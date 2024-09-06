يمكنك تقديم الموارد اللازمة لتطبيقاتك بشكل مؤتمت للأداء في المواقع المحلية أو في البيئة السحابية المتعددة أو في البيئة السحابية الهجينة أو في أي بيئة سحابية مع الالتزام بسياسات أعمالك في الوقت نفسه.