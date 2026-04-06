مرفق لشراء أجهزة IBM وخدماتها

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات اللون الأزرق والأسود والرمادي
المرفقات الخاصة بشراء أجهزة IBM وخدمات الأجهزة متاحة للتنزيل من IBM Terms، وتكون مطلوبة فقط من العملاء الذين يستخدمون PA7 من عام 2008 أو قبل ذلك.

IBM Appliance

تعرِّف IBM الجهاز (Appliance) على أنه EP، وهو أي مجموعة من عناصر البرنامج (Program Components) وعناصر الأجهزة (Machine Components - MCs) وأي عناصر مطبقة من كود الأجهزة (Machine Code Components)، يتم تقديمها معًا كعرض واحد ومصممة لأداء وظيفة محددة.

يتكوَّن من عناصر الأجهزة ("Machine") وعناصر البرمجيات ("Program") تحت رقم جزء واحد في Passport Advantage. يتم شراء وتجديد صيانة الأجهزة والاشتراك والدعم (S&S) لجهاز IBM الخاص بك تحت رقم جزء واحد في Passport Advantage. 

راجع دليل دعم أجهزة IBM للحصول على معلومات تفصيلية حول:

  • ما الذي يمكن اعتباره أحد أجهزة IBM؟
  • ما الدعم المتاح لأجهزة IBM؟
  • كيفية استخدام وتجديد مزايا IBM Subscription and Support (S&S) الخاصة بك.

مرفق لشراء أجهزة IBM وخدماتها

تم دمج شروط الأجهزة (Appliances) في اتفاقية Passport Advantage في الإصدار 7 عام 2008، ويمكن عرضها وتنزيلها من IBM Terms.

المرفق الخاص بأجهزة IBM وخدمات الأجهزة مطلوب فقط إذا كان العميل يستخدم PA الإصدار 7 أو أقدم، ومتاحًا للتنزيل من IBM Terms* باللغات المختلفة.

* ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها IBM Terms، فقد تجد التعليمات التالية مفيدة.

  1. استخدِم فلتر "الدولة" لاختيار موقعك.
  2. استخدِم فلتر "اللغة" لتحديد لغتك المفضلة. ملاحظة: في بعض الحالات، تكون المستندات متاحة باللغة الإنجليزية فقط.
  3. انتقِل إلى IBM Terms.
  4. ضمن "نوع المستند"، اختَر
    • Standard Agreements
    • ثم Passport Advantage Agreements
    • الاتفاقية والمرفقات
  5. انقر فوق لوحة المرفق لأجهزة IBM وخدمات الأجهزة.

إذا لم تكن متأكدًا من المرفق الذي يجب استخدامه، فيُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM أو شريك أعمال IBM.