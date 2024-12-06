في جميع أنحاء العالم، نشهد الصراع القديم بين الابتكار والامتثال فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد عدت للتو من تقديم عرض في اللجنة الثلاثية الأوروبية، وأشعر بإلهام كبير من رؤية الاتحاد الأوروبي الجريئة للذكاء الاصطناعي.

صحيح أن رأس المال الاستثماري الذي يتم إنفاقه على الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي أقل بكثير من الولايات المتحدة، وآمل حقًا أن يتغير هذا الأمر قريبًا. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة هائلة لمضاعفة جهوده لإظهار كيفية تمكين الخبراء من التحكم بشكل أكبر في البيانات وكيفية استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يظهر للعالم كيف يمكن أن يكون هناك نهج شامل للإلمام بالذكاء الاصطناعي يحتضن برامج متعددة التخصصات. قد يظهر للعالم كيفية اعتماد مدققي الجهات الخارجية الذين يمكنهم محاسبة المؤسسات على النماذج المارقة.

بالنسبة لي، يبدو أن أوروبا تتصدر المشهد في الوقت الحالي من حيث حوكمة الذكاء الاصطناعي، وآمل أن أرى الدول الأخرى تحذو حذوها. التزام أوروبا بترسيخ المبادئ الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي لا مثيل له. هناك تركيز على حقوق الإنسان من حيث حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية والتخفيف من التحيز غير المرغوب فيه. والتعاون متعدد التخصصات ضخم مع برامج مثل Horizon Europe و"How to change the World" (كيف نغير العالم) وجهود الاتحاد الأوروبي لبناء تحالفات مع دول ومنظمات ذات نفس الاهتمامات.

إن الذكاء الاصطناعي المسؤول لا يتعلق فقط بما يمكننا بناءه، بل يتعلق أيضاً بسبب وكيفية بنائه. يعد التنوع والعدالة والمساواة أساسيات استراتيجية الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس فقط لأن ذلك هو المسار الأخلاقي ولكن لأن وجهات النظر المتنوعة تدفع إلى حل المشاكل بشكل أكثر إبداعاً، كما أن الحصول العادل يضمن تأثيراً مجتمعياً أوسع، والتصميم الشامل يقلل من التحيز غير المرغوب فيه، مما يخلق تقنية تعمل لصالح الجميع.

استمع إلى بودكاست IBM Mixture of Experts لمعرفة المزيد