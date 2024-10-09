لفهم أفضل لكيفية استخدام قادة تكنولوجيا المعلومات أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم وتصور مستقبلهم في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، تعاون IBM Institute for Business Value (IBV) مع Oxford Economics لإجراء استطلاع شمل 2,551 مديرًا تقنيًا عالميًا. تظهر النتائج أن الكمبيوتر المركزي يؤدي بالفعل دورًا محوريًا في دعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجيات السحابة الهجينة، وتسريع التحول الرقمي. بفضل قدرات الأمان والمعالجة الفريدة، يشغل الكمبيوتر المركزي 70% من المعاملات العالمية على أساس القيمة.

أثبتت أجهزة الكمبيوتر المركزي حيويتها من خلال قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وموثوقية وأمان، وستكون مفتاحًا للاستفادة من الإمكانات الكاملة للابتكار القائم على البيانات.