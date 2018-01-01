الصفحة الرئيسية

Page Title

Page Title

الكفاءة التشغيلية

 تحويل عمليات أعمالك والتكيف مع الاضطرابات وتعزيز الإنتاجية.
وضع خطة منسقة تمزج بين إستراتيجية الأعمال والتكنولوجيا وتبسط عملياتك وتحسن العائد على الاستثمار
اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP
روبوتات المركبات الموجهة الآلية (AGV) التي تنقل الصناديق الكرتونية في المستودعات
تحويل عمليات أعمالك لتتناسب مع المستقبل

في مواجهة ظروف السوق الديناميكية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتزايدة، يعدل قادة الأعمال اليوم الأولويات ويعيدون تصور عملياتهم بشكل سريع لتحقيق قيمة أكبر لأعمالهم في المستقبل. ومن خلال تحسين العمليات وتعزيزها بدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يعمل قادة الأعمال على إنشاء عمليات أكثر كفاءة وابتكارًا تزيد من الإنتاجية وتولد مصادر جديدة للنمو.

لتحقيق أقصى استفادة تجارية من دمج البيانات الغنية والذكاء الاصطناعي والأتمتة في عملياتك، يجب أن تجد الشريك المناسب الذي تتعاون معه في رحلتك. ومع وجود ما يزيد عن 27,000 من المهنيين العالميين المتخصصين في التحول المالي وسلاسل التوريد والمواهب، تقدم IBM Consulting الخبرة والتجربة اللازمتين لتطوير الكفاءات التشغيلية وتحقيق نتائج أسرع لأعمالك. تدعمك IBM Consulting بصفتها شريكًا متفانيًا- خلال كل مراحل رحلتك التشغيلية، بدءًا من التشارك الإستراتيجي في الإبداع وصولاً إلى التنفيذ والمراحل التي تليه.
تعرّف على أحدث وأفضل معلومات الذكاء الاصطناعي من خلال بريدك الوارد. تشهد أخبار الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا. كُن على دراية بآخر الأخبار والتطورات والاستخدامات ذات الصلة بعملك. ستصلك رسالة بريد إلكتروني واحدة أو رسالتان شهريًا.
الاستشارات ذات الصلة بتحويل العمليات المالية

أعد تخيُّل عملياتك المالية وحقِّق قيمة أعلى في مؤسستك من خلال خبرتنا ومجموعة تقنياتنا المجربة.

 تعرف على المزيد
استشارات سلسلة التوريد

تمتع ببناء سلسلة توريد ذكية ومستدامة تحسِّن الشفافية وخدمة العملاء.

 تعرف على المزيد
استشارات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (BPO)

حقِّق استمرارية الأعمال لتحسين سير العمل الذكي والتحول، بمساعدة خبرائنا في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية.

 تعرف على المزيد
تعاون مع ™IBM Garage
ابتكر الحلول، وطوِّرها، وقِس نتائجها، وحسِّنها، ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
في سعيكم للتصدي لتأثير التضخم في أعمالكم، وجهوا مبادراتكم في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي والأتمتة نحو العناصر الخمسة: العملاء والسيولة النقدية والتكاليف والثقافة المؤسسية والبصمة الكربونية. Scott Layton نائب الرئيس، Business Transformation Services Asia IBM Consulting

الرؤى

ضع الأساس لأعمالك لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة باستخدام SAP وIBM. اقرأ الرؤى حول SAP 2022-23 اليوم. اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP
احصل على رؤى المدير المالي لتوجيه إستراتيجية التحول المالي الخاصة بك.
أعد ابتكار سلاسل التوريد؛ لا لخفض التكاليف فحسب، بل لتحول أعمالك أيضًا.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant لعام 2022 الخاص بخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية في مجال الشؤون المالية والمحاسبية.