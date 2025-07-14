تتضمن أتمتة الذكاء الاصطناعي في المبيعات جدولة الاجتماعات وتسجيل ملاحظات إدارة علاقات العملاء وإرسال المتابعات. ورغم أن الأتمتة مفيدة، فإنها أثارت أيضًا قلقًا متزايدًا في مجال المبيعات: هل نعمل على أتمتة العنصر البشري الذي يجعل الأعمال تعمل حقًا؟
والخبر السار هو أنك لست مضطرًا للاختيار بين الكفاءة والعنصر البشري الذي يجعل المبيعات فعَّالة حقًا. مع الأدوات المناسبة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تبسيط سير العمل، وتقليل الاحتكاك، وتمكين الفِرق من التركيز على ما يجيدون فيه: بناء علاقات العملاء وتحقيق النتائج.
على عكس مساعدي وأدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تنتظر منك أن تخبرهم بما يجب عليهم فعله، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتصرفون مثل شريك استباقي. لا يستجيب وكيل الذكاء الاصطناعي للأوامر فحسب، بل يفهم أهدافك وينظِّم أدواتك ويساعدك على دفع الصفقات على الدفع بذكاء وسرعة.
فكِّر في الأمر على هذا النحو: بدلًا من وجود مساعد رقمي يتفاعل فقط عندما تقول "جدولة مكالمة"، فإن وكيل الذكاء الاصطناعي يشبه إلى حد كبير المتعاون الاستراتيجي. يعرف بياناتك وخط سير عملك، ويفهم عملاءك المحتملين، ويساعدك على التقدم خطوة للأمام دون أن يغرقك بالمهام اليدوية أو يتطلب إدخالًا مستمرًا.
إن الحل الذي يساعد فريق المبيعات على ترتيب الأولويات بين العملاء المحتملين، والتفاعل معهم بشكل أسرع، وتحسين الاستراتيجيات في الوقت الفعلي لم يَعُد خيالًا مستقبليًا. فهذا يحدث الآن، بدعم من الذكاء الاصطناعي الوكيل. حتى المتخصصون غير التقنيين يمكنهم بسهولة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتخصيصهم وفق احتياجات مؤسستهم، ونشرهم بسرعة. كل هذه العملية ممكنة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من الكود أو الاعتماد على فريق علم البيانات.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
بالنسبة إلى العديد من قادة الأعمال، لا يكمن التحدي الحقيقي في مجرد اختيار التقنية المناسبة. بل، التحدي يكمن في التأكد من أن هذه الخيارات لا تقيّدهم في تكنولوجيا واحدة أو تجبرهم على التخلي عن الأدوات التي استثمروا فيها مسبقًا. وفي مجال المبيعات، حيث يمكن أن تختلف كل مرحلة من مراحل دورة البيع، يصبح هذا التحدي أكثر تعقيدًا.
الفرق تتعامل مع أدوات وأنظمة متعددة غالبًا ما تكون غير متصلة ببعضها، ما يُبطئ الأمور ويجعل من الصعب الحصول على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.
إذا كنت تعمل في المبيعات، فحالات الاستخدام هذه ليست جديدة بالنسبة لك، لكن طريقة تحويلها باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل تتمثل في:
يصل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى نظام إدارة العملاء والبريد الإلكتروني وبيانات السوق لاستخراج العملاء المحتملين الواعدين. ويمكنهم تحديد الأولويات استنادًا إلى إشارات النية وسلوك الشراء ومدى الملاءمة، بحيث لا تهدر وقتك في متابعة العملاء المحتملين غير المؤهلين.
تخيَّل دخولك إلى اجتماع وقد قام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل بجمع أحدث رؤى الصناعة، وعروض المبيعات المخصصة، ودراسات الحالة ذات الصلة - كلها مصممة خصيصًا لذلك العميل. هذا هو الذكاء الاصطناعي الوكيل في أثناء العمل.
لا مزيد من إدخال البيانات في وقت متأخر من الليل. يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل تحديث نظام إدارة العملاء في الوقت الفعلي، وتلخيص ملاحظات المكالمات، والإشارة إلى المخاطر أو الفرص استنادًا إلى أنماط المحادثة.
تخيَّل هذا: يراجع قائد المبيعات حسابًا استراتيجيًا ويريد إعداد مواد تمكين المنتج مخصصة لذلك العميل. بدلًا من ملء النماذج أو البحث عن التفاصيل الخلفية، يكتفي بالقول: "أنشئ محتوى تمكين لشركة Sun Corp عن المنتج X."
