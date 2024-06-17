6 حقائق صعبة يجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) مواجهتها في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُعدّ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي لحظة فارقة بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين (CEO). وتتجه كل الأنظار إليهم وإلى القرارات التي يصنعونها الآن لتوجيه مجموعاتهم نحو المستقبل.
هناك أفق واسع ومثير من الفرص مع الذكاء الاصطناعي التوليدي: تحسين الإنتاجية في جميع وظائف المؤسسة تقريبًا، وتقديم أنواع جديدة ومثيرة من تجارب العملاء، وتمكين تطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة، وكل ذلك مدعوم بتحول في طرق تقديم التقنية.
لتحويل هذه الفرص إلى واقع، تحدد حلقة أكاديمية الذكاء الاصطناعي الأخيرة من IBM خمسة ركائز أساسية يجب أن تكون موجودة.
هناك شيء واحد واضح تمامًا: لا يمكن للرؤساء التنفيذيين (CEO) إدارة أعمال الغد بعقلية اليوم. ويُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من مجرد أداة للتحسينات التدريجية. وإذا فهم القادة بعض الحقائق الصعبة، سوف تغير الأعمال نفسها.
حددت دراسة معهد IBM لقيمة الأعمال لعام 2024 الجديدة ستة حقائق صعبة يجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) مواجهتها مباشرةً ليزدهروا في هذا العصر الجديد من الأعمال والتقنية.
أدى صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إثارة نقاش حاد حول تأثيره على القوى العاملة. بينما يجادل البعض بأنه سيوفر وظائف جديدة، يحذر آخرون من أنه سيؤدي إلى إلغاءها. والحقيقة هي أنه سيقوم بالأمرين معًا. تأمل هذا: قد يتم إنشاء نسبة صغيرة من الوظائف حديثًا، وقد تختفي نسبة صغيرة؛ فماذا عن النسبة الكبيرة في الوسط والتي ستتغير وتتحول؟
مع حركة الرؤساء التنفيذيين (CEO) للعمل بسرعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهم يدركون أن التقنية ستُعيد تعريف الوظائف والمهام عبر جميع المستويات. حتى الآن، يقول 51% من الرؤساء التنفيذيين (CEO) إنهم يوظفون حاليًا لأدوار توليدية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تكن موجودة العام الماضي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الوتيرة السريعة من التغيير، يقول 44% فقط أنهم قاموا بتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القوى العاملة لديهم.
يحتاج القادة إلى التفكير في المستقبل وطرح التساؤل عن المهارات الروتينية والبسيطة التي ستتولى مساعدات الذكاء الاصطناعي تغطيتها وما المهارات التي ستكون أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص؟ سيسلط هذا الضوء على أهمية المهارات الإنسانية الفطرية مثل الإبداع والتصميم والأخلاق والتفكير النقدي والتواصل والقدرة على طرح الأسئلة الصحيحة.
يقع على عاتق القادة تمكين موظفيهم من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة ابتكار طريقة عملهم. وهذا يعني البحث عن الأشخاص الذين يقومون بمهام المستقبل اليوم، وتحفيز اتخاذ المخاطر المدروسة، وتزويد الموظفين بالموارد والتدريب اللازمين لاستكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي بثقة ومسؤولية.
تذكر، الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يحل محل الأشخاص، لكن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحلون محل من لا يستخدمونه.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
"لو سألت الأشخاص عما يريدون لقالوا خيولًا أسرع."
تتبادر إلى الذهن المقولة الشهيرة المنسوبة غالبًا إلى Henry Ford عند التفكير في إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة العملاء. إن تصور حل أفضل شيء، لكن ابتكار نهج جديد بالكامل لحل مشكلة أمر مختلف تمامًا. ويتبنى العديد من الرؤساء التنفيذيين (CEO) هذا التفكير بالفعل؛ فلقد صنفوا الابتكار في المنتجات والخدمات كأعلى أولوياتهم في استطلاعنا لعام 2024، بعد أن كان في المرتبة السادسة العام الماضي.
تستند التجارب المبتكرة حقًا إلى ملاحظات العملاء لتقدم لهم ما يريدون قبل أن يدركوا هم أنفسهم أنهم يريدونه ولكن هذه الراحة تكون ذات قيمة فقط عندما تكون مبنية على أساس من الثقة.
خذ بعين الاعتبار التكنولوجيا المحمولة. يمكن للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي جمع بيانات حول عادات المستخدمين في التمرين، وأنماط نومهم، ونظامهم الغذائي، والمؤشرات الحيوية الخاصة بهم، ثم تلخيص النتائج. ولكن أولاً، يحتاج المستخدمون إلى الاشتراك لجمع بياناتهم وتحليلها. يساهم توضيح كيفية حماية بيانات العملاء ومعالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز تفاعل العملاء وولائهم وثقتهم، مع شعورهم براحة أكبر عند استخدام هذه الذكاء الاصطناعي التوليدي.
