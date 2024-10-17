لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تغيير الطريقة التي يدير بها المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) فرقهم وعملياتهم واستراتيجياتهم الشاملة. ومن بين جميع التطوّرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية لا تكتفي بتحليل البيانات، بل تُولِّد أيضًا محتوى وأفكارًا وحلولًا استنادًا إلى تلك البيانات. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لقادة القطاع المالي أتمتة المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتحقيق مستويات من الكفاءة لم يكن من المتصوَّر الوصول إليها في السابق.

تخيّل عالمًا يستطيع فيه المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إعداد تقارير مالية معقّدة في غضون دقائق، والتنبؤ باتجاهات السوق بدقة عالية، بل واقتراح استراتيجيات لخفض التكاليف استنادًا إلى بيانات فورية. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم يَعُد هذا المستقبل البعيد؛ بل إنه واقع نعيشه اليوم.

لكن كيف يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين استخدام هذه الأدوات بفعالية لتعزيز نتائج الأعمال؟ تسلّط دراسة جديدة صادرة عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) الضوء على مجموعة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي على المديرين الماليين التنفيذيين اتخاذها، بدءًا من إدارة حدود تحمّل المخاطر وتعزيز الشراكات التقنية، وصولًا إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستثمار التقنية ودفع مؤسساتهم قدمًا.