من وراء الكواليس، ينطلق وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى العمل. يقوم أحدهم بالوصول إلى بيانات CRM لمعرفة متى أصبحت شركة Sun Corp عميلًا، وما المنتجات التي اعتمدتها، وأين تقف في رحلتها. ويعمل آخر على جمع دراسات الحالة ذات الصلة، وبيانات الاستخدام، ومحطات الإنجاز في عملية الانضمام. وثالث يقوم بصياغة مواد التمكين، المخصصة لمرحلة شركة Sun Corp وصناعتها وأهدافها.
تتم هذه العملية مع توليد سلسلة رسائل بريد إلكتروني تتناسب مع الأسلوب واللغة اللازمة للحفاظ على تفاعل العميل.
ما النتيجة؟ حزمة تمكين كاملة ومخصصة جاهزة للإرسال. دون الحاجة إلى أي بحث يدوي إضافي. دون أدوات مجزأة. مجرد تنسيق ذكي بين الأنظمة، يدفعه هدف واحد رفيع المستوى. هذه هي قوة الذكاء الاصطناعي الوكيل: فهم أهدافك، والوصول إلى البيانات الصحيحة، وتشغيل مهام سير العمل المعقد - كي يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم فعلًا، وهو بناء العلاقات وتحقيق النتائج.
نحن عند نقطة تحوُّل في طريقة عمل فِرق المبيعات، ليس لأن الأساسيات قد تغيَّرت، بل لأن الأدوات التي تسهِّل العملية تتطور. في جوهرها، المبيعات الناجحة لا تزال تدور حول بناء الثقة، وفهم الاحتياجات، وتقديم الرسالة المناسبة في الوقت المناسب. ما تغيَّر هو أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكنه الآن دعم هذا الاتصال البشري بدقة.
الذكاء الاصطناعي الوكيل ليس مجرد توجَّه تقني آخر؛ إنه تحول في كيفية تمكين البائعين للقيام بما يتقنون - بجهد أقل، وتركيز أكبر، ونتائج أفضل. لن تواكب الفِرَق التي تعتمد على العمل الآن فقط، بل ستحدد الوتيرة وترى قيمة حقيقية للأعمال.
هذا النوع من التنسيق الذكي ليس بعيد المنال - إنه يحدث الآن. ونحن فخورون بقيادة الابتكار الذي يجعل ذلك ممكنًا.
في طليعة الذكاء الاصطناعي الوكيل، نحن نبني حلولًا تمكِّن فرق المبيعات من التحرك بسرعة أكبر، والتواصل بوعي أكبر، والعمل بدقة أعلى. كل هذه الفوائد ممكنة دون التضحية بالجانب الإنساني الذي يحقق النتائج الحقيقية.
إذا كنت مستعدًا لرؤية كيف يمكن لهذا النظام أن يخدم فريقك، فقد جعلنا من السهل عليك اتخاذ الخطوة التالية.
تسريع تحوُّل المبيعات مع وكلاء المبيعات الجاهزين مسبقًا والمؤهلين للمؤسسات، والمتاحين في كتالوج watsonx Orchestrate. تُعَد هذه الأداة حلًا دون كود يتكامل بسلاسة مع أدواتك وأنظمتك الحالية - لجمع قوة الذكاء الاصطناعي الوكيل في واجهة واحدة بديهية. تم تصميمهم خصيصًا لفِرق المبيعات، ويساعد وكلاء المبيعات المدعومين بالذكاء الاصطناعي على إنجاز المزيد بجهد أقل، وتركيز أكبر، وتنفيذ أذكى.
بصفتنا شركة رائدة في هذا المجال، نحن ملتزمون بمساعدة فِرق المبيعات على تحقيق كامل إمكاناتها. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة صفحة IBM® watsonx sales agents على الويب أو سجِّل للحصول على إصدار تجريبي مجاني.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم مساهمات في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مفتوحة ومتاحة.
استكشف الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتعرف على كيفية تغيير قواعد اللعبة في إنتاجية المؤسسات.
هل سيكون عام 2025 عام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من Mixture of Experts، نستعرض نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء، والأجهزة، وإصدارات المنتجات مع نخبة من خبراء الصناعة.
تمكين المطورين من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم ومراقبتهم باستخدام استوديو IBM watsonx.ai.
حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي.
تحقيق وفورات في التكاليف تزيد على 90% باستخدام نماذج Granite الصغيرة والمفتوحة المصممة لتعزيز كفاءة المطوِّرين. تقدِّم هذه النماذج الجاهزة للمؤسسات أداءً استثنائيًا في معايير الأمان، وتتفوق في مجموعة واسعة من المهام المؤسسية من الأمن الإلكتروني إلى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
تمكَّن من أتمتة سير عملك المعقد وتحقيق إنتاجية غير مسبوقة باستخدام واحدة من أكثر مجموعات القدرات شمولًا في القطاع لمساعدة الشركات على بناء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتخصيصهم وإدارتهم.