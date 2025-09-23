تبسيط أتمتة الكمبيوتر المركزي باستخدام أدوات حديثة وتكامل سلس عبر المنصات
يعمل IBM® Z Open Automation Utilities (ZOAU) على تبسيط أتمتة أنظمة الكمبيوتر المركزي من خلال استخدام أوامر UNIX وواجهات برمجة تطبيقات Python والبرمجة النصية الحديثة. ويلغي الاعتماد على JCL، ما يُتيح تطويرًا أسرع وتعاونًا أفضل وكفاءة تشغيلية أعلى.
ربط نظام z/OS بسهولة بأدوات UNIX لتسريع الأتمتة، مع توحيد المهارات عبر فِرَق تكنولوجيا المعلومات.
تبسيط العمليات من خلال التخلص من الحاجة إلى الخبرة المتعمقة في JCL في المهام اليومية.
تسريع التحديث وتقصير دورات التسليم وزيادة إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
تعزيز العمل الجماعي بين الكمبيوتر المركزي والفِرَق الموزعة من خلال أدوات مألوفة.
مع IBM Z Open Automation Utilities، يصبح إنشاء برامج قوية باللغات الحديثة على z/OS سهلًا للغاية، ما يُتيح بناء خدمات مصغرة فعَّالة تُدير مرافق MVS.
يتوفر IBM Z Open Automation Utilities في إصدارين. يعمل تنسيق PAX بسلاسة مع خدمات نظام UNIX z/OS للإعداد السريع، بينما يعمل تنسيق SMP/E على تبسيط إدارة التحديثات ويُوصى به للإنتاج. يدعم كلا الإصدارين طلبات خدمة IBM من خلال الاشتراك والدعم (S&S) الاختياري.
التثبيت باستخدام تنسيق أرشيف PAX، بما يتوافق مع المنصات الموزعة. توفير إعداد سريع على z/OS UNIX، ما يجعل بدء استخدام ZOAU سهلًا.
استخدِم تنسيق SMP/E (CBPDO وServerPac) لتسهيل التحديثات والصيانة. يُوصى به للاستخدام في بيئات الإنتاج مع محتوى PTF الأساسي والخدمي معًا.
من دون رسوم ترخيص
تطوير تطبيقاتك المخصصة
وظائف كاملة
متاح للتنزيل على z/OS 3.1 والإصدارات الأحدث
الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)
إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيقات CBPDO أو ServerPac أو PAX القابلة للتثبيت.
عند طلب z/OS، يمكن للعملاء اختيار ZOAU كجزء من عملية التثبيت.
استشر ممثل IBM أو شريك أعمال IBM إذا كانت لديك أسئلة حول عملية الطلب.
المتطلبات الأساسية
متطلبات مساحة القرص
يتكامل ZOAU مع Python وUNIX وAnsible لتبسيط أتمتة الكمبيوتر المركزي والتوافق مع سير عمل عمليات التطوير الحديث.
الوصول إلى موارد MVS من خلال واجهات متوافقة مع Python
أتمتة مهام z/OS باستخدام مجموعات Ansible المعتمدة
الاستفادة من أدوات الواجهة (shell) المعروفة مثل (dls وmvscmd وغيرها) على z/OS UNIX
