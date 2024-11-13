تفوق الخصم: استخدام تحليل تهديدات الدول القومية لتعزيز الأمن السيبراني في الولايات المتحدة

يغيّر خصوم ترعاهم دول نهجهم، إذ ينتقلون من إتلاف البيانات إلى إعطاء الأولوية للتخفي والتجسس. وفقًا لتقرير Microsoft Digital Defense Report لعام 2023: “يزيد المخترقون المدعومون من دول استثماراتهم ويشنّون هجمات إلكترونية أكثر تطورًا لتفادي الرصد وتحقيق أولوياتهم الاستراتيجية”.

تشكّل هذه الأطراف تهديدًا بالغ الخطورة للبنية التحتية في الولايات المتحدة وللبيانات المحمية، وقد يؤدي اختراق أيٍّ منهما إلى تعريض المواطنين للخطر.

ورغم ذلك، ثمة جانب إيجابي لهذه الجهود الضارّة: المعلومات. ومن خلال تحليل أساليب الدول القومية، تصبح الوكالات الحكومية والمؤسسات الخاصة أكثر استعدادًا لتتبع هذه الهجمات وإدارتها والتخفيف من آثارها.