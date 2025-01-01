نموذج محول شبكات SAN الأساسي: SAN32C-6

يتيح للمؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية إمكانيات تخزين متقدمة. يوفر هذا الجيل الحديث من المحولات سرعة اتصال فائقة بالقناة الليفية من حامل الخادم إلى مركز شبكات SAN. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. كما يوفر خيار ترقية فوري إلى اتصال الخادم بسرعة 32 جيجابت في الثانية باستخدام وصلات HBA بسرعة 32 جيجابت في الثانية.