عند تحليل استدعاءات واجهة API التي يتم إجراؤها من قِبل تطبيقاتك الموجودة على الكمبيوتر المركزي، دون اعتماد على أي نظام آخر أساسي، فستحتاج إلى معرفة من الذي أجرى الاستدعاءات ونقطة النهاية ومعلومات الحمولة وحجم الاستدعاءات وأوقات الاستجابة. باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS، تصبح كل هذه البيانات متاحة، ويمكن تقديم مزيد منها في تنسيقات جدولية أو مخططات تناسب احتياجاتك.