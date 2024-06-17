6 حقائق صعبة يجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) مواجهتها في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُعدّ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي لحظة فارقة بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين (CEO). وتتجه كل الأنظار إليهم وإلى القرارات التي يصنعونها الآن لتوجيه مجموعاتهم نحو المستقبل.

هناك أفق واسع ومثير من الفرص مع الذكاء الاصطناعي التوليدي: تحسين الإنتاجية في جميع وظائف المؤسسة تقريبًا، وتقديم أنواع جديدة ومثيرة من تجارب العملاء، وتمكين تطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة، وكل ذلك مدعوم بتحول في طرق تقديم التقنية.

لتحويل هذه الفرص إلى واقع، تحدد حلقة أكاديمية الذكاء الاصطناعي الأخيرة من IBM خمسة ركائز أساسية يجب أن تكون موجودة.

استراتيجية : تحديد استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية التي ترتبط بالقيمة التجارية الملموسة وعائد الاستثمار (ROI).

مركز تحكم الذكاء الاصطناعي : عند توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون لديك العديد من التقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل في أماكن مختلفة. ويمكن أن يكون مركز التحكم في الذكاء الاصطناعي الطبقة التي تربط وتلتف حول نماذج متعددة، مما يوفر حوكمة الذكاء الاصطناعي والوصول الآمن إلى بياناتك الخاصة.

البيانات : استفد من الإمكانات البيانات، واجمع بياناتك ذات القيمة مع النماذج الصحيحة حتى تتمكن من الاستفادة من مصادر جديدة للقيمة.

نموذج التشغيل : أعد التفكير في نموذج تشغيل التحول بأكمله لمساعدة مجموعتك على الانتقال بسرعة من فكرة إلى الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) ثم إلى حل موسّع، مع التركيز على تقديم تجارب إنسانية سلسة.

الأشخاص: فكر بما يتجاوز مجرد جعل موظفيك أكثر كفاءة. تحتاج إلى إعادة تصور كيفية إنجاز العمل وابتكار مهارات وأدوار ومسارات مهنية جديدة لدفع مجموعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

هناك شيء واحد واضح تمامًا: لا يمكن للرؤساء التنفيذيين (CEO) إدارة أعمال الغد بعقلية اليوم. ويُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من مجرد أداة للتحسينات التدريجية. وإذا فهم القادة بعض الحقائق الصعبة، سوف تغير الأعمال نفسها.

حددت دراسة معهد IBM لقيمة الأعمال لعام 2024 الجديدة ستة حقائق صعبة يجب على الرؤساء التنفيذيين (CEO) مواجهتها مباشرةً ليزدهروا في هذا العصر الجديد من الأعمال والتقنية.