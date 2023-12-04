نظرة على إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM

“مجموعة مسؤولة عن ضمان أن مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تطورها أو ينشرها أو تستخدمها لا تحمل عواقب أخلاقية سلبية”، وفقًا لما ذكرته شركة Gartner. ومع ذلك، في حين أن %79 من المديرين التنفيذيين يقولون إن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مهمة لنهج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، فإن أقل من %25 قاموا بتفعيل مبادئ حوكمة الأخلاقيات. في دراسة الحالة التي تضم IBM، تتحدث Gartner عن كيفية إنشاء إطار العمل لتبسيط عملية اكتشاف وإدارة مخاوف أخلاقيات التقنية في مشاريع الذكاء الاصطناعي.
تشير دراسة الحالة إلى أنه: "مع تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في العمليات، يجب على المؤسسات التأكد من استخدام هذه التقنية بشكل أخلاقي." وفي ظل توسع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، تثبت المبادئ التعريفية الواسعة والمجردة أنها غير كافية بسبب عدم توفير عمليات واضحة للمراجعة القانونية والأخلاقية.
يتمحور إطار عمل الحوكمة في IBM حول أربعة أدوار أساسية داخل الشركة:
بالإضافة إلى ذلك، يدعم مكتب مشروعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمكتب رئيس خصوصية البيانات (CPO) جميع هذه المبادرات، حيث يعمل كحلقة وصل بين أدوار الحوكمة، ويدعم تنفيذ أولويات أخلاقيات التقنية، ويساعد في وضع جداول أعمال مجلس الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويضمن إبقاء المجلس على اطلاع بالاتجاهات الصناعية والاستراتيجية.
حددت شركة IBM علنًا نهجها متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهو نهج قائم على مبادئ الثقة والشفافية. تدعم هذه الأساسيات عمل مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM، الذي يراجع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ضمان التوافق مع مبادئ IBM والمشهد التنظيمي المتغير.
باستخدام الإطار العمل الموضح أعلاه، تعزز IBM الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي من خلال عروض منتجاتها. يساعد IBM watsonx.governance™، وهو أحد مكونات محفظة watsonx™ وسيصبح متاحاً في 5 ديسمبر 2023، المجموعة على مراقبة وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، إذ يساعد في تسريع عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤولة والشفافة والقابلة للتفسير. وتعمل مجموعة الأدوات الخاصة به على أتمتة إدارة المخاطر، ومراقبة النماذج من حيث التحيز والانحراف، والتقاط البيانات الوصفية للنموذج، وتسهيل الامتثال التعاوني على مستوى المجموعة.
تقدم IBM Consulting خدمات استشارية واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي تماشيًا مع نهجنا الشامل في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ويمكن لخبرائنا مساعدة المنظمة في تنفيذ الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والتحول، وعمليات التسويق والمالية.
