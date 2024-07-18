العلامات
Analytics

10 مهام أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من أدائها لمحترفي التخطيط والتحليل المالي

رجل أعمال ناضج يُجري مناقشة المشروع مع زملاء العمل في المكتب

ليس سرًا أن الذكاء الاصطناعي (AI) يغير طريقة عملنا في مجال التخطيط والتحليل المالي (FP&A). وهذا يحدث بالفعل إلى حد ما، ولكن يمكننا بسهولة أن نحلم بالعديد من الوظائف الأخرى التي يمكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي لنا.

معظم محترفي التخطيط والتحليل المالي منشغلون بالأعمال اليدوية التي تقلل من قدرتهم على إضافة قيمة إلى عملهم. وغالبًا ما يتسبب ذلك في إحباط المديرين الماليين وقادة الأعمال من عائد الاستثمار من فريق التخطيط والتحليل المالي. ومع ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد محترفي التخطيط والتحليل المالي على الارتقاء بعملهم.

تسارعت وتيرة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وقد لا يعرف محترفو التخطيط والتحليل المالي حتى ما هو ممكن تحقيقه. حان الوقت لتوسيع أفق تفكيرنا والنظر في كيفية زيادة الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

بينما أحلم بمزيد من الطرق التي يمكن أن يساعدنا بها الذكاء الاصطناعي، ركزت على المهام العملية التي يؤديها محترفو التخطيط والتحليل المالي اليوم. كما نظرت في مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي خلال العام المقبل.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

10 مهام للتخطيط والتحليل المالي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤديها:

  1. التنبؤ المالي المتقدم: يتيح التحديث المستمر للتنبؤات في الوقت الفعلي استنادًا إلى أحدث البيانات. ويُنشئ تلقائيًا سيناريوهات مالية متعددة ويحاكي تأثيراتها في ظل ظروف مختلفة. كما يستخدم خوارزميات متقدمة للتنبؤ بالإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية بدقة عالية.
  2. إعداد التقارير والتصور الآلي: يُنشئ التقارير ولوحات المعلومات ويُحدثها تلقائيًا عن طريق سحب البيانات من مصادر متعددة في الوقت الفعلي. ويوفر تفسيرات سياقية ورؤى ضمن التقارير لإبراز العوامل الرئيسية والتناقضات. كما يتيح المقاييس والتصورات المرئية المحددة من قِبل المستخدم والمصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة.
  3. التفاعل باللغة الطبيعية: يتيح للمستخدمين التفاعل مع الأنظمة المالية التي تستخدم استعلامات وأوامر باللغة الطبيعية، ما يسمح باسترجاع البيانات وتحليلها بسلاسة. ويوفر واجهات صوتية للتشغيل من دون استخدام اليدين والحصول على رؤى فورية. كما يسهل إنشاء اللغة الطبيعية لتحويل البيانات المالية المعقدة إلى سرد وملخصات سهلة الفهم.
  4. الميزانية والتخطيط الذكيان: يضبط الميزانيات ديناميكيًا بناءً على الأداء في الوقت الفعلي والعوامل الخارجية. ويحدد الفروق بين الأرقام الفعلية والميزانيات ويحللها تلقائيًا، ويقدم تفسيرات للتناقضات. كما يقدم توصيات إستراتيجية بناءً على اتجاهات البيانات المالية والتوقعات.
  5. إدارة المخاطر المتقدمة: يستخدم نماذج المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة في السوق والائتمان والتشغيل. ويطور أنظمة إنذار مبكر تنبه إلى المشكلات المالية المحتملة أو الانحرافات عن الأداء المخطط له. ويساعد على ضمان الامتثال للوائح المالية من خلال المراقبة والإبلاغ الآليين.
  6. كشف حالات الخلل في التوقعات: يحسن دقة التوقعات باستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة التي تدمج البيانات القديمة والمدخلات في الوقت الفعلي. ويكتشف تلقائيًا حالات الخلل في البيانات المالية، ويقدم تنبيهات بشأن الأنماط غير العادية أو الانحرافات عن السلوك المتوقع. كما يقدم تفسيرات مفصلة والأسباب المحتملة لحالات الخلل المكتشفة لتوجيه الإجراءات التصحيحية.
  7. التخطيط المالي التعاوني: يسهل التعاون بين فرق التخطيط والتحليل المالي والأقسام الأخرى من خلال منصات مشتركة والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي. ويتيح التفاعل باللغة الطبيعية مع النماذج والبيانات المالية. كما يستخدم مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات وأداء المهام ودعم عمليات صنع القرار.
  8. التعلم والتحسين المستمران: يطور نماذج التعلم الآلي التي تتعلم باستمرار من البيانات الجديدة وتتحسن بمرور الوقت. ويدمج آليات التعليقات لتحسين التوقعات والتحليلات بناءً على النتائج الفعلية. كما يستخرج البيانات القديمة والرؤى لاتخاذ القرارات المستقبلية.
  9. التخطيط الإستراتيجي للسيناريوهات: يحلل اتجاهات السوق والموقع التنافسي لدعم التخطيط الإستراتيجي. ويقيم الاستثمارات المحتملة وتأثيراتها المالية باستخدام التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما يحسن محافظ الأصول والمشاريع بناءً على التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  10. تفسيرات النماذج المالية: يولد تلقائيًا تفسيرات واضحة ومفصلة للنماذج المالية، بما في ذلك الافتراضات والحسابات والتأثيرات المحتملة. ويوفر تصورات وتحليلات سيناريوهات لتوضيح كيفية تأثير التغييرات في المدخلات على النتائج. كما يساعد على ضمان الشفافية من خلال تمكين المستخدمين من التعمق في مكونات النموذج وفهم الأساس المنطقي وراء التوقعات والتوصيات.

