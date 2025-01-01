توفر مجموعة منتجات IBM Storage Networking c-type اتصالًا متقدمًا للتخزين، يلبي احتياجات التطبيقات المهمة، والكميات الهائلة من البيانات، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، والبيئات القائمة على السحابة، وذلك من خلال نظام تشغيل واحد موثوق ومنصة إدارة مركزية تتيح تبني التطورات بشكل تدريجي وضمان استمرارية تشغيل شبكات SAN.
إمكانيات التوسع وتعزيز الأداء مع 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجا بمعدل خطي.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع باستخدام تحليلات مدمجة قائمة على العتاد.
دعم متعدد البروتوكولات يشمل قناة ليفية بسرعة 32 جيجا وقناة ليفية عبر الإيثرنت بسرعة 40 جيجا وذاكرة NVMe عبر الألياف.
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