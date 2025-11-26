تقرير خفض تكلفة التعقيد لعام 2025

يُعَد تعقيد تكنولوجيا المعلومات أمرًا مكلِّفًا - ويمكن أن يؤدي إلى إبطاء الابتكار. ومن الضروري أتمتة تكنولوجيا المعلومات. تعرَّف على وضعك الحالي.
تُظهر أبحاث معهد IBM Institute for Business Value أن الشركات التي تعتمد الأتمتة بشكل كبير -أي الشركات التي طبّقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل واسع في عمليات تكنولوجيا المعلومات- تشهد نموًا أفضل في أعمالها وتبني قيمة مستقبلية. باستخدام استراتيجيات مناسبة للبيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات إدارة تعقيدات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع.
تعمل الأتمتة الذكية على تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتحسين الاستثمارات.
عند تشغيل تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يمكن أن تحقِّق قيمة أعمال كبيرة.
يؤدي التعقيد في تكنولوجيا المعلومات إلى انخفاض الكفاءة، وزيادة المخاطر الأمنية، وتحديات في الإدارة.
تعمل أتمتة تكنولوجيا المعلومات على تسريع الابتكار في الأعمال وتعزيز القيمة على المدى الطويل.
هل تريد قضاء وقت أطول في زيادة حجم السلة وتقليل الوقت الذي تقضيه في التفكير في تكاليف تكنولوجيا المعلومات؟
هل تريد تحويل محفظة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك إلى أصل عالي العائد بدلًا من مخزون بطيء الحركة؟
هل تريد معرفة كيفية تشغيل بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك كما لو كانت دائرة كهربائية مصممة بعناية؟
بمساعدة IBM، زادت شركة الراجحي المالية من حجم الوساطة بنسبة 40% ونسبة الانضمام بمعدل 1,000% من خلال تجارب رقمية موحَّدة. وفقًا لنائب الرئيس ورئيس قسم تطوير وتشغيل تكنولوجيا المعلومات في الشركة، ارتقت الشركة من المرتبة الثانية في الوساطة في السعودية إلى المرتبة الأولى.
اطَّلِع على التقرير الكامل "خفض تكاليف التعقيد" الصادر عن معهد IBM Institute for Business Value لتتعرَّف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من تقنياتك من خلال الأتمتة الذكية لتكنولوجيا المعلومات.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا وينبغي عدم الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء.
والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.
