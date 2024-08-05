بدأت المدن في تسجيل أرقام قياسية لارتفاع درجات الحرارة في شهر مايو، وشهد يوم 22 يوليو 2024 أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تاريخ الكوكب، محطمًا بذلك آخر رقم قياسي مسجل في اليوم الذي سبقه.
يقول Etienne Vos، مدير قسم الأبحاث في شركة IBM: "مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، من المهم أن ننبه الأشخاص الأكثر تأثرًا بموجات الحر الشديد". ويُعد Vos عضوًا في مجموعة تعمل على تطوير نظام إنذار مبكر بموجات الحرارة الشديدة، وهي واحدة من بين العديد من المجموعات في جميع أنحاء العالم التي تعمل على إنشاء أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة الحر الشديد.
لطالما كان مخططو المدن على دراية بظاهرة الجزر الحرارية، وهي المناطق الحضرية التي تشهد درجات حرارة أعلى من المناطق المحيطة بها منذ عقود من الزمن. ومع ذلك، يظل تحديد سمات الجزر الحرارية وتوقعها بعناية وعلى نطاق واسع وبدقة عالية مشكلة ليس لها حل، أو تكون مكلفة جدًا في أفضل الأحوال. يمكن لبعض الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض قياس الإشعاع الحراري، والذي يعمل كملاحظات من أرض الواقع يمكن من خلالها تحديد المناطق الساخنة والباردة داخل المدينة، ولكن بسبب الفجوات الزمنية الطويلة التي تستغرقها الأقمار الصناعية للمرور فوق المناطق، تكون هذه الملاحظات قليلة جدًا وعلى فترات متفرقة.
في الوقت الحالي، يستفيد الباحثون مثل Vos، عضو مركز Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center)، من نماذج الأساس Earth Observation المقدمة من IBM من أجل تطوير نظام يمكنه تحديد سمات الجزر الحرارية السطحية في المناطق الحضرية وإصدار تنبيهات حول موعد ومكان ارتفاع درجات الحرارة الشديدة داخل المدينة. يجمع الشركاء الأكاديميون وشركاء المجال من مركز HE2AT هذه المعلومات مع بيانات النتائج الصحية، ومعلومات الضعف الاجتماعي والاقتصادي، والمواقع الجغرافية، وعوامل أخرى تسهم في زيادة خطر التعرض للحرارة. ومن خلال تطبيق، سيتلقى الأشخاص معلومات وتنبيهات بشأن التعرض للحرارة بناءً على ملف المخاطر الشخصي لكل فرد.
على مدار أكثر من عقد من الزمن، عكف باحثون من بينهم مجموعة من المهندسين في جامعة برينستون على دراسة "أسطح التبريد"، وهي أسطح فاتحة اللون تظل أكثر برودة من الأسطح الداكنة. على سبيل المثال، قاس باحثو برينستون درجة حرارة سطح لونه أسود في الوقت الذي كانت فيه درجة حرارة الهواء في التسعينيات. ووجدوا أن السطح الأسود وصل إلى درجة حرارة 130 درجة فهرنهايت (وهي درجة كافية لقلي بيضة). لكن السطح الأبيض في درجة حرارة الهواء نفسها، تراوحت درجة حرارته بين 90-100 درجة فهرنهايت.
باستخدام الصور الجوية مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تولد Google قياسات عالية الدقة لانعكاس الشمس، ما يمكن أن يساعد مطوري المناطق الحضرية على تحديد المناطق التي ستستفيد أكثر من أسطح التبريد.
كما أن أسطح التبريد "تعكس أشعة الشمس وتمتص حرارة أقل. وهذا يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في الأماكن المغلقة وتحسين النتائج الصحية،" وفقًا لقول Mansi Kansal، مدير المنتجات الأول في Google. تقول Kansal: "تتمتع أسطح التبريد بإمكانات هائلة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي لا تتوفر بها إمكانية شراء أجهزة تكييف هواء".
لقد خطت مدينة لوس أنجلوس خطوات كبيرة في الحد من مخاطر الحرارة الشديدة باستخدام أداة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي: Tree Canopy Lab. باستخدام الصور الجوية التي التقطتها Google من الطائرات بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية للأرض، يمكن للخوارزمية تحديد أماكن جميع الأشجار الموجودة في المدينة وقياس مدى انتشارها.
يعمل نظام الذكاء الاصطناعي المتخصص عندئذٍ على مسح الصور تلقائيًا، ويكشف عن أماكن وجود الأشجار، وينتج خريطة تُظهر كثافة غطاء الأشجار أو "مظلة الأشجار".
عادةً ما يكون الحصول على معلومات عن مدى تغطية الأشجار أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، حيث يُجري الناس مسحًا يدويًا للمدن كل مربع سكني على حدة وغالبًا ما يمكنهم إحصاء الأشجار الموجودة في الأماكن العامة فقط.
يمكن لأداة مظلة الأشجار المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة مخططي المدن على تحديد المربعات السكنية التي ستستفيد أكثر من زراعة الأشجار وتحديد الأرصفة المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة نظرًا إلى انخفاض تغطية المظلة.
ولكن كيف يمكنك تحديد أيهما أفضل سطح التبريد أم زراعة المزيد من الأشجار بالنسبة إلى منطقة معينة تشهد درجات حرارة مرتفعة؟ يقول الخبراء إن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان، مثل الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن مظلات الأشجار، على سبيل المثال، لها أكبر تأثير إيجابي في المناخات القاحلة مقارنةً بالمناخات المطيرة.
تُعد التوائم الرقمية، وهي نسخ رقمية كاملة للمدن والمواقع مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ميزة أخرى جديدة ضمن الأدوات المستخدمة لمواجهة الحرارة الشديدة. الدكتورة Iphigenia Keramitsoglou، مديرة قسم الأبحاث في المرصد الوطني بأثينا، تعمل على تطوير توأم رقمي لأثينا يستخدم التعلم الآلي لدمج بيانات حضرية متنوعة والتنبؤ بالوفيات الناتجة عن درجات الحرارة. وهذا يسمح بإدارة موجات الحر في الوقت الفعلي وعلى المدى الطويل.
ومن ثَم، على سبيل المثال، يمكن للمستجيبين لحالات الطوارئ تخصيص سيارات إسعاف للمناطق الأكثر عرضة للخطر حتى تكون لديهم فرصة أفضل لإنقاذ حياة الأشخاص الذين من المرجح أن يعانوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. بعد أثينا، تخطط Keramitsoglou وفريقها، الذين ابتكروا مجموعة من الأدوات لمواجهة درجات الحرارة تحت اسم Extrema Global، لإنشاء توائم رقمية لمدينتي براغ وبودابست.
وبعيدًا عن الحلول التقنية، يمكن أن يكون تعلم كيفية تجنب التعرض لدرجات الحرارة الشديدة أمرًا سهلاً، بل وممتعًا. ثمة أداة جديدة أخرى يعمل فريق Extrema Global على تطويرها وهي لعبة رقمية للأطفال للتعرف على كيفية الحفاظ على السلامة في موجات الحر. "بناءً على ظروف كل لحظة، يمكن للطفل أن يقرر الملابس المناسبة التي يرتديها حتى يتمكن من الحفاظ على سلامته. لا يوجد منع من جعل الحفاظ على البرودة أمرًا ممتعًا في الوقت نفسه"، حسب قول Keramitsoglou.
