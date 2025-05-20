في عصر السرعة الفائقة، أصبحت توقعات المواطنين من الخدمات الحكومية أعلى من أي وقت مضى. ووفقًا لاستطلاع BCG لعام 2024 حول الحكومة الرقمية من منظور المواطنين، قال %77 من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة إنهم يتوقعون أن تواكب الخدمات الحكومية الرقمية أو تتفوق على الخدمات الرقمية في القطاع الخاص. ووجد الاستطلاع نفسه أن %74 من المستخدمين المشمولين بالاستطلاع واجهوا مشاكل في الوصول إلى الخدمات الحكومية الأمريكية عبر الإنترنت خلال العامين الماضيين.

تشعر الوكالات بالضغط للتحديث لكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في تقديم تجارب سلسة يتوقعها المواطنون. ما هي العقبة الرئيسية؟ الأنظمة القديمة ونظرًا لأن العديد من الأنظمة يعود إلى عقود من الزمن، فقد يكون من الصعب إضافة أدوات جديدة أو إصلاح المشاكل بسرعة. وهذه الأنظمة القديمة تعيق الابتكار وتمنع الوكالات من مواكبة احتياجات المواطنين المتطورة.

لتلبية التوقعات المتزايدة والتغلب على القيود القديمة، تحتاج الوكالات إلى أكثر من مجرد حلول سريعة؛ إنها بحاجة إلى نهج استراتيجي. وهنا، يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) وتحديث التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا. ومن خلال إعادة التفكير في كيفية بناء الأنظمة وصيانتها وتوسيع نطاقها، يمكن للوكالات تمهيد الطريق نحو الحوسبة السحابية، بما يتيح المرونة والسرعة والابتكار التي تتطلبها الخدمات الرقمية اليوم.