هذه ليست قائمة رغبات قصيرة، ولكنها يجب أن تجعلنا جميعًا متحمسين لمستقبل التخطيط والتحليل المالي. اليوم، يقضي محترفو التخطيط والتحليل المالي وقتًا طويلاً في الأعمال اليدوية في جداول البيانات أو تحديثات لوحة المعلومات. طبق هذه القدرات، وستتمكن بسهولة من توفير عدة أيام كل شهر للعمل الذي يضيف قيمة.

نظرة عامة على المنتج

استخدم IBM Planning Analytics للحصول على تخطيط أعمال متكامل مدعوم ببالذكاء الاصطناعي

ضع خططًا وتوقّعات موثوقة ودقيقة ومتكاملة تدعم اتخاذ قرارات أفضل، دون الحاجة إلى إضاعة مزيد من الوقت في التعامل اليدوي المرهِق مع جداول البيانات.
تعرف على المزيد عن المنتج

اتخاذ الخيارات الإستراتيجية الصحيحة

أخيرًا، استخدم وقت فراغك الجديد لتنفيذ مهمة التخطيط والتحليل المالي المتمثلة في اتخاذ الخيارات الإستراتيجية الصحيحة في الشركة. كم عدد الشركات التي لديها فرق تخطيط وتحليل مالي تسهل عملية وضع الإستراتيجية؟ لم ألتقِ بأي منها حتى الآن.

ومع ذلك، مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي، قد يصبح هذا حقيقة واقعة قريبًا. لنتناول بالتفصيل كيف يمكن لبعض القدرات الموجودة في قائمة الرغبات أن ترفع عملنا إلى مستوى إستراتيجي.

