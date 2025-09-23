IBM Z Open Automation Utilities

تبسيط أتمتة الكمبيوتر المركزي باستخدام أدوات حديثة وتكامل سلس عبر المنصات

الأتمتة الحديثة لنظام IBM z/OS

يعمل IBM® Z Open Automation Utilities (ZOAU) على تبسيط أتمتة أنظمة الكمبيوتر المركزي من خلال استخدام أوامر UNIX وواجهات برمجة تطبيقات Python والبرمجة النصية الحديثة. ويلغي الاعتماد على JCL، ما يُتيح تطويرًا أسرع وتعاونًا أفضل وكفاءة تشغيلية أعلى.

التكامل السلس بين الكمبيوتر المركزي وUNIX

ربط نظام z/OS بسهولة بأدوات UNIX لتسريع الأتمتة، مع توحيد المهارات عبر فِرَق تكنولوجيا المعلومات.
لا تتطلب الأتمتة خبرة في JCL

تبسيط العمليات من خلال التخلص من الحاجة إلى الخبرة المتعمقة في JCL في المهام اليومية.
تعزيز سرعة التطوير وكفاءته

تسريع التحديث وتقصير دورات التسليم وزيادة إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
تمكين التعاون بين فِرَق تكنولوجيا المعلومات

تعزيز العمل الجماعي بين الكمبيوتر المركزي والفِرَق الموزعة من خلال أدوات مألوفة.

الميزات

تشغيل برامج MVS دون معرفة JCL
تنفيذ برامج MVS التقليدية بسلاسة من خلال ZOAU. إزالة عائق الخبرة في JCL، ما يجعل عمليات الكمبيوتر المركزي أكثر سهولة للمطورين ومسؤولي النظام.
إرسال مهام z/OS والتحكم فيها بشكل مبسَّط
بدء مهام z/OS وإدارتها باستخدام أدوات إدارة الوظائف المضمَّنة. تبسيط تنفيذ أعباء العمل مع تحسين الرؤية وتقليل التعقيد في العمليات.
إدارة مجموعة بيانات z/OS مباشرةً من UNIX
إنشاء مجموعات بيانات MVS وتحريرها وحذفها وإدراجها مباشرةً من بيئة UNIX. يوفر ZOAU أدوات مألوفة لتسهيل إدارة مجموعات البيانات دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في الكمبيوتر المركزي.
عمليات وحدة التحكم من خلال أوامر UNIX
استخدام أوامر UNIX لإصدار أوامر المشغِّل مباشرةً إلى وحدة التحكم في نظام z/OS. تحسين الكفاءة من خلال إدارة تفاعلات وحدة التحكم دون مغادرة بيئة UNIX.

حالة الاستخدام

شخص يكتب على سبورة بيضاء في مكتب
تشغيل الخدمات المصغرة في z/OS

مع IBM Z Open Automation Utilities، يصبح إنشاء برامج قوية باللغات الحديثة على z/OS سهلًا للغاية، ما يُتيح بناء خدمات مصغرة فعَّالة تُدير مرافق MVS.

قارن الإصدارات

يتوفر IBM Z Open Automation Utilities في إصدارين. يعمل تنسيق PAX بسلاسة مع خدمات نظام UNIX z/OS للإعداد السريع، بينما يعمل تنسيق SMP/E على تبسيط إدارة التحديثات ويُوصى به للإنتاج. يدعم كلا الإصدارين طلبات خدمة IBM من خلال الاشتراك والدعم (S&S) الاختياري.
الإصدارات إصدار PAX

التثبيت باستخدام تنسيق أرشيف PAX، بما يتوافق مع المنصات الموزعة. توفير إعداد سريع على z/OS UNIX، ما يجعل بدء استخدام ZOAU سهلًا.

استخدِم تنسيق SMP/E (CBPDO وServerPac) لتسهيل التحديثات والصيانة. يُوصى به للاستخدام في بيئات الإنتاج مع محتوى PTF الأساسي والخدمي معًا.

من دون رسوم ترخيص

تطوير تطبيقاتك المخصصة

وظائف كاملة

متاح للتنزيل على z/OS 3.1 والإصدارات الأحدث

الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)

 اختياري ودون تكلفة: متاح من خلال SS PID 5698-PAS

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
لقطة مقربة لجانب مبنى البنك
دراسة حالة الخدمات المالية تحسين أساسي للغة Python اكتشِف كيف حقَّق بنك Credit Suisse الأوروبي الكبير النجاح من خلال الاستفادة من Python على IBM z/OS. تعرَّف على رحلتهم ورؤاهم حول تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار ضمن بيئات الكمبيوتر المركزي. اقرأ مدونة دراسة الحالة

كيفية الحصول عليه

تنزيل

إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيقات CBPDO أو ServerPac أو PAX القابلة للتثبيت. 

  • الترخيص الأساسي لـ IBM Z Open Automation Utilities (5698-PA1)
  • IBM Z Open Automation Utilities S&S (5698-PAS)

عند طلب z/OS، يمكن للعملاء اختيار ZOAU كجزء من عملية التثبيت.

استشر ممثل IBM أو شريك أعمال IBM إذا كانت لديك أسئلة حول عملية الطلب.

المتطلبات

المتطلبات الأساسية 

  • مدعوم على الإصدار z/OS 2.5 أو الأحدث.
  • يتضمن الإصدار z/OS 3.1 وما بعده ZOAU كمتطلب أساسي يمكن تجاوزه. 
  • نظام إدخال الوظائف JES2 (Job Entry Subsystem 2) في التثبيت. 

متطلبات مساحة القرص

  • حوالي 750 مسارًا (50 أسطوانة)، أو 35 ميجابايت من مساحة قرص 3390 لتثبيت المنتج.
  • دليل مؤقت قابل للكتابة (عادةً /tmp) بمساحة حرة لا تقل عن 100 ميجابايت.

عمليات التكامل

يتكامل ZOAU مع Python وUNIX وAnsible لتبسيط أتمتة الكمبيوتر المركزي والتوافق مع سير عمل عمليات التطوير الحديث. 
واجهات برمجة تطبيقات Python

الوصول إلى موارد MVS من خلال واجهات متوافقة مع Python

 Red Hat Ansible

أتمتة مهام z/OS باستخدام مجموعات Ansible المعتمدة

أوامر واجهة الأوامر (shell) في UNIX

الاستفادة من أدوات الواجهة (shell) المعروفة مثل (dls وmvscmd وغيرها) على z/OS UNIX

 نماذج وأمثلة على التعليمات البرمجية

تصفَّح البرامج النصية ومساهمات المجتمع

الموارد

زيادة الكفاءة إلى أقصى حد باستخدام GDGs وZOAU
اكتشِف كيفية تحسين سير عملك من خلال دمج مجموعات بيانات الجيل (GDGs) باستخدام Zowe Open Automation على IBM Z وLinuxONE.
تسليط الضوء على تجربة المستخدم Mike Fontanetta مع أداة Ansible
اكتشِف النصائح العملية والاستراتيجيات لتحسين الأتمتة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في بيئات الكمبيوتر المركزي.
أسباب اختيار Z Open Automation Utilities
استكشِف فوائد Z Open Automation Utilities (ZOAU) وقدراته لتعزيز عمليات الكمبيوتر المركزي وتبسيط سير عمل التطوير.
اتخِذ الخطوة التالية

بادِر بتنزيل أرشيف PAX المتاح مجانًا والذي يحتوي على ZOAU واستعرِض أمثلة التعليمات البرمجية.

