إدارة أداء WebSphere Liberty باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision

مراقبة طلبات Liberty وإنشاء وصف لها على نظام z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية
لقطة شاشة متعددة لـ Intellimagic

يوفر نظام IBM Z IntelliMagic Vision رؤية شاملة لمعدلات طلبات Liberty وأوقات الاستجابة وأوقات وