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الشراكة بين IBM وSamsung

تمتد العلاقة بين IBM وSamsung لعقود، حيث كانت الشركتان شريكتين وعميليتين ومبتكرتين معًا.

استكشف IBM Consulting مع Samsung استكشف الحلول المشتركة بين IBM وSamsung
تعاون مفتوح وآمن ومبتكر 

تركز الشراكة بين ®IBM وSamsung على تحقيق نجاح دائم للعملاء من خلال:

  • التعاون في مجال البحوث الرائدة
  • المشاركة في تصميم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • توحيد حلول السحابة والشبكة والجهود البشرية لإكمال الجزء الأخير من عملية التحول التكنولوجي 
أبرز نقاط الشراكة المرتبة الأولى والثانية في براءات الاختراع الأمريكية لعام 2023

تتمتع Samsung وIBM بتاريخ مثمر من الابتكار، ينعكس في ريادتهما لبراءات الاختراع السنوية. فالتعاون بين IBM وSamsung يعني شراكة مع اثنتين من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، بفضل الموارد المشتركة التي لها القدرة على حل أكثر التحديات المؤسسية إلحاحًا.

شريك Foundry

تُصنِّع Samsung Foundry معالجات IBM Telum® II ومعالجات IBM Spyre Accelerators الجديدة للجيل القادم من أنظمة ®IBM Z.  

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 أكثر من 3 ملايين

عدد أجهزة Samsung المحمولة التي تديرها          ®IBM  MaaS360   بدءًا من الربع الثاني من عام2024.

تعرّف على المزيد حول MaaS360

 الشركة الداعمة لمبادرة Call for Code

شركة Samsung Electronics America هي الشركة الداعمة لمبادرة Call for Code لعام 2024، وهي مبادرة للمطورين تهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية من خلال ابتكار حلول مع ™IBM watsonx.

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حلول مجمعة

إعادة تعريف تجربة الموظفين من خلال مجموعة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة أولاً Workforce Experience هو إطار عمل لتصميم الأجهزة المحمولة يهدف إلى تعزيز تجربة الموظفين وتحرير الفرق للتركيز على المهام الأكثر أهمية. فمن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في IBM watsonx، وجهاز Samsung المحمول الآمن وفائق الإمكانات وتطبيقات Workday في مجال الموارد البشرية، فإن Workforce Experience يوفر إنتاجية عبر الأجهزة المحمولة للمؤسسة. اقرأ الملخص المكون من صفحة واحدة
Samsung SDS Zero Touch Mobility + watsonx  ماذا لو كان من الممكن حل مشكلات أجهزة المؤسسة قبل وصولها إلى قسم تقنية المعلومات؟ لقد تعاونت كلٌّ من IBM وSamsung SDS معًا من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمة الذاتية والأتمتة الفائقة لعملية إدارة دورة حياة الجهاز بأكملها. اقرأ الملخص المكون من صفحة واحدة
يمكن إنشاء نهج دفاعي متعمق لأمان الأجهزة المحمولة باستخدام أجهزة Samsung المحمولة الجاهزة للمؤسسات ومنتجات ®IBM Security بما في ذلك ®MaaS360.
الأخبار

اطلع على آخر الأخبار والتحديثات والإعلانات الخاصة بشركتي IBM وSamsung.

ابتكارات معالج IBM الجديد لتسريع الذكاء الاصطناعي على أنظمة IBM Z المركزية من الجيل التالي

تعلن Samsung Electronics عن نجاح بناء بنية CXL التحتية الأولى في مجالها المعتمدة من ®Red Hat

الموارد

تعرف على المزيد عن مدى تعاون IBM وSamsung اليوم باستخدام هذا الدليل التفاعلي
تسعى Samsung SDS America إلى تحسين الإنفاق على السحابة من خلال الأتمتة باستخدام برامج IBM Samsung Electronics ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي أهمية الثقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي مع Samsung SDS America
الخطوات التالية

اتبع نهجًا قائمًا على البيانات وموجهًا بالتصميم لتحويل التجربة مع ®IBM iX، شريكك العالمي لتصميم التجربة ضمن ®IBM Consulting.

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