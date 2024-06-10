إدارة أداء z/OS Connect باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يمكنك مراقبة ووصف استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات والخدمات الخلفية في بيئة حديثة لواجهة برمجة التطبيقات
مخطط بياني يجمع بين لقطات شاشة لملخص استخدام الطالب للخدمة وعدد المكونات ووقت الاستجابة للطلبات وخيارات التقرير

تُعد واجهات برمجة التطبيقات نقطة الالتقاء بين موارد z/OS والعالم الخارجي. يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالكمبيوتر المركزي وتحسينها، وإعداد أوصاف للطلبات الواردة إلى نظامك لإعداد ما يلزم من تقارير إدارية وتخطيط الموارد.

 
المزايا
تحسين بيئتك وإعطاء أوصاف لطلباتك

يمكنك الوصول بسلاسة إلى المعلومات المهمة، مثل محركات الطلب المهمة، ومعدلات واجهة برمجة التطبيقات ووقت الاستجابة، ومستويات الخدمة والكثير غير ذلك. يمكنك إعداد التقارير وتتبُّع اتجاهات معدلات الاستدعاءات بمرور الوقت حسب واجهة برمجة التطبيقات أو حسب النظام أو الخادم أو الخدمة أو SOR أو أيٍّ من المقاييس الرئيسية الأخرى المتاحة.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف المتخصصة المدمجة والذكاء الاصطناعي لاستخراج هذه المعلومات تلقائيًا وتقديمها في واجهة رسومية سهلة الاستخدام. ويغني هذا عن الحاجة إلى جهود الترميز وكتابة التعليمات البرمجية يدويًا والتي تستغرق وقتًا طويلًا، ويعزز بشكل كبير من الخبرة في المجال ويسرِّع تعلم هذا المجال الجديد المتعلق بالبنية التحتية لنظام z/OS.

إعداد التقارير على مستوى الأعمال المقارنة بين زمن الاستجابة ومعدل المعاملات استدعاء API لتعيين الخدمة بيانات مقدم خدمات واجهة API والطالب لخدمة API تفاصيل SOR

 

تفاصيل الطالب لخدمة API تخصيص التقارير الديناميكية لوحات معلومات مشتركة ومخصصة حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
تحديث تحليل أداء z/OS Connect
تقدم ندوة الإنترنت هذه مفاهيم تساعدك على تحديث تحليل بيانات z/OS Connect والحصول على رؤى حول إدارة الخوادم وتتبُّع نمو واجهة برمجة التطبيقات وتحليل بيانات الأداء.
فهم أعباء عمل واجهة برمجة التطبيقات التي تؤثِّر في استخدام موارد نظامك
تساعدك هذه المدونة على فهم نشاط واجهة z/OS Connect API الخاصة بأنظمتك لمساعدتك على إدارة مستويات الخدمة والطلب المتعلقة بموارد النظام.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

