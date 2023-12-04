نظرة على إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM

تشير دراسة الحالة إلى أنه: "مع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في العمليات، يجب على المؤسسات التأكد من استخدام هذه التقنية بشكل أخلاقي." وفي ظل توسع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، تثبت المبادئ التعريفية الواسعة والمجردة أنها غير كافية بسبب عدم توفير عمليات واضحة للمراجعة القانونية والأخلاقية.

يتمحور إطار عمل الحوكمة في IBM حول أربعة أدوار أساسية داخل الشركة:

اللجنة الاستشارية للسياسات: قادة عالميون كبار يشغلون الإشراف على مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ويساعدون في وضع الاستراتيجية للشركة وتحملها للمخاطر.

ممثلو وحدات الأعمال مدربون على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعملون كنقاط اتصال أولية لتحديد المخاوف، وتقليل المخاطر المرتبطة بكل حالة استخدام، وتصعيد القضايا إلى مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند الحاجة. الشبكة المناصرة: شبكة على مستوى القاعدة من الموظفين عبر العديد من مجالات العمل في مجالس الإدارة الذين يشاركون ويروجون لمبادئ أخلاقيات التقنية في IBM ضمن فرقهم ويوسعون مبادرات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم مكتب مشروعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمكتب رئيس خصوصية البيانات (CPO) جميع هذه المبادرات، حيث يعمل كحلقة وصل بين أدوار الحوكمة، ويدعم تنفيذ أولويات أخلاقيات التقنية، ويساعد في وضع جداول أعمال مجلس الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويضمن إبقاء المجلس على اطلاع بالاتجاهات الصناعية والاستراتيجية.