إن مبادئ الأسلوب الرشيق والمرن (Lean Agile) وأدواته ومنهجياته تحول عملك إلى محرك للابتكار عن طريق خفض الهدر وتعظيم القيمة.

تحتاج كل الشركات إلى مواكبة وتيرة المنافسين، ثم التقدم عليهم وللقيام بذلك، يحتاج فريقك إلى أن يكون أكثر إنتاجية لإنجاز المهام بمعدل أسرع. ولكن كيف يمكنك تحسين الإنتاجية؟

مفتاح زيادة إنتاجيتك هو اعتماد عملية الأسلوب الرشيق والمرن (Lean Agile). يحظى الابتكار الذي يعتمد على النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) بالكثير من الزخم هذه الفترة. وذلك لأن الفرق اليوم تستخدم هذه الأساليب للاستمتاع بعملها، والمساعدة على الحفاظ على سعادة العملاء، وإنجاز أعمالهم بمعدل أسرع بكثير مما لو كانوا سيفعلون ذلك باستخدام العمليات التقليدية.

تعتمد المؤسسات النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) لتقليل بعض الهدر الناتج عن تبني منهجية الأسلوب الرشيق على نطاق واسع. تذكر الفرق التي تستخدم النهج الرشيق والمرن (Lean Agile) أنها أكثر رضا عن عملها وتقدِّم القيمة للعملاء بسرعة أكبر—وأكثر كفاءة.