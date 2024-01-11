بينما لا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراحله الأولى، فإنه يمكن أن يوفر قدرات تحسين قوية للمصنعين في المجالات التي تهمهم أكثر: الإنتاجية، وجودة المنتج، والكفاءة، وسلامة العمال، والامتثال التنظيمي. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي العمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى لزيادة الدقة والأداء، مثل تعزيز الصور لتحسين جودة تقييم نموذج رؤية الكمبيوتر. وباستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقل نسبة "القراءة الخاطئة" وتصبح التقييمات ذات جودة أفضل بشكل عام.
دعونا نلقي نظرة على خمس طرق محددة تقدم بها ®IBM حلول خبير ساعدت العملاء الحقيقيين على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تخطيط العمليات.
يُعد تدريب العمال جزءًا مهمًا من خلق بيئة تصنيع آمنة وفعالة، لكنه يستنزف وقت المديرين. وفي هذا الصدد، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مشاهدة مقاطع الفيديو وتتبع خطوات تدريب العمال، بما في ذلك تسجيل أحداث محددة والتحقق من الإنجاز الصحيح. وبعد ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تلخيص النتائج، بما في ذلك تحديد الوقت للمديرين لمراجعة الحدث، مما يوفر الوقت للجميع. وفي الصناعات المنظمة جدًا، سيُحسن وجود “إثبات” يتجاوز الشهادة من جاهزية القوى العاملة والعمليات. وتشير الاختبارات المبكرة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يقلل من وقت التدريب بنسبة حوالي 30% ويزيد من إكمال التدريب والشهادة بنسبة 25%.
غالبًا ما يكون لدى العمال الذين يصلون إلى إجراءات التشغيل القياسية (SOP) عدد كبير من الأسئلة، لاسيما في المصانع المعقدة، التي يمكن أن تحتوي على أكثر من 3000 إجراء SOP. ويمكن أن يُحسن الحصول على إجابات سريعة بدعم بصري وصوتي من الذكاء الاصطناعي التوليدي الكفاءة التشغيلية بنسبة 15% تقريبًا ويزيد من نسبة حل المشكلات لدى المستخدم النهائي تصل إلى 90%. وتقلل القدرة على الاستعلام عن الخطوات التشغيلية وتأكيدها من الوقت الذي يستغرقه العمال الآخرون، ويزيد من ثقة الموظفين المبتدئين ويُحسن الالتزام بالإجراءات بشكل عام.
في بعض الصناعات، يمكن أن يكون الإعداد وبدء التشغيل من المهام المعقدة للغاية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. ويُعد إعداد تخليص الخط في تصنيع الأدوية الحيوية هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث يمكن أن يعني تخليص الخط المنفذ بشكل صحيح الفرق بين دفعة عالية القيمة من الأدوية المباعة أو الخردة المُكلفة. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مراجعة مقاطع الفيديو لتوفير التحقق الآلي من إعدادات خطوط التصنيع، والتحقق من إعداد التشغيل الإنتاجي الصحيح. وبالاقتران مع الفيديو ورؤية الكمبيوتر، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز الفحوصات اليدوية للعمال بشكل استباقي، مما يقلل بشكل كبير من إعادة العمل ويقلل من أخطاء الإعداد بحوالي 75%.
تستخدم العديد من الصناعات بالفعل الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر للتحقق من الجودة. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين جودة الصور التي تتم مراجعتها بعد ذلك لضمان الجودة. ويساعد تحديد وتلخيص العيوب باستخدام الاستراتيجية التخفيفية في تحسين جودة التمرير الأول بشكل عام، وقد يؤدي إلى زيادة بنسبة 80% في كشف أخطاء الجودة مقارنةً بالطرق الأخرى. يمكن أن يعمل تمكين العمال من تعديل إعدادات التصنيع بسرعة للقضاء على مشكلات الجودة على تقليل عددها لاحقًا بشكل كبير، ويُحسن الإنتاجية، ويُعزز السمعة في السوق.
إن الغرامات التنظيمية ليست مزحة ويمكن أن تكلف الشركات المصنّعة ملايين الدولارات كل عام. ومع قيام مزيد من الدول بإنشاء هيئات تنظيمية وإصدار لوائح، تواجه الشركات العالمية بيئة معقدة ودائمة التغير. وستساعد القدرة على مقارنة العمليات والسياسات الحالية بقواعد البيانات التنظيمية للحصول على التحديثات المطلوبة في زيادة الامتثال، وتخفيض الغرامات، وتجنب الإحراج العام المحتمل بسبب عدم استيفاء المتطلبات. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحقق تخفيضًا بنسبة 25% في الغرامات وتحسين الامتثال بنسبة 60% من خلال الوصول الفوري إلى النصوص والاستعلام الشفوية مع الهيئات التنظيمية لمساعدة المستخدمين النهائيين.
