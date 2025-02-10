تخيل واجهة مستخدم لمنصة ذكاء الأعمال. عادةً ما تتضمن هذه الواجهات مجموعة مذهلة من علامات التبويب، والأشرطة الجانبية، والقوائم المنسدلة، والمنزلقات، وعناصر واجهة المستخدم الأخرى. لن يعرف المستخدم الجديد أين يبحث للعثور على ما يحتاجه، وحتى المستخدم المتمرس قد يجد نفسه يبحث عن ميزة أقل استخدامًا.

الآن ، تخيل بدلا من كل هذه العناصر، تحتوي الشاشة على مربع نص بسيط. يمكن للمستخدم إدخال موجِّه مثل "إنشاء مخطط بياني يوضح أرقام الاشتراكات السنوية على مدار العقد الماضي من الفئة العمرية 20-30 عاماً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا". وبلمح البصر، يتجسد الرسم البياني.

لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لكن هذا المستقبل ليس بعيدًا.

على مدى العقد الماضي، ركزت شركات البرمجيات على تحسين تجربة المستخدم (UX) من خلال تحسين واجهات المستخدم (UI) وتبسيط سير العمل وتقليل عدد النقرات المطلوبة لإكمال المهام. أدت هذه التطورات إلى زيادة الإنتاجية، وزيادة معدلات اعتماد البرامج وتقليل أوقات إكمال المهام.

ومع ذلك، لا تزال برمجيات المؤسسات تتطلب من المستخدمين استثمار الوقت في التعلم والتكيف مع الأنظمة المختلفة، خاصةً عند الانتقال من التطبيقات القديمة. علاوة على ذلك، فإن التناقضات في التصميم عبر المنصات تزيد من تعقيد تدريب المستخدم واعتماده.

ولمواجهة هذه التحديات، غالبًا ما تقوم المؤسسات بنشر برامج واسعة النطاق لإدارة التغيير، ولكن هذه المبادرات تفشل أحيانًا في تحقيق الفوائد المرجوة بسبب ضعف قبول المستخدمين للأنظمة الجديدة. ينبع هذا الفشل غالبًا من عدم كفاية التدريب، ومقاومة التغيير، وتعقيد الانتقال من الأنظمة القديمة.

سيغير الذكاء الاصطناعي كل هذا.

دعونا نستكشف كيف نتوقع أن تتطور تطبيقات المؤسسات عبر ثلاثة عصور متميزة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي الفاعل بدءاً من التحسينات التدريجية إلى الاستقلالية الكاملة.