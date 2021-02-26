عشرة جوانب لفريق مرن ومثالي

عندما يتمتع الفريق بتوافق كيميائي، تصبح رفاهية كل عضو مهمة بقدر أهمية نتائج الفريق. يشعر أعضاء الفريق بالفخر تجاه إنجازاتهم، ومع مرور الوقت يتطور شعور بالزمالة حيث تتحول علاقات العمل إلى صداقات.

هذا الترابط هو السبب في أنه من الضروري بذل كل ما يمكن للحفاظ على تماسك الفريق المرن. كلما شارك الفريق المزيد من التحديات والنجاحات، زادت قوة هذا الترابط وأصبح الفريق أكثر فاعلية. ونظرًا لأن بناء العلاقات يحتاج إلى وقت، من الأفضل تقليل التغييرات في الفريق إلى أقصى حد ممكن.