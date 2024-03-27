يتمثل أحد أساليب تقدير انبعاثات النطاق الثالث في الاستفادة من بيانات المعاملات المالية (على سبيل المثال، الإنفاق) كبديل للانبعاثات المرتبطة بالسلع و / أو الخدمات المشتراة. تحويل هذه البيانات المالية إلى مخزون انبعاثات غازات الدفيئة يتطلب معلومات حول تأثير انبعاثات غازات الدفيئة للمنتج أو الخدمة المشتراة.

المدخلات والمخرجات البيئية الممتدة في الولايات المتحدة (USEEIO) هو إطار تقييم لدورة الحياة (LCA) يتتبع التدفقات الاقتصادية والبيئية للسلع والخدمات داخل الولايات المتحدة. يقدم USEEIO مجموعة بيانات ومنهجية شاملة تدمج تحليل الدخل والإنفاق الاقتصادي مع البيانات البيئية لتقدير العواقب البيئية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية. داخل USEEIO، تصنف السلع والخدمات إلى 66 فئة إنفاق، يشار إليها بفئات السلع، بناءً على خصائصها البيئية المشتركة. وترتبط فئات السلع هذه بعوامل الانبعاثات المستخدمة لتقدير التأثيرات البيئية باستخدام بيانات الإنفاق.

تعد مجموعة بيانات Eora MRIO (المدخلات والمخرجات متعددة المناطق) مجموعة عوامل انبعاث معتمدة عالمياً على الإنفاق توثق التحويلات بين 15909 قطاع عبر 190 دولة. وقد تم تعديل مجموعة عوامل Eora لتتماشى مع تصنيفات المدخلات والمخرجات البيئية الممتدة في الولايات المتحدة (USEEIO) التي تضم 66 تصنيفًا موجزًا لكل بلد. يشمل ذلك ربط القطاعات البالغ عددها 15909 والموجودة عبر فئات Eora البالغ عددها 26 وتصنيفات قطاعية وطنية أكثر تفصيلاً إلى فئات إنفاق USEEIO البالغ عددها 66.

هنا يأتي دور النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). في السنوات الأخيرة، تم تحقيق خطوات ملحوظة في صياغة نماذج لغوية أساسية واسعة النطاق لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP). أظهرت هذه الابتكارات أداءً قوياً مقارنة بنماذج التعلم الآلي (ML)، خاصة في السيناريوهات التي يكون فيها عدد البيانات المصنّفة قليلاً. إن الاستفادة من قدرات نماذج معالجة اللغة الطبيعية الكبيرة المدربة مسبقًا، جنبًا إلى جنب مع تقنيات تكييف المجال التي تستخدم البيانات المحدودة بكفاءة، يمثل إمكانات كبيرة لمواجهة التحدي المرتبط بحساب التأثير البيئي للنطاق الثالث.

يتضمن نهجنا ضبط نماذج الأساس للتعرف على فئات سلع المدخلات-المخرجات الممتدة بيئياً (EEIO) لأوامر الشراء أو إدخالات دفتر الأستاذ المكتوبة بلغة طبيعية. بعد ذلك، نقوم بحساب الانبعاثات المرتبطة بالإنفاق باستخدام عوامل انبعاثات EEIO (الانبعاثات لكل دولار يتم إنفاقه) المستمدة من عوامل انبعاثات غازات الدفيئة لسلسلة توريد السلع والصناعات لمجموعات البيانات التي تتمحور حول الولايات المتحدة، وEora MRIO (المخرجات والإدخال متعددة المناطق) لمجموعات البيانات العالمية. يساعد هذا الإطار في تبسيط وتسهيل العملية التي تتيح للشركات حساب انبعاثات النطاق الثالث.

يوضح الشكل 1 إطار تقدير الانبعاثات في النطاق الثالث باستخدام نموذج لغوي كبير. يتكون هذا الإطار من أربع وحدات مميزة: إعداد البيانات، تكييف المجال، التصنيف، وحساب الانبعاثات.