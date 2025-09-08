"وافِق" على تبنّي الذكاء الاصطناعي باستراتيجية مدروسة

استثمِر وركِّز على المجالات التي يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي فيها أكبر تأثير

تستخدم الشركة المتوسطة الآن 254 تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي1 - بما في ذلك التطبيقات غير المعتمدة رسميًا من قِبَل المؤسسة. ويعترف المديرون التنفيذيون بهذا الانتشار ويحاولون السيطرة عليه، حيث يصرِّح 84% من مديري تكنولوجيا المعلومات أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي.2

يكون الذكاء الاصطناعي ووكلاؤه أكثر قيمة عندما يتم دمجهم بشكل متعمَّد وعميق داخل مؤسستك، للعمل عبر الأدوات المستخدمة يوميًا لإتمام المهام المعقدة. ركِّز على إنشاء طبقة مفتوحة للتنسيق تعمل على التواصل والربط بين بياناتك وأدواتك وسير العمل في المؤسسة. سيؤدي ذلك إلى التخلص من العزل بشكل فعَّال وتحقيق المزيد من القيمة. وسيمكِّن النظام الموحَّد والمنسق من تحقيق مستوى جديد كليًا من الإمكانيات.

إبريق ري أزرق بتصميم سريالي وعدة فتحات، ما يجعل استخدامه غير عملي.
علينا أن نقيِّم باستمرار كيف يتم إدخال الذكاء الاصطناعي في البيئة والتأثير المحتمل الذي قد يُحدِثه.

Matt Lyteson

مدير تكنولوجيا المعلومات، تحوُّل منصات التكنولوجيا

IBM

وكلاء ومساعدو الذكاء الاصطناعي

متى "توافِق" على تبنّي وكلاء الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن مصطلحَي "مساعدي الذكاء الاصطناعي" و"وكلاء الذكاء الاصطناعي" يُستخدمان غالبًا بالتبادل، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي يتعاملون عادةً مع المهام المتكررة والمحددة جيدًا، بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بقدر أكبر من الاستقلالية، مستخدمين المنطق لتحقيق النتائج بأقل تدخل بشري.

فيما يلي 6 أسئلة لمساعدتك على تحديد مكان البدء باستخدام وكلاء أو مساعدي الذكاء الاصطناعي.

ماوس كمبيوتر أبيض بتصميم سريالي مع مسامير معدنية دون إمكانية استخدام عملي.
6 أسئلة لمساعدتك على البدء السؤال الأول

ما المهام المتكررة أو المحددة جيدًا أو ذات القيمة المنخفضة التي يقضي موظفوك وقتًا في تنفيذها؟

 السؤال الثاني

ما عمليات صنع القرار التي تتَّبِع قواعد أو أنماطًا يمكن التنبؤ بها ويمكن تحسينها أو تسريعها باستخدام رؤى قائمة على البيانات؟

 سؤال الثالث

هل هناك مهام سير عمل تمتد عبر أنظمة أو أقسام متعددة وتعاني من تأخير التسليم أو التنسيق اليدوي؟

 السؤال الرابع

ما الأهداف ذات التأثير العالي التي يمكن تسريعها إذا كان النظام قادرًا على العمل بشكل مستقل ضمن حواجز محددة؟

 السؤال الخامس

هل هناك مجالات يتأخر فيها تقديم خدمة العملاء أو رضا الموظفين بسبب بطء أوقات الاستجابة أو عدم الاتساق؟

 السؤال السادس

هل يمكنك الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي في هذا المجال - وهل هي موثوق بها؟

مظلة منقطة سوداء بتصميم مثقَّب ومقبض منحنٍ.

هل تتساءل من أين تبدأ؟

إذا كنت تتساءل من أين تبدأ، فاعلم أن مجالات دعم العملاء وخدمة العملاء والموارد البشرية والمشتريات الرقمية وتحديث تكنولوجيا المعلومات كلها كان لها سجل حافل في تحقيق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس من خلال استخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تمكَّن نظام AskHR التابع لشركة IBM من أتمتة 80 عملية مختلفة في الموارد البشرية و94% من المهام البسيطة، مثل طلبات الإجازات وكشوف الرواتب. وفي حالات الاستخدام المختلفة هذه، تمكَّنت شركة IBM من تحقيق وفورات في التكاليف بلغت 4.5 مليارات دولار أمريكي.

 

استمرّ في القراءة

التحدي الثالث: لا تعزل الذكاء الاصطناعي لديك التحدي الأول: ابحث عن مشكلتك أولًا مديرو تكنولوجيا المعلومات: 3 إجراءات لتعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل استكشف watsonx Orchestrate
الحواشي

1 Marriott, M. “How Many AI Tools Are Employees Using? More Than You Think, and Often With Personal Accounts”, Harmonic (blog), 14 April, 2025
2 Adams, C. How CIOs are planning for an AI-first future , Canva (blog), 30 January 2024.