تساعد شركتا ®IBMوSalesforce المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي في الحصول على المزيد من عوائد الاستثمارات التكنولوجية من خلال تجارب العملاء.
لأكثر من 24 عامًا، كانت IBM أحد شركاء Salesforce الموثوق بهم.
مع تزايد دور Salesforce في العمليات اليومية للمؤسسات، تقدِّم IBM إلى منظومة Salesforce مزيجًا مثاليًا من التوجيه الاستراتيجي المرتكز على النتائج، والتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والخبرة التقنية لتحقيق نتائج نوعية لعملائنا المشتركين.
بصفتها شركة الاستشارات الوحيدة القائمة على الأصول ضمن شركة تكنولوجية، تمتلك IBM الخبرة التقنية والرؤية الاستشارية الاستراتيجية لمساعدة عملائنا المشترَكين على تحويل استثماراتهم التقنية بما يتناسب مع عصر البيانات والذكاء الاصطناعي.
إن تجربة IBM الممتدة لأكثر من 24 عامًا كشريك لـ Salesforce، إلى جانب فهمها المتعمق لتحوُّل المؤسسات وتحديات القطاعات المختلفة، تجعلها شريكًا لا مثيل له لعملاء Salesforce.
تمتلك IBM مكتبة متنامية من الأصول المعدة مسبقًا والتقييمات وعمليات البدء السريعة والمسرّعات المصممة لتحسين وظائف فريق المبيعات الأصلية والحصول على حلول في السوق بشكل أسرع.
ساهِم في تحويل بيانات عملائنا وبناء حلول وثقافات قائمة على البيانات يتم الاستفادة منها ضمن منظومات معقّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Salesforce.
استكشِف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة العملاء، وتحسين دقة اتخاذ القرار، وقمة الأعمال، خاصةً للعملاء الذين تتطلب احتياجاتهم أعلى مستويات من الدقة والحجم والأمان.
انتقِل من مجرد مزوِّد خدمة تفاعلي إلى مستشار موثوق به. تساعدك IBM وSalesforce على تمكين الموظفين، وإرضاء العملاء، وفتح مصادر جديدة للإيرادات.
تمكّن من تطوير سجل عملاء موحد باستخدام إمكانات تكامل MuleSoft التي تربط الموظفين ببيانات العملاء عبر العمليات والأنظمة التجارية في المكاتب الأمامية والخلفية.
تساعد IBM العملاء على تبني تحوُّل شامل في العمليات من الواجهة الأمامية إلى الخلفية، للاستفادة من بيانات المؤسسة في تعزيز العلاقات مع العملاء.
توظِّف فرق IBM من المستشارين والمصممين والمهندسين الموثوق بهم خبراتها المتعمقة في القطاعات لإحداث تحوُّل في أسلوب تنفيذ العمل على منصة Salesforce.
تتجاوز IBM كونها شريكًا في التنفيذ. نتعاون مع عملائنا المشترَكين لتحقيق الابتكار، وإعادة التصوُّر، وهندسة Salesforce عبر مختلَف الأعمال. تُتيح لنا ريادة IBM في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، إلى جانب نهجها التصميمي المرتكز على العملاء، تقديم تجارب متميزة تُحدِث تحولًا في مختلَف الصناعات.
شراكات IBM الإستراتيجية هي بمثابة تعاون بين شركة IBM ومؤسسات أخرى لتطوير وتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم. وغالبًا ما تتضمن هذه الشراكات جهود التطوير المشترك والتسويق المشترك والبيع المشترك، ويمكن أن تشمل مختلف المجالات والتقنيات. وبفضل تعاونهم، يمكن لشركة IBM وشركائها الجمع بين خبراتهم ومواردهم وتقنياتهم لتقديم قيمة إلى العملاء وتعزيز النمو لكلا الطرفين.
يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التقنيات والخدمات الاستشارية الرائدة، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز نمو الأعمال. وبتعاونهم مع شركة IBM وشركائها، يمكن للعملاء الاستفادة من الخبرات والموارد والتقنيات المشتركة بفضل الشراكة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء حلول مبتكرة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة، كما يمكن أن تساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد شراكات IBM الإستراتيجية العملاء على البقاء في الصدارة من حيث التقنيات وتوجهات المجالات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.
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