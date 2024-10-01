5 نصائح لتأسيس فريق ابتكار ناجح

مع سعي المؤسسات لتبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الأهمية بشكل متزايد إنشاء فرق تهدف إلى الاستفادة من التقنية الجديدة لتحقيق القيمة. تقود فرق الابتكار تطوير الأفكار والمنتجات والعمليات الجديدة، مما يعزز النمو ويحقق ميزة تنافسية. ومن خلال التركيز على حل المشكلات بطريقة إبداعية والاتجاهات المستقبلية، تساعد هذه الفرق الشركات على البقاء على صلة بالواقع والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومع ذلك، تفشل ما يزيد عن 95% من الابتكارات المؤسسية. إذن، كيف يمكننا إعداد فرق الابتكار بما يمكّنه من تحقيق النجاح؟
تعتبر فرق الابتكار فريدة من نوعها داخل المؤسسة لأنها يجب أن تحقق أهدافاً متعددة ومتميزة، بما في ذلك البحث والتطوير والتعليم وتسليم المشاريع. فهي تتطلب المرونة لاختبار أشياء جديدة، مع القدرة على تحقيق التأثير بطريقة ناضجة. يمكن أن تساعد ثلاثة عناصر أساسية في إعداد فرق الابتكار لتحقيق النجاح—هيكل فريق فريد، وشراكة مع الشركة، وعمليات خاصة بالابتكار — باستخدام منهجية IBM Garage™ للابتكار كمخطط أساسي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
غالبًا ما يتم تنظيم فرق الابتكار لدعم أهداف متغيرة مختلفة، مما يتطلب هيكل فريق مرن ومتنوع. غالباً ما تُكلف فرق الابتكار بأداء وظائف البحث والتطوير والتنفيذ، والتي يكون لكل منها مسؤولياته ومهام سير العمل الفريدة الخاصة بها. يستلزم هذا النهج وجود مجموعات وظيفية متميزة مع فرق الدعم الخاصة بها، والتي تعمل على تحقيق أهداف مختلفة:
تسمح هذه الهياكل المميزة لفريق الابتكار باستكشاف أفكار جديدة في الوقت نفسه ثم طرحها في السوق بفعالية.
بالإضافة إلى الوظيفتين الأساسيتين (التنفيذ والبحث والتطوير)، يجب على فرق الابتكار المشاركة في جهود التعليم والتنشيط، مع الشراكة الوثيقة مع الجانب التجاري. تعد الفعاليات المخططة، مثل الهاكاثونات وإنشاء الأدوات التعليمية، ضرورية لتعزيز ثقافة الابتكار والتغيير التنظيمي. تتطلب هذه المبادرات التنسيق بين وظائف البحث والتطوير والتنفيذ، إلى جانب التعاون مع جهات العمل المعنية لضمان أن تكون المبادرات ذات صلة وتأثير. مع نمو فرق الابتكار، تصبح الحاجة إلى هياكل وعمليات قابلة للتوسع أكثر إلحاحًا، مما يضمن إمكانية توسيع جوانب الاستكشاف والتسليم للفريق دون فقدان الفعالية. يسمح هذا النهج ثنائي الوظائف لفرق الابتكار بالاستجابة لمتطلبات السوق والفرص الداخلية للنمو على حدٍ سواء.
يتطلب الشراكة الفعالة مع وحدات الأعمال نموذج تشغيل محدد جيداً حيث تقوم وظيفة مركزية، مثل فريق الابتكار، بتحديد الاتجاه الاستراتيجي وأفضل الممارسات. يُمكِّن هذا النموذج أقسامًا أخرى من النشاط التجاري من العمل بشكل مستقل مع الالتزام بالإرشادات المعمول بها. وتؤدي الحوكمة دوراً حاسماً في هذا التعاون من خلال وضع المعايير، وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية، وتنسيق القيمة عبر الوحدات. يمكن لفريق الحوكمة أو مكتب إدارة المشاريع تنفيذ نظام تحديد مراحل لمراقبة التقدم وإدارة المخاطر، مع الإشراف أيضاً على التمويل لضمان تخصيص الموارد للمبادرات التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. هذا النهج المنظم والمرن يعزز الابتكار، ويدفع الكفاءة، ويحافظ على الاتساق في جميع أنحاء المؤسسة.
