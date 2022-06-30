العلامات
التحليلات

خمس توصيات لإعداد استراتيجية بيانات فعَّالة

مجموعة من زملاء العمل يتبادلون الأفكار على السبورة البيضاء.

مؤلف

Gustavo Espinosa

Writer

ظهور استراتيجية البيانات

هناك اهتمام متجدد بالتفكير فيما يمكن وما ينبغي فعله بالبيانات، وكيفية تحقيق تلك الأهداف، وكيفية التأكد من مواءمة استراتيجية البيانات مع أهداف العمل. التطور المذهل في التكنولوجيا والسحابة والتحليلات -وما يعنيه ذلك لاستخدام البيانات- يتغير بسرعة، ما يجعل من السهل التخلف عن الركب إذا لم تتم مراجعة استراتيجية البيانات والعمليات المرتبطة بها بانتظام.

من البيئات متعددة السحابات ومتعددة البيانات إلى العمليات والتقنيات المتعددة، نحن نعيش اليوم في مشهد متعدد العناصر بالكامل. لحسن الحظ، لا تقتصر أساليب إدارة البيانات اليوم على القيود التقليدية مثل الموقع أو أنماط البيانات. والاستراتيجية والبنية الصحيحتان للبيانات تمكِّنان المستخدمين من الوصول إلى أنواع مختلفة من البيانات في مواقع متعددة -في البيئات المحلية أو على أي سحابة عامة أو على الحافة- بطريقة الخدمة الذاتية. ومع التقنيات مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء، تصبح الرؤى الناتجة أكثر تطورًا وقيمة، خاصةً عند دمجها في العمليات ومهام سير العمل في مؤسستك.

تطوُّر مشهد تعدُّد الأشياء وما يعنيه ذلك لاستراتيجية البيانات

مع تحوُّل النظم البنائية خلال السنوات الأخيرة وتزايد الفرص لتحسين النتائج القائمة على البيانات، برزت مجموعة من العوامل الرئيسة التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في طريقة التفكير في استراتيجية البيانات:

  • أدَّى واقع السحابة المتعددة الهجينة واعتمادها المتسارع إلى ظهور إمكانات وتحديات جديدة. وفقًا لدراسة حديثة أجراها Institute for Business Value (IBV)، فإن 97% من المؤسسات قامت بتجربة السحابة أو تنفيذها أو دمجها في عملياتها. ولكن ليست كل البيانات مناسبة للسحابة. بينما كان من المتوقع أن ينخفض نصيب الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات المخصص للسحابة العامة بنسبة 4% بين 2020 و2023، كان من المتوقع أن يزيد الإنفاق على السحابة الهجينة والمتعددة حتى 17%. يتطلب نقل البيانات وإدارتها ودمجها في بيئة هجينة متعددة السحابات استراتيجية بيانات صحيحة وتصميمًا وحوكمة مناسبين للقضاء على الصوامع وتسهيل الوصول إلى البيانات.
  • لقد ازداد تنوُّع أنواع البيانات وطرق معالجتها وعمليات دمجها وأنماط استخدامها لدى المؤسسات بشكل كبير للغاية. تتطلب هذه الأنواع من البيانات منصات مفتوحة وبنى بيانات مرنة لضمان الاتساق مع تنسيق مناسب عبر البيئات وإعادة النظر بشكل قوي في القدرات ومجموعات المهارات التقليدية.
  • تحتاج مجالات الأعمال إلى تحقيق المزيد من القيمة بشكل أسرع - ومن الحقائق أن البيئة متعددة الأشياء أدَّت إلى ظهور عالم أكثر تطلبًا. تزداد حدة المنافسة، وتظهر يوميًا نماذج أعمال وبدائل جديدة قائمة على البيانات والرقمنة في كل الصناعات تقريبًا. ازدادت الضغوط على قطاعات الأعمال لتسريع طرح الابتكارات في السوق عبر حلول ومنتجات وأعمال جديدة قائمة على البيانات. تعمل فِرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة المخاطر الأساسية والأمن والأداء عبر الحوكمة، دون تقييد المرونة. هذا التوازن بين الابتكار والحوكمة يؤدي إلى طرق جديدة للعمل، مثل كيفية تحوُّل قابلية نقل حلول البيانات والتحليلات إلى وسيلة للتنبؤ بالتغيّرات والتكيف معها، من خلال تمكين مرونة عالية للتشغيل في بيئات مختلفة وتجنُّب التقيد بمزوِّد واحد.
خمس توصيات لاستراتيجية البيانات في البيئات الجديدة متعددة الأشياء

عندما يتعلق الأمر بوضع استراتيجية بيانات صحيحة، فمن الأفضل تطبيق بعض المبادئ الأساسية لنموذج الأعمال الناجح -مثل القدرة على التوسع والفعالية من حيث التكلفة والمرونة للتكيف مع التغيير- وتمديد هذه المفاهيم لتشمل التكنولوجيا والعمليات والتنظيم. غالبًا ما تحقق المؤسسات التي تفتقر استراتيجيات بياناتها إلى هذه العوامل نسبة ضئيلة فقط من القيمة المحتملة لبياناتها، وقد تزيد التكاليف دون تحقيق فوائد ملموسة.

بالإضافة إلى الاعتبارات التقليدية لاستراتيجية البيانات، مثل الاعتراف بالبيانات كأصل مؤسسي أو الانتقال إلى ثقافة قائمة على البيانات مع فِرق متعددة الوظائف، إليك خمس توصيات لاستراتيجية بيانات تستفيد من البيئة متعددة الأشياء:

  1. إعطاء الأولوية القصوى لأصول البيانات والمسرِّعات: تطوير عملية وثقافة حول البيانات تُتيح تحقيق التوحيد الحقيقي، وإعادة الاستخدام، وقابلية النقل، وسرعة التنفيذ، وتقليل المخاطر عبر دورة حياة البيانات بأكملها. من بداية تحديد حالات الاستخدام ومرورًا بالتطوير والنشر والتشغيل وتوسيع أصول مؤسستك، يجب أن تدعم استراتيجية البيانات لديك بالتقنيات والمنصات المناسبة لتمكين حلول قابلة للتشغيل الكامل وقابلة للتوسع.
  2. إنشاء نموذج تشغيلي حقيقي يركِّز على المؤسسة: من الضروري وجود نموذج تشغيلي مناسب ومتوافق بالكامل مع أهداف المؤسسة ومنظومة الشراكات الخاصة بها. ويتطلب هذا فهمًا متعمقًا لنقاط القوة والضعف في المؤسسة. اعتمِد أفضل الممارسات، لكن تجنَّب النهج الأكاديمي البحت. فكِّر بشكل واسع، لكن ركِّز على وضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، مع تأسيس نماذج الشراكة المناسبة على طول الطريق. ومع ذلك، يمكنك اعتماد تقنيات الأسلوب الرشيق وتوسيعها في أقرب وقت ممكن.
  3. إعادة النظر في نطاق ونهج حوكمة البيانات: في هذا المشهد متعدد الأشياء، يجب مراجعة وظائف حوكمة البيانات والعمليات والتقنيات باستمرار لإدارة جودة البيانات، والبيانات الوصفية، وفهرسة البيانات، والوصول الذاتي للبيانات، والأمن، والامتثال عبر دورة حياة البيانات والتحليلات بأكملها على مستوى المؤسسة. توسيع نطاق حوكمة البيانات لتعزيز الثقة في بياناتك من خلال توفير الشفافية، والقضاء على التحيّز، وضمان إمكانية تفسير البيانات والرؤى المدعومة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
  4. الحفاظ على الأساسيات: لتحسين نتائج الأعمال، يجب استخدام البيانات بطريقة مستدامة والتركيز على المشروعات القابلة للتوسع، والفعَّالة من حيث التكلفة، والقابلة للتكيف والتكرار لتحقيق نتائج قصيرة وطويلة المدى. في جميع الحالات، يجب أن تكون استراتيجية البيانات متوافقة بشكل كامل مع أهداف واستراتيجية عملك، ومبنية على بنية بيانات قوية ومحكومة. قد يكون من السهل الانجراف سريعًا نحو حالات استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع توقُّع نتائج رائعة، دون أخذ جميع العوامل في الاعتبار، لكن تذكَّر أنه لا يوجد ذكاء اصطناعي دون إدارة المعلومات.
  5. العرض والشرح: استثمِر بأقصى قدر ممكن في التجارب المثبتة، والتقنيات الجديدة، والأصول القائمة، ولا تنسَ عرض النتائج بسرعة. بفضل القدرات التي توفِّرها البيئات السحابية الهجينة والمتعددة، وأساليب التعاون والابتكار المتقدمة مثل IBM® Garage، لديك الأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتطوير استراتيجية البيانات الخاصة بك لضمان تحقيق نتائج الأعمال بشكل مستمر. ومن خلال عرض النتائج الملموسة، وتعزيز الاعتماد، وتطبيق العمليات على نطاق واسع، يمكنك تقليل المخاطر وتسريع التحول نحو ثقافة قائمة على البيانات تدوم طويلًا.

بينما تبقى المبادئ الأساسية لاستراتيجية البيانات كما هي، فإن "كيفية التنفيذ" قد تغيّرت بشكل كبير في المشهد الجديد للبيانات والتحليلات، وأبرز المؤسسات نجاحًا هي الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير عند إعادة النظر في استراتيجيات البيانات. اليوم، تؤدي الأساليب والأنماط البنائية مثل نسيج البيانات وشبكة البيانات دورًا متزايد الأهمية من خلال تمكين التقنيات والمنصات مثل السحابة المتعددة الهجينة. أثناء النظر إلى المستقبل، راجِع استراتيجية البيانات الخاصة بك استنادًا إلى الفرص التي يوفرها المشهد الجديد متعدد الأشياء، واستعِدّ للتغيير.

للتعرُّف على المزيد حول كيفية تصميم استراتيجية البيانات الخاصة بك، راجِع البيانات كعامل تمييز.

لمعرفة المزيد عن حلول البيانات والتحليلات من IBM، تفضَّل بزيارة صفحة التحليلات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

