناك اتجاه نحو مزيد من الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتفاوض على المقايضات بين الاستزادة من الرموز البرمجية مفتوحة المصدر وبين الأمان.