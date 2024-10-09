العلامات
دراسة جديدة للتفاعل مع IBV: الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة الابتكار في الكمبيوتر المركزي

لفهم أفضل لكيفية استخدام قادة تكنولوجيا المعلومات أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم وتصور مستقبلهم في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، تعاون IBM Institute for Business Value (IBV) مع Oxford Economics لإجراء استطلاع شمل 2,551 مديرًا تقنيًا عالميًا. تظهر النتائج أن الكمبيوتر المركزي يؤدي بالفعل دورًا محوريًا في دعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجيات السحابة الهجينة، وتسريع التحول الرقمي. بفضل قدرات الأمان والمعالجة الفريدة، يشغل الكمبيوتر المركزي 70% من المعاملات العالمية على أساس القيمة.

أثبتت أجهزة الكمبيوتر المركزي حيويتها من خلال قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وموثوقية وأمان، وستكون مفتاحًا للاستفادة من الإمكانات الكاملة للابتكار القائم على البيانات.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الكمبيوتر المركزي

تظهر الدراسة أن 78% من المسؤولين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن مؤسساتهم إما تجرب مشاريع أو تنفذ مبادرات تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ومعاملات أجهزة الكمبيوتر المركزي. وجدت الدراسة أن المؤسسات ترى الكمبيوتر المركزي كمنصة لا تقدر بثمن لنشر حلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك الابتكار، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبسيط العمليات، وتحديث التطبيقات. على سبيل المثال:

  • دفع الابتكار – يتفق 79% من المشاركين في الاستطلاع على أن الكمبيوتر المركزي ضروري لتمكين الابتكار المستند إلى الذكاء الاصطناعي وإتاحة القيمة. من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي على معاملات أحمال التشغيل على الكمبيوتر المركزي مباشرة، يمكن للشركات استخراج رؤى جديدة وتعزيز إنتاجية القوى العاملة. حيث يؤدي ذلك إلى تعظيم قيمة أنظمتها الأساسية وتحقيق نتائج مجدية للأعمال.
  • تعزيز الأمان – فيما يتعلق بالأمان، أشار 90% من المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن مؤسساتهم تقوم بتجربة أو تنفيذ مشاريع الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الذكاء الاصطناعي؛ كما أشار 82% من المشاركين إلى أهمية الكمبيوتر المركزي في مراقبة التهديدات السيبرانية وتحليلها والاستجابة لها، وهو نظام معروف بالفعل ببراعته الأمنية.
  • تحديث إدارة النظام – قال 74% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يدمجون الذكاء الاصطناعي في عمليات الكمبيوتر المركزي لتعزيز إدارة الأنظمة وصيانتها. بينما قال 61% من المسؤولين التنفيذيين إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في جهود تحديث التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر المركزي أمر مهم لمؤسستهم. تحدث أدوات تحديث التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ثورة في إستراتيجيات تحديث الكمبيوتر المركزي، وتسرِّع الوقت المناسب للقيمة، وتسد فجوات المهارات في الكمبيوتر المركزي من خلال تمكين المطورين من تحديث أو بناء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أجهزة الكمبيوتر المركزي كجزء من السحابة الهجينة

يؤدي الكمبيوتر المركزي أيضًا دورًا حيويًا في إستراتيجية السحابة الهجينة الناجحة، ما يمكن المؤسسات من نشر أحمال التشغيل للتطبيق في أكثر بيئات الحوسبة ملاءمة. تتطلب أحمال التشغيل الحساسة مثل المعاملات المالية، وسجلات الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، أمانًا متقدمًا وموثوقية وقابلية للتوسع. من خلال استخدام الكمبيوتر المركزي لهذه الأحمال، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بنيتها المحسنة لتحقيق أداء وكفاءة لا مثيل لهما، ما يقلل التكاليف والمخاطر عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات لديها.

لقد ثبُت أن هذا النهج يحقق عوائد استثمارية هائلة، حيث تحقق الشركات بالتصميم الهجين عوائد أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بجهودها في التحول الرقمي. ومع ذلك، لتحقيق هذه الفوائد بشكل كامل، يجب على المؤسسات الحفاظ على أنظمة أجهزة الكمبيوتر المركزي لضمان التكرار، وتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي، ودمجها مع البيانات الموزعة والتطبيقات والسحابة وممارسات التطوير الحديثة.

الاستفادة من الإمكانات الكاملة للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

مع تقدم المؤسسات في رحلاتها نحو التحول الرقمي، يجب عليها الاستفادة من استثماراتها الحالية في الكمبيوتر المركزي للاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

يجب علي قادة تكنولوجيا المعلومات الذين يسعون لإحياء إستراتيجيات الكمبيوتر المركزي لديهم أن يأخذوا في حسبانهم الآن بعض الإجراءات الحاسمة التالية:

تحري الدقة بشأن أساسيات تكنولوجيا المعلومات لديك.

لتأسيس أساس تقني قوي، يجب على المؤسسات الالتزام بإستراتيجية هجينة من خلال التصميم، وتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي، وإعداد إستراتيجية واضحة للتكامل ومشاركة البيانات. يشمل ذلك تحسين قيمة الأعمال عبر قطاع التقنية، وإنشاء إستراتيجية تحديث تطبيق تتماشى مع أهداف الأعمال، وإعطاء الأولوية للتكامل بين الكمبيوتر المركزي والتقنيات الأخرى لتحقيق تبادل سلس للبيانات والاتصال بواجهة برمجة التطبيقات (API). ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسة تحسين قدرتها التنافسية الإجمالية وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأعمال المتغيرة.

الاتجاه نحو ابتكار الذكاء الاصطناعي.

يجب على المؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتمكين عمليات التطوير، وتعزيز عمليات تشغيل الأحمال، ودمج الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تزويد المطورين بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع اكتشاف التطبيقات وتحليلها وتحديثها؛ وتحسين الوظائف التشغيلية باستخدام المساعدات الذكية ومساعدي روبوتات المحادثة من الجيل التالي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى بشأن المعاملات لتعزيز حالات الاستخدام. من خلال تبني الابتكار في الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تبسيط التحديث، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نجاح الأعمال في عالم هجين يعتمد على السحابة وحلول الذكاء الاصطناعي.

الاستثمار في قدرات الكمبيوتر المركزي المتقدمة ومجموعات المهارات.

يجب على المؤسسات الاستفادة من قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزي الحالية، وتنمية قوة عاملة متنوعة وماهرة، وتطوير محترفي الكمبيوتر المركزي مع أدوات الذكاء الاصطناعي والمبادرات التعاونية. يشمل ذلك الاستفادة من قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزي الجديدة، مثل التشفير والمصادقة المتقدمة، وشرائح المعالج المتقدمة ومسرعات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وسد فجوات المهارات من خلال مبادرات المهارات المستهدفة وبرامج الإرشاد، وتمكين محترفي أجهزة الكمبيوتر المركزي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، والمساعدين، والمبادرات التعاونية مثل مجلس مهارات أجهزة الكمبيوتر المركزي.

تسريع عملية تحولك الرقمي

مع تقدم عصر السحابة الهجينة والذكاء الذكاء الاصطناعي، أصبحت استمرارية الكمبيوتر المركزي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. حيث إن دوره كأصل إستراتيجي في ضمان الأمن وخصوصية البيانات والكفاءة التشغيلية يجعله لا غنى عنه للمؤسسات التي تسعى للبقاء في قائمة المنافسة. من خلال تبني إستراتيجيات تحديث تحسّن من نقاط قوة الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات تسريع رحلاتها نحو التحول الرقمي وفتح فرص جديدة للنمو والابتكار.