مع الثقة ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول كأساس، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث ثورة في طريقة تواصل الشركات مع العملاء، مقدمًا تجارب مخصصة حقًا تتجاوز توقعاتهم وليس فقط تلبيها.
عندما يتبنى الرؤساء التنفيذيون (CEO) الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسساتهم، فإنهم يواجهون تحديًا بين السعي لتحقيق مكاسب قصيرة المدى أو الاستثمار في النجاح طويل المدى. في الواقع، يقول اثنان من كل ثلاثة رؤساء تنفيذيين (CEO) أنهما يحققان أهدافًا قصيرة المدى عن طريق إعادة تخصيص الموارد من الجهود طويلة المدى.
لكن اختصارات التقنية طريق مسدود. يجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) التراجع خطوة، وتقييم البنية التحتية التقنية لديهم، وتحديد الأماكن التي تتمتع فيها بالمتانة الهيكلية، والأماكن التي يحتاجون تعزيزها، وأين يتعين عليهم البدء من جديد. يمكن أن تعمل طبقات تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي كحل مؤقت، مما يعمل على حماية المستخدمين من التعقيد وتقديم تجارب متفوقة للعملاء والموظفين. ومع ذلك، لا يزال عليهم القيام بالعمل الشاق لإصلاح الأمور الجوهرية.
يشعر العديد من القادة اليوم بضغط شديد لـ "القيام بشيء ما" باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى مستوى الإدارة العليا، يتنافس المسؤولون المختلفون على القيادة والسيطرة، وعادةً ما تكون حقوق صناعة القرار غير واضحة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الخلاف مثمرًا. إن الصورة الكاملة التي تظهر من سماع وجهة نظر كل قائد هي التي توضح للرؤساء التنفيذيين (CEO) الاتجاه الذي يجب أن تسلكه المجموعة.
لضمان إسهام الصراع في تعزيز الإبداع، ينبغي على القادة وضع قواعد أساسية وبناء نوع مناسب من التوتر البنّاء. وعلى وجه الخصوص، يحتاج الرؤساء التنفيذيون (CEO) إلى ضمان أن وظائفهم المالية والتقنية تتمتع بديناميكية التعاون المناسبة؛ إذ يقول ما يقرب من ثلثي الرؤساء التنفيذيين (CEO) إن النجاح مرتبط مباشرةً بجودة التعاون بين المالية والتقنية.
من المغري التمسك بما هو مريح ومألوف في ظل هذا التغير السريع. ومع ذلك، تتطلب الشراكات التجارية الناجحة أكثر من مجرد التاريخ والثقة والقيم المشتركة؛ فإنها تتطلب الاستعداد للتكيف والابتكار والتطور.
للبقاء في الصدارة، يجب على المؤسسات تقييم شراكاتها في النظام البنائي بعين ناقدة. وهذا يعني تحديد ما تحتاجه بوضوح من شراكاتها وطرح سؤال صعب لكنه ضروري: هل شركاؤها الحاليون يسرّعون التحوّل أم يعيقونه؟
لا يمكن لأحد أن يكون الأفضل في كل شيء، ولكن من خلال التعاون مع الشريك المناسب، يمكن للمجموعات الاستفادة من نقاط قوة بعضها البعض لدفع النمو وبناء المرونة.
التقنية ليست إلا أداة، وقوتها تكمن في أيدي مستخدميها. إذا اختار الناس استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات توقع تحولاً سريعًا. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، سيتوقف تقدم الجهود. في الواقع، يتفق 64% من الرؤساء التنفيذيين (CEO) على أن النجاح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد أكثر على تبني الناس من التقنية نفسها.
ومع ذلك، وكما هي الأمور، لا يزال هناك انفصال قائم. ويرى العديد من الموظفين الذكاء الاصطناعي التوليدي كشيء يحدث لهم، وليس كأداة تعمل لصالحهم. ويجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) التركيز المفرط على القوى العاملة لديهم لبناء ثقافة يشعر فيها الأشخاص أنهم جزء من الحل، خاصةً عندما يبدو أن الكثير من التغيير يأتي من القمة إلى الأسفل. تخيل مستقبلاً يكون فيه كل موظف مبدعًا ومشاركًا في إعادة ابتكار دوره وكتابة قصة مستقبل المجموعة.
ينتمي مستقبل الأعمال إلى أولئك الذين يتجرأون على إعادة التصور وإحداث الاضطراب وقيادة التحول بشجاعة واقتناع. تُشكل الحقائق الصعبة الست المذكورة دعوة لاتخاذ إجراء (call to action) للرؤساء التنفيذيين لمواجهة واقع الذكاء الاصطناعي التوليدي واغتنام إمكاناته لإحداث ثورة في مجموعاتهم. ولقد حان الوقت للتخلي عن “ما كان يعمل دائمًا” وأخذ قفزة ثقة نحو تقنية جديدة، ونموذج أعمال جديد، وعصر جديد من الابتكار.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.