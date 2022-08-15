3 خطوات جديدة في عملية تعدين البيانات لضمان الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

أحيانًا كعلماء بيانات، غالبًا ما نكون مصممين على بناء نموذج مثالي لدرجة أننا قد ندرج التحيز البشري في نماذجنا دون قصد. وفي كثير من الأحيان يتسلل التحيز من خلال بيانات التدريب ثم يتم تضخيمه وإدراجه في النموذج. وإذا دخل هذا النموذج دورة إنتاج، فقد يكون له تداعيات خطيرة موجهة بالتحيز مثل التنبؤ الخاطئ بدرجة الائتمان أو فحص السلامة. عبر مختلف الصناعات، تهدف المتطلبات التنظيمية لعدالة النماذج والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إلى منع النماذج المتحيزة من دخول دورات الإنتاج.

لكي تكون عالم بيانات مسؤولًا، هناك اعتباران رئيسيان عند إنشاء مسار نموذجي:

التحيز: نموذج يقدم تنبؤات لأشخاص من مجموعة مختلفة (أو عرق أو مجموعة عرقية أو غيرها) يميزهم بانتظام ضد البقية الظلم: نموذج يقوم بالتنبؤات بطرق تحرم الناس من ممتلكاتهم أو حريتهم دون رؤية واضحة

ليس من السهل اكتشاف وتحديد التحيز والظلم. ولمساعدة علماء البيانات على التفكير وتحديد المخاوف الأخلاقية المحتملة، يجب أن تتضمن العملية القياسية لتعدين البيانات 3 خطوات إضافية: تقييم مخاطر البيانات، وتقييم مخاطر النماذج، ومراقبة الإنتاج.