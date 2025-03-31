يتصدر الذكاء الاصطناعي عددًا متزايدًا من قرارات الأعمال في مشهد أعمال تكنولوجيا المعلومات. بدءًا من زيادة الإنتاجية إلى تقديم رؤى على مستوى متقدم، يغيِّر الذكاء الاصطناعي بشكل جذري طريقة عمل المؤسسات الحديثة. وفي الوقت نفسه، تواصل أجهزة الكمبيوتر المركزي التعامل مع أكثر من 70% من أحمال التشغيل في مختلف الصناعات، وقد تطورت هذه الأجهزة لتغذية الابتكار الرقمي بشكل ضخم في عالمنا اليوم.

المؤسسات التي تسعى لتحقيق الابتكار الحقيقي تدرك أن أجهزة الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي هما شريكان ومحفزان للمبادرات والاستراتيجيات المستقبلية. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة، والموثوقية الفائقة، وهندسة الأمن، والامتثال، وقوة المعالجة، والقدرة على التكيف والمرونة. ببساطة، توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي مزايا لا غنى عنها في الحوسبة المؤسسية الحديثة واستراتيجيات الأعمال الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي.