تقرير خفض تكلفة التعقيد لعام 2025

تُظهر أبحاث معهد IBM Institute for Business Value أن الشركات التي تعتمد الأتمتة بشكل كبير -أي الشركات التي طبّقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل واسع في عمليات تكنولوجيا المعلومات- تشهد نموًا أفضل في أعمالها وتبني قيمة مستقبلية. باستخدام استراتيجيات مناسبة للبيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات إدارة تعقيدات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع.