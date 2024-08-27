هل بلغت ردّة الفعل العكسية تجاه الذكاء الاصطناعي ذروتها؟ قال الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة الرسوم التوضيحية Procreate في مقطع فيديو حديث نُشِر على منصة X: "أنا حقًّا… أكره الذكاء الاصطناعي التوليدي". وكان العنوان المرافق للفيديو: "We’re never going there. Creativity is made not generated.”
لقد لامس منشور Procreate وترًا حسّاسًا؛ إذ انتشر انتشارًا واسعًا محقّقًا ما يقرب من عشرة ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع، وإن أثار مشاعر متباينة لدى الفئات المختلفة.
وقال Volkmar Uhlig، نائب رئيس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في IBM، في إحدى الحلقات الأخيرة من بودكاست Mixture of Experts: "نحن نمرّ بلحظة فريدة تشهد أتمتةً للفن والبراعة الحِرَفية". وأضاف: "لكن سيظلّ هناك دائمًا احتياج وطلب على الأعمال الفنية الفريدة".
غير أنّ كثيرًا من المبدعين لا يشاركونه هذه القناعة بالكامل.
شعر الآلاف في مجتمع التصميم والعالم الفني عمومًا بالارتياح والحماس لرؤية Procreate تعبّر بصراحة عن المخاوف التي يتشاركونها. فهم يخشون أن يقوِّض الذكاء الاصطناعي الإبداعَ والحِرَفية، وأن ينتهي به الأمر في نهاية المطاف إلى سلبهم وظائفهم.
كما أثار تعليق Procreate موجة أوسع من ردود الفعل المناهِضة للذكاء الاصطناعي. وفي أبريل، أصبحت Dove أوّل علامة تجارية في قطاع الجمال تحظر الصور المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي لنساء، لأنها ـ بحسب الشركة ـ تتعارض مع أصالة علامتها التجارية وقد تُهدِّد رفاه النساء.
وقال Alessandro Manfredi، الرئيس التنفيذي للتسويق في Dove: "في Dove، نسعى إلى مستقبل تكون فيه للنساء الكلمة الفصل في تحديد الشكل الحقيقي للجمال والتعبير عنه — لا الخوارزميات".
وقد أجرت Dove دراسة شملت أكثر من 33,000 امرأة حول العالم، وخلصت إلى أنّ امرأة من بين كل ثلاث نساء تشعر بضغوط لتغيير مظهرها بسبب ما تراه على الإنترنت، حتى عندما تكون على دراية بأنّ ما تراه مزيف أو مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.
في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى الإضرار بالعلاقة بين العلامة التجارية ومعجبيها الأكثر ولاءً. ففي يونيو، أطلقت شركة Toys“R”Us إعلانًا دعائيًا مُولَّدًا باستخدام أداة Sora من OpenAI، أثار موجة واسعة من الغضب والجدل. وانتقد كثير من المشاهدين الصورة التي ظهر بها الطفل في الإعلان، ووصَفوها بأنها «مقلقة» و«مخيفة».
وعلى الرغم من ردّ الفعل العنيف، قالت شركة الألعاب إنّ هذه التجربة كانت «ناجحة»، وفقًا لما صرّحت به Kim Miller Olko، رئيسة Toys“R”Us Studios، في مقابلة مع شبكة NBC.
وردًّا على الانتقادات التي تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستحوذ على وظائف البشر، قالت Olko بأنّ هذا الكلام لا ينطبق على هذه الحالة. فقد عمل على إعداد هذا الفيديو نحو اثني عشر شخصًا، وهو عدد يقارب ما يُخصَّص عادةً لمقاطع الفيديو الأخرى.
وقالت Miller Olko: "Geoffrey شخصية رسوم متحرّكة. إنه شخصية كرتونية". وتابعت قائلة: "لم نكن لنُعيِّن زرافة، هل تفهمون قصدي؟ نحن نتحدّث عن عمل رسومي متحرّك".
في المقابل، حظي إعلان لسيارات Volvo مُولَّد بالذكاء الاصطناعي، أعدّه أحد المعجبين المتحمّسين في يوليو، بإشادة واسعة لما أظهره من إبداع رغم ضيق الوقت. فقد استخدم Laszlo Gaal، وهو مصحّح ألوان مجري لا تربطه أي علاقة رسمية بشركة Volvo، أداة تحويل النص إلى فيديو من منصة Runway لإنتاج إعلان كامل لسيارات Volvo في غضون 24 ساعة فقط. وقد حقّق انتشارًا واسعًا تقريبًا فور نشره.
وتُبدي بعض القطاعات الصناعية حماسًا شبه إجماعي تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي. فعلى سبيل المثال، يستخدم مطوّرو ومهندسو البرمجيات عددًا من الأدوات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي للبرمجة بوتيرة أسرع، مما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف مع إسناد المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي.
وعلاوةً على التخلّص من الأعمال المملة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تسريع مرحلة إعداد النماذج الأولية، إذ تتولّى النماذج اللغوية الكبيرة مهام إعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتوثيقها. وبذلك يتاح للمطوّرين تخصيص وقتهم للنماذج الأولية الأكثر وعدًا فقط.
لكن من له الكلمة الأخيرة؟ "أنت تسأل مجموعة من المهووسين بالتقنية عن الفن"، قالت Skyler Speakman، كبيرة الباحثين في IBM، في بودكاست Mixture of Experts، داعية إلى الاستماع إلى وجهة نظر "الفنانين والحرفيين".
اتضح أن المبدعين منقسمون في آرائهم. بينما يظل معسكر الرافضين قويًا، يجد آخرون أيضًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يوفر قدرًا هائلًا من الوقت، إلى جانب فوائد أخرى.
على سبيل المثال، في مجال تسويق المحتوى، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة في المهام التي تتطلب إنشاء ملخصات للمحتوى الرئيسي أو التي يسهل اشتقاقها من الأجزاء الرئيسية، كما يقول James Pate، استراتيجي تحسين محركات البحث العالمي في IBM.
يستخدم فريق Pate منصة IBM watsonx لملء البيانات الوصفية والوسوم لآلاف صفحات المحتوى التي تحتاج إلى الترحيل. قال Pate: "ساعدنا هذا في تجنب نشر صفحات من دون أوصاف أو تعطيل عمليات الترحيل".
قد يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي الإبداع بشكل كبير ويجعله متاحًا على نطاق أوسع، كما يرى Rogier Vijverberg، الرئيس التنفيذي (CEO) لوكالة الإعلان SuperHeroes.
"الذكاء الاصطناعي التوليدي يُمكِّن المبدعين حول العالم من تجسيد ما يتخيلونه بطريقة لم تكن ممكنة من قبل من دون ميزانية كبيرة."
Todd Cramer، قائد تصميم الويب لموقع IBM.com، يردد هذا الرأي، مسلطًا الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز سرعة تطوير النماذج الأولية داخل فريق التصميم لديه.
يقول Cramer: "إن القدرة على استكشاف مجموعة متنوعة من المفاهيم الإبداعية باستخدام هندسة الموجِّهات البسيطة تتيح للمصممين إنشاء تكرارات متعددة للمفاهيم في ثوانٍ بدلًا من ساعات، مما يعزز الإبداع وكذلك الإنتاجية والكفاءة في عملية التصميم".
ويضيف Vijverberg أن الواقع أكثر تعقيدًا من مجرد معادلة "الذكاء الاصطناعي مقابل البشر". "هناك دائمًا مبدعون بشريون يستخدمون هذه الأدوات". أضافت شركة Vijverberg مؤخرًا ستة "فنانين بالذكاء الاصطناعي" — مبدعين يتمتعون بمهارة خاصة في استخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعمل هؤلاء الفنانون المعتمدون على الذكاء الاصطناعي في قسم جديد ضمن وكالة Vijverberg، وهو تجمع فني رقمي يُسمى Jimmy، يمثّل "أفضل فناني CGI والذكاء الاصطناعي في العالم".
وفي السياق نفسه، يرى Cramer أن التقنية أداة عملية وليست بديلًا. ويؤكد Cramer: "لا ينبغي أن يقلق المصممون بشأن تولّي الذكاء الاصطناعي التوليدي لوظائفهم. بل ينبغي أن يقلقوا من المصممين الذين يعرفون كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل بصورة أفضل". "بدلًا من أن يكون بديلًا للعمل الإبداعي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أداة تعزيز تتيح للمصممين تسريع الإبداع والإنتاجية والتنفيذ من خلال دمجه في الأجزاء المناسبة من عملية التصميم."
حتى Procreate، التي تصدرت عناوين الأخبار بتصريحها أنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي أبدًا، قدّمت بعض التنازلات بعد ثلاثة أيام من منشورها الأصلي على X.
ردًا على التعليقات التي سلطت الضوء على مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، كتبت Procreate:
"نحن نفهم أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد في زيادة الإنتاجية. ليس لدينا أي مشكلة مع هذه الأدوات ما دامت تتولى الأعمال المملة أو الخطرة وكانت البيانات من مصادر أخلاقية. لن نكون مهتمين إلا باستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدوات أفضل للفنانين."
