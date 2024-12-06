بينما نقترب من نهاية عام يبدو أنه عام لا يتوقف من الابتكار والفضائح والاندهاش في مجال الذكاء الاصطناعي، لم تكن أخلاقيات التقنية وحوكمتها أكثر أهمية أو أكثر غموضًا من الآن. في هذه الجلسة المكونة من ثلاثة أجزاء، ننتقل إلى قائدة الذكاء الاصطناعي العالمي الجدير بالثقة في شركة IBM Consulting، Phaedra Boinidiris، لإلقاء نظرة مستقبلية على توقعاتها لعام 2025.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
هذا أمر بسيط: محو الأمية (الإلمام). الإلمام بالذكاء الاصطناعي يشير إلى القدرة على فهم واستخدام وتقييم الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي منتشرًا في كل مكان في الأخبار؛ فكل يوم يجلب لنا عنوانًا جديدًا يستحق أن يوصف بالخيال العلمي. ومع ذلك، لا يزال الناس في جميع أنحاء العالم، في جميع أنواع الأدوار والصناعات المختلفة، لا يعرفون حتى الآن أنهم يستخدمونه. لذا، بينما من الضروري حل القضايا الأكثر أهمية (والواقعية) مثل الخوارزميات المتحيزة وخصوصية البيانات والتأثير البيئي وفقدان الوظائف وما إلى ذلك، لا يمكن تحقيق أي من هذا دون عالم عنده إلمام بالذكاء الاصطناعي من القوى العاملة إلى الحكومة إلى أنظمة المدارس وما وراء ذلك.
أما الأمر الثاني الذي يحتل مرتبة قريبة للغاية فهو المساءلة. نحن بحاجة إلى أشخاص في مواقع السلطة الممولة يخضعون للمساءلة عن نتائج هذه النماذج.
أن تدرك فرق التطوير أن إنشاء ذكاء اصطناعي أخلاقي ليس مشكلة تقنية بحتة بل مشكلة اجتماعية تقنية، وأن الفريق الذي يصمم النموذج يجب أن يكون متعدد التخصصات وليس منعزلاً. على مدى عقود، كنا كنا نقول أن أولئك الذين لا يتمتعون بخبرة تقليدية في المجال لا ينتمون إلى الغرفة. هذه خطوة خاطئة كبيرة.
لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المختارة بمسؤولية، والتي هي أيضاً نماذج أكثر دقة، تحتاج إلى فريق مكون من أكثر من مجرد علماء بيانات يمكنهم الإجابة منذ البداية على أسئلة مثل "هل هذا الذكاء الاصطناعي يحل المشكلة التي نحتاجها؟ هل هذه البيانات صحيحة حسب خبراء المجال؟ ما هي آثاره غير المقصودة؟ كيف يمكننا التخفيف من هذه التأثيرات؟" استدعِ خبير اللغويات والفلسفة، والآباء، والشباب، وأشخاص عاديين لديهم تجربة حياتية مختلفة من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة. كلما كان التنوع أوسع، كان ذلك أفضل. لا يتعلق الأمر بالأخلاق؛ إنما يتعلق الأمر بالرياضيات.
في جميع أنحاء العالم، نشهد الصراع القديم بين الابتكار والامتثال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد عدت للتو من تقديم عرض في اللجنة الثلاثية الأوروبية، وأشعر بإلهام كبير من رؤية الاتحاد الأوروبي الجريئة للذكاء الاصطناعي.
صحيح أن رأس المال الاستثماري الذي يتم إنفاقه على الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أقل بكثير من الولايات المتحدة، وآمل حقًا أن يتغير هذا الأمر قريبًا. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة هائلة لمضاعفة جهوده لإظهار كيفية تمكين الخبراء من التحكم بشكل أكبر في البيانات وكيفية استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يظهر للعالم كيف يمكن أن يكون هناك نهج شامل للإلمام بالذكاء الاصطناعي يحتضن برامج متعددة التخصصات. قد يظهر للعالم كيفية اعتماد مدققي الجهات الخارجية الذين يمكنهم محاسبة المؤسسات على النماذج المارقة.
بالنسبة لي، يبدو أن أوروبا تتصدر المشهد في الوقت الحالي من حيث حوكمة الذكاء الاصطناعي، وآمل أن أرى الدول الأخرى تحذو حذوها. التزام أوروبا بترسيخ المبادئ الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي لا مثيل له. هناك تركيز على حقوق الإنسان من حيث حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية والتخفيف من التحيز غير المرغوب فيه. والتعاون متعدد التخصصات ضخم مع برامج مثل Horizon Europe و"How to change the World" (كيف نغير العالم) وجهود الاتحاد الأوروبي لبناء تحالفات مع دول ومنظمات ذات نفس الاهتمامات.
إن الذكاء الاصطناعي المسؤول لا يتعلق فقط بما يمكننا بناءه، بل يتعلق أيضاً بسبب وكيفية بنائه. يعد التنوع والعدالة والمساواة أساسيات استراتيجية الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس فقط لأن ذلك هو المسار الأخلاقي ولكن لأن وجهات النظر المتنوعة تدفع إلى حل المشاكل بشكل أكثر إبداعاً، كما أن الحصول العادل يضمن تأثيراً مجتمعياً أوسع، والتصميم الشامل يقلل من التحيز غير المرغوب فيه، مما يخلق تقنية تعمل لصالح الجميع.
تعرف على الفوائد الرئيسية المكتسبة من الحوكمة المؤتمتة للذكاء الاصطناعي وذلك لكل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية ونماذج التعلم الآلي التقليدية.
تعرّف على التحديات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة إلى حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي وخطوات بناء إطار عمل موثوق وشفاف وقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي.
فهم أهمية إنشاء عملية تقييم قابلة للدفاع عنها وتصنيف كل حالة استخدام باستمرار ضمن فئة المخاطر المناسبة.
اقرأ عن تعزيز الممارسات الأخلاقية والمتوافقة مع مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يمكنك إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي من أي مكان ونشرها على السحابة أو بشكل محلي باستخدام IBM watsonx.governance.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
تمكَّن من الاستعداد لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ووضع نهج حوكمة مسؤول للذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.
يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه وإدارته ومراقبته باستخدام محفظة واحدة لتسريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير.