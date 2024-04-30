تكتشف حلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي برامج الفدية الضارة في أقل من 60 ثانية

هل أنت قلق من برامج الفدية الضارة؟ إذا كانت قلقًا، فالأمر ليس مفاجئًا. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالنسبة إلى الخسائر السيبرانية الكبيرة (أكثر من مليون يورو)، فإن عدد الحالات التي يتم فيها تسريب البيانات يتزايد، حيث تضاعف من 40% في عام 2019 إلى ما يقرب من 80% في عام 2022. وتتزايد الأنشطة الحديثة بشكل أعلى.

وفي الوقت نفسه، تلوح مخاطر أخرى في الأفق. على سبيل المثال، يشير IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024 إلى أن استثمار مجموعة التهديدات يركز بشكل متزايد على أدوات هجوم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لقد بدأ المجرمون في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ فترة — على سبيل المثال، للمساعدة في إنشاء محتوى رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعات النماذج اللغوية الكبيرة للمساعدة في تنفيذ مهام البرمجة النصية الأساسية، بما في ذلك معالجة الملفات وانتقاء البيانات واستخدام التعبيرات النمطية والمعالجة المتعددة، وذلك بهدف إمكانية أتمتة العمليات التقنية أو تحسين كفاءتها.

على غرار لعبة الشطرنج، يجب على المؤسسات أن تفكر وتخطط لتسبق خصومها بعدة خطوات. ويمكن أن تشتمل إحدى هذه الخطوات الاستباقية على استخدام الأمن السيبراني السحابي القائم على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في رصد الحالات الشاذة التي قد تكون مؤشرًا على بداية هجوم سيبراني.

في الآونة الأخيرة، ظهرت حلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يمكنها اكتشاف الحالات الشاذة مثل برامج الفدية الضارة في أقل من 60 ثانية. ولمساعدة العملاء على مواجهة التهديدات من خلال الكشف المبكر والأكثر دقة عن التهديدات، أعلنت شركة IBM عن إصدارات جديدة معززة بالذكاء الاصطناعي من تقنية IBM FlashCore Module المتوفرة داخل منتجات IBM Storage FlashSystem وإصدار جديد من برنامج IBM Storage Defender. ستساعد هذه الحلول فرق الأمن على كشف الهجمات والاستجابة لها بشكل أفضل في عصر الذكاء الاصطناعي.