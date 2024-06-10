تُعد واجهات برمجة التطبيقات نقطة الالتقاء بين موارد z/OS والعالم الخارجي. يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالكمبيوتر المركزي وتحسينها، وإعداد أوصاف للطلبات الواردة إلى نظامك لإعداد ما يلزم من تقارير إدارية وتخطيط الموارد.
يمكنك الوصول بسلاسة إلى المعلومات المهمة، مثل محركات الطلب المهمة، ومعدلات واجهة برمجة التطبيقات ووقت الاستجابة، ومستويات الخدمة والكثير غير ذلك. يمكنك إعداد التقارير وتتبُّع اتجاهات معدلات الاستدعاءات بمرور الوقت حسب واجهة برمجة التطبيقات أو حسب النظام أو الخادم أو الخدمة أو SOR أو أيٍّ من المقاييس الرئيسية الأخرى المتاحة.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف المتخصصة المدمجة والذكاء الاصطناعي لاستخراج هذه المعلومات تلقائيًا وتقديمها في واجهة رسومية سهلة الاستخدام. ويغني هذا عن الحاجة إلى جهود الترميز وكتابة التعليمات البرمجية يدويًا والتي تستغرق وقتًا طويلًا، ويعزز بشكل كبير من الخبرة في المجال ويسرِّع تعلم هذا المجال الجديد المتعلق بالبنية التحتية لنظام z/OS.
تحتاج إدارة أعمالك وإدارة الأمور الفنية لديك إلى رؤية أعباء العمل بشكل واضح ومفيد. يحتوي IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على أكثر من 30 ألف تقرير جاهز وقابل للمشاركة، ولوحات معلومات مخصصة، ومخططات وتقارير تساعد على تحسين الاتصال والتخطيط بين الأعمال وتقنية المعلومات.
تساعدك سرعة رؤية معدل المعاملات الإجمالي وأوقات الاستجابة على تضييق نطاق المشكلة في حالة تشعبها، أو إنشاء وصف لأعباء العمل لديك لتحليل الاتجاهات. كما يمكنك أيضًا رؤية تقسيم وقت الاستجابة إلى مكونات مثل الوقت المستغرق في نظام السجل (SOR). ويمكنك عرض البيانات بالتفصيل حسب حاجتك.
هناك العديد من استدعاءات API تستحضر خدمة واحدة، لكن ليس هذا هو الحال دائمًا. يتيح لك التنقل التفصيلي من واجهة API محددة إلى الخدمات المستدعاة التحقيق في التغييرات أو المشكلات على مستوى الخدمة أو مستوى SOR. تتوفر أحجام الاستدعاء وأوقات الاستجابة وعوامل التصفية على أي مستوى في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
توفر واجهات API إمكانية الوصول إلى موارد الكمبيوتر المركزي (موفر الخدمة)، أو السماح لتطبيقات الكمبيوتر المركزي بطلب البيانات من خارج النظام الأساسي (الطالب للخدمة). تتيح لك حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إجراء التحليلات وإعداد التقارير لكلا النوعين بشكل بديهي. وعند وجود اختلافات، في مكونات وقت الاستجابة المُبلَّغ عنها مثلًا، يتم توفير كل المقاييس الرئيسية اللازمة.
لا شك أن الفهم الكامل لتطبيقات موفر واجهة API يتطلب معرفة كافية بأنظمة الواجهة الخلفية التي يتم استدعاؤها. وباستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS، يمكنك تعيين الخدمات إلى معرِّف نظام السجل (SOR) ومورد نظام السجل لتحديد المنطقة والمعاملة التي سيتم استدعاؤها بواسطة خدمة معينة.
عند تحليل استدعاءات واجهة API التي يتم إجراؤها من قِبل تطبيقاتك الموجودة على الكمبيوتر المركزي، دون اعتماد على أي نظام آخر أساسي، فستحتاج إلى معرفة من الذي أجرى الاستدعاءات ونقطة النهاية ومعلومات الحمولة وحجم الاستدعاءات وأوقات الاستجابة. باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS، تصبح كل هذه البيانات متاحة، ويمكن تقديم مزيد منها في تنسيقات جدولية أو مخططات تناسب احتياجاتك.
يمكنك الحصول على قدرات متقدمة لتخصيص التقارير لإجراء تحليل سريع دون حاجة إلى برمجة أو خطوات معقدة حتى تتمكن من عرض البيانات ذات الصلة التي تحتاجها. تتضمن خيارات التخصيص البديهية نوع التقرير ومستوى التلخيص والتصفية وعمل مقارنات على مستوى الفواصل الزمنية.
في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص يتم جمع وعرض طرق عرض مباشرة لأي مجموعة من المقاييس التي تهمك. وبعد مشاركتها، تُسهم في تعزيز التعاون وتوفير معلومات موثوق بها مشتركة للمؤسسة بأكملها. كما يمكنك توسيع أي تقرير واستخدام إمكانيات التنقل التفصيلي للحصول على تحليلات أكثر دقة للمقاييس المطلوبة.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