  • التخطيط الإستراتيجي للسيناريوهات: كيف تعرف الخيارات المتاحة أمامك؟ يمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى مهمة مكتبية لا نهاية لها ولا تنتج عنها رؤى مفيدة. باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل، يمكنك إنجاز المزيد بسرعة أكبر وتحدي طريقة تفكيرك. وهذا يساعد قسم التخطيط المالي والتحليل المالي على تقديم الخيارات والرؤى ذات الصلة إلى طاولة الإستراتيجية بدلاً من أن يكون مجرد ميسر سلبي.
  • التنبؤ المتقدم: كيف تعرف ما إذا كنت تتخذ الخيار الإستراتيجي الصحيح؟ الجواب بسيط: أنت لا تعرف. ومع ذلك، يمكنك تحسين جودة الاختيار. وهنا يأتي دور التنبؤ المتقدم. فمن خلال النظر في كل المعلومات الداخلية والخارجية المتاحة، يمكنك التنبؤ بالنتائج الأكثر احتمالاً لاختيار ما. وإذا كانت التوقعات تتوافق مع طموحاتك الإستراتيجية، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الخيار الصحيح.
  • التخطيط التعاوني: تفشل العديد من الإستراتيجيات في تحقيق النتائج المالية المتوقعة بسبب عدم التوافق والتفكير القائم على العزلة. يعد تنفيذ الخيارات الصحيحة أمرًا صعبًا إذا لم تكن الإستراتيجية نتيجة جهد تعاوني أو إذا نُفذت بشكل منعزل. باستخدام التخطيط التعاوني، يمكن أن يسهل التخطيط والتحليل المالي الوعي الوظيفي المشترك بشأن التقدم الإستراتيجي ويسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى اهتمام.

إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، حدد اليوم مهمة محددة تتوافق مع أي بند في قائمة الرغبات. ثم استكشف الأدوات المتاحة بالفعل داخل شركتك لأتمتة الإنتاج أو زيادته باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إذا لم تكن هناك أدوات متاحة، فأنت بحاجة إلى بناء دراسة الجدوى من خلال التنسيق مع زملائك حول الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتقديمها إلى الإدارة.

بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة IBM Planning Analytics على عملك مجانًا. وحين تنجح هذه الأدوات معك، يسهل نجاحها مع غيرك.

لا تفكر في الأمر أكثر من اللازم. ابدأ في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملك اليومي اليوم. من الضروري استخدام هذه الأدوات كعوامل تمكين للارتقاء بالعمل الذي ننفذُه في مجال التخطيط والتحليل المالي. من أين ستبدأ؟

 

مؤلف

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute

الموارد

تحويل التخطيط والتحليل المالي بدقة وسرعة

تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق المالية من خلال التنبؤ المستند لى الذكاء الاصطناعي، وتحليل الفروقات المؤتمت، ورؤى الأداء في الوقت الفعلي.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتيسير تمويل الخدمات المالية

تستكشِف الندوة كيف يمكن للمديرين الماليين (CFOs) وقادة القطاع المالي تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي — مثل كيفية الاستعداد له، وأفضل مجالات تطبيقه، والمتطلبات اللازمة لجعله إضافة قيّمة.

كيف يساهم التخطيط المستند إلى الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل القيادة المالية (CFO)

استكشِف كيف تُعيد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل دور الرئيس المالي اليوم وتعزِّز التخطيط المالي.
عرض توضيحي لبرنامج IBM Finance Planning Analytics

تجربة التآزر بين الذكاء الاصطناعي والتحليلات والعمل الجماعي في عملية التخطيط.

حلول ذات صلة
التحليل والتخطيط المتكاملان المدعومان بالذكاء الاصطناعي

احصل على تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتمتع بالحرية في النشر في البيئة التي تدعم أهدافك بأفضل شكل.

 

         استكشف تحليل التخطيط المالي
    حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM

    تمكَّن من إحداث تحوّل في قطاع التمويل باستخدام IBM® AI for Finance - المدعوم بالأتمتة الذكية والتحليلات التنبؤية لتعزيز العمليات المالية بشكل أذكى وأسرع وأكثر مرونة.

         استكشف حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
    الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

    أعِد تصوُّر قطاع التمويل مع IBM Consulting - من خلال الجمع بين الخبرة والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لوظيفة مالية أكثر كفاءة واستراتيجية.

         استكشف خدمات الاستشارات المالية
    اتخذ الخطوة التالية

    وحِّد التخطيط المالي والعمليات مع الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤ، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الأداء.

         استكشف IBM Financial Planning Analysis استكشف حلول التمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي