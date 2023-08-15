تُعَد نماذج الأساس نماذج ذكاء اصطناعي مدرَّبة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي على مجموعة واسعة من البيانات غير المصنّفة، ويمكن استخدامها لمهام مختلفة مع الحد الأدنى من الضبط الدقيق. يمكن للنموذج تطبيق المعلومات التي تعلمها عن أحد المواقف على آخر باستخدام التعلم الخاضع للإشراف الذاتي والتعلم الانتقالي. على سبيل المثال، تم بناء ChatGPT على نماذج الأساس GPT-3.5 وGPT-4 التي طوَّرتها OpenAI.

توفِّر نماذج الأساس المصممة بشكل جيد فوائد كبيرة؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي توفير ساعات لا تُحصى من العمل في بناء النماذج الخاصة للشركات. وهذه المزايا الموفرة للوقت هي التي تجذب العديد من الشركات إلى الاعتماد على نطاق أوسع. تتوقع IBM أنه خلال عامين، ستدعم نماذج الأساس حوالي ثلث الذكاء الاصطناعي داخل بيئات المؤسسات.

من ناحية التكلفة، تتطلب نماذج الأساس استثمارًا أوليًا كبيرًا؛ ومع ذلك، فهي تُتيح للشركات توفير تكاليف بناء النماذج من البداية، حيث يمكن توسيع استخدامها بسهولة لتطبيقات أخرى، ما يحقق عائد استثمار أعلى وسرعة أكبر في إطلاق استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى السوق.

في هذا السياق، تبني IBM مجموعة من نماذج الأساس المتخصصة في مجالات محددة، تتجاوز نماذج تعلُّم اللغة الطبيعية، ومدرَّبة على أنواع متعددة من بيانات الأعمال، بما في ذلك الكود، وبيانات السلاسل الزمنية، والبيانات الجدولية، والبيانات الجغرافية المكانية، والبيانات شبه المنظمة، والبيانات متعددة الوسائط مثل النصوص المدمجة مع الصور. تم إطلاق أول نموذج من هذه النماذج مؤخرًا، وهو Slate.

يبدأ الذكاء الاصطناعي بالبيانات

لإطلاق برنامج ذكاء اصطناعي فعَّال حقًا لأعمالك، يجب أن تمتلك مجموعات بيانات نظيفة وعالية الجودة وبنية بيانات مناسبة لتخزينها والوصول إليها. يجب أن يكون التحول الرقمي لمؤسستك ناضجًا بما يكفي لضمان جمع البيانات عند نقاط الاتصال المطلوبة عبر المؤسسة، وأن تكون البيانات متاحة لكل من يقوم بتحليلها.

يُعَد بناء نموذج هجين متعدد السحابات فعَّال أمرًا ضروريًا للذكاء الاصطناعي لإدارة الكميات الضخمة من البيانات التي يجب تخزينها ومعالجتها وتحليلها. غالبًا ما تعتمد البنى الحديثة للبيانات على نهج بنية نسيج البيانات، الذي يسهِّل الوصول إلى البيانات ويجعل استهلاك البيانات بشكل ذاتي أكثر سهولة. كما أن اعتماد بنية نسيج البيانات يُنشئ أيضًا بنية قابلة للتكوين وجاهزة للذكاء الاصطناعي، توفِّر قدرات متسقة عبر البيئات السحابية الهجينة.

الحوكمة ومعرفة مصدر بياناتك

إن أهمية الدقة والاستخدام الأخلاقي للبيانات تجعل من حوكمة البيانات جزءًا مهمًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي لأي مؤسسة. ويشمل ذلك اعتماد أدوات الحوكمة ودمجها في مهام سير العمل للحفاظ على معايير متسقة. تمكِّن منصة إدارة البيانات المؤسسات أيضًا من توثيق البيانات المستخدمة لبناء النماذج أو تحسينها بشكل صحيح، ما يوفر للمستخدمين فهمًا للبيانات التي شكّلت النتائج، ولفِرق الرقابة التنظيمية المعلومات اللازمة لضمان السلامة والخصوصية.