اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي: أين تضع الشركات الخط الفاصل؟

"لا يمكن أبدًا مساءلة الكمبيوتر، لذا يجب ألا يتخذ الكمبيوتر قرارًا إداريًا أبدًا".

– دليل التدريب الخاص بشركة IBM لعام 1979

يتزايد معدل اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI). وفقًا لمؤشر IBM العالمي لاعتماد الذكاء الاصطناعي لعام 2023، نشرت 42% من المؤسسات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، بينما تجري 40% أخرى تجارب على هذه التقنية. ومن بين الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تستكشفه، سرعت 59% منها استثماراتها وعمليات النشر خلال العامين الماضيين. كانت النتيجة حدوث زيادة في عملية صناعة القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على أدوات ذكية للوصول إلى إجابات (يُفترض) أنها دقيقة.

مع ذلك، يثير الاعتماد السريع سؤالاً: من المسؤول إذا اتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا خطأ؟ هل يقع الخطأ على عاتق فِرق تكنولوجيا المعلومات؟ أم المديرين التنفيذيين؟ أم منشئي نماذج الذكاء الاصطناعي؟ أم مصنعي الأجهزة؟

في هذا المقال، سنستكشف العالم المتطور للذكاء الاصطناعي ونعيد فحص الاقتباس أعلاه في سياق حالات الاستخدام الحالية: هل لا تزال الشركات بحاجة إلى وجود إنسان ضمن عملية اتخاذ القرار، أم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتخذ القرار بمفرده؟