بناء المستقبل معًا: توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج الاستراتيجية

ليس من المبالغة القول بأن الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم. يمكن لأحدث حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) والتعلم الآلي (ML) أداء المهام بسرعة ودقة مذهلتين مقارنةً بالبشر. ونتيجةً لذلك، يمكن للمؤسسات تسريع البرمجة من أيام إلى دقائق، وتخصيص تجربة العملاء بدقة غير مسبوقة، وتحرير الموظفين من المهام الإدارية المتكررة.

منذ عام 2022، ارتفع عائد الاستثمار من حلول الذكاء الاصطناعي من 13% إلى 31%، وتُشير أبحاث قادمة من معهد IBM Institute for Business Value (IBV) إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن سير عمل البرمجيات المؤسسية الحالية يَعِد بتحقيق عوائد مستدامة. وللنجاح في هذه الثورة الصناعية الجديدة، يسعى قادة الأعمال إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحفاظ على ميزتهم التنافسية وتعزيزها - وأكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين يعتبرون هذه التقنيات فرصة أكبر من كونها مخاطرة.

بالنسبة إلى بائعي البرمجيات المستقلين ومقدِّمي الخدمات المدارة، الفرصة واضحة. تطوير حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو دمج الذكاء الاصطناعي في الحلول الحالية يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة لمصادر إيرادات جديدة. إن استخدام مجموعة التكنولوجيا والوصول العالمي لشركة IBM يمكن أن يساعد شركاء Build لدينا على تحقيق النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.