يوضح ™IBM Garage كيف أن الخطوات الثلاث للابتكار، المتمثلة في الإنشاء المشترك والتنفيذ المشترك والتعاون المشترك تدفع الابتكار والقيمة من خلال التعاون المنظم. تعرف على المزيد حول كيفية الاستفادة من منهجية IBM Garage تحت قسم "طريقتنا"!
غالبًا ما تواجه فرق الابتكار سيلًا لا ينتهي من الفرص المحتملة، مما يجعل من الضروري وضع إطار عمل لاستيعاب العمل. ويتيح هذا النهج المنظم إدارة للطلبات الواردة تتمتع بالكفاءة والفعالية، ما يضمن قدرة الفريق على التركيز على المبادرات الواعدة مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتكيف مع الأولويات المتغيرة.
يمكن أن تغطي عملية الاستيعاب الكثير من القواعد، بما في ذلك تقديم الأفكار الجديدة، وتحديد حجم القميص ، وتحديد الأولويات، وتطوير المنتجات، وأنشطة طرح المنتجات في السوق ، طوال فترة الإطلاق. وينبغي أن تقترن هذه العملية بهياكل حوكمة مناسبة تشمل قادة الأعمال الوظيفية ذات الصلة من جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك المنتجات والشؤون القانونية والتسويق والمالية. عند عتبة المرحلة المحددة، قم بإجراء التقييمات من قبل الهيئة الإدارية لتقديم الموافقة على المضي قدمًا. من خلال استقبال الطلب بطريقة منظمة، يمكن لفرق الابتكار المساعدة في ضمان تدفق سلس بين فرق البحث والتطوير والتنفيذ، مما يقلل من خطر عدم التوافق ويعظم فرص تحقيق نتائج ناجحة. يعد إطار العمل هذا مهمًا بشكل خاص نظرًا لتنوع نقاط التفاعل التي تمتلكها فرق الابتكار مع الشركة، حيث يمكنه من ترتيب أولويات المشاريع التي تتماشى مع الإطار العام للشركة وأهدافها.
الفشل السريع والتكرار السريع هو عنصر حساس من عملية الابتكار. كما هو واضح من الصورة أعلاه، تعتمد منهجية Garage على التكرار السريع والمتكرر لتقديم القيمة. تحتاج فرق الابتكار إلى تنمية ثقافة قوية للتعاون وثقافة تعليقات قوية تشجع على التواصل المفتوح والصادق. ولتحقيق ذلك، يتعين على القادة أن يجعلوا هذه العمليات هي القاعدة داخل فرقهم:
من خلال إعطاء الأولوية للسلامة النفسية والتعليقات، يمكن لفرق الابتكار تحويل الفشل إلى تجربة قيمة تدفع النمو والتحسن مع مرور الوقت.
يتيح إطار عمل IBM Garage للمؤسسات توليد أفكار مبتكرة ويزود العملاء بالممارسات والتقنيات اللازمة لتحويل تلك الأفكار إلى قيمة في جدول زمني مسرع. ساعدت IBM Garage العملاء في توليد أفكار مبتكرة أكثر بعشرة أضعاف وتحقيق النتائج بسرعة 67%. تعرف على المزيد عن ممارسات Garage وكيف يمكن أن يعزز Garage الابتكار من أجلك.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيف يستخدم الرؤساء التنفيذيون الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
اعرف كيف يستطيع Industry 4.0 تحويل عملياتك والتغلب على التحديات الشائعة وتعزيز نتائج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي.
إعادة ابتكار كيفية إنجاز العمل من خلال تقاطع تحويل الأعمال والتقنيات لإطلاق العنان لمرونة المؤسسة.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
أطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تعمل على دمج تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في العمليات الأساسية.
تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الإستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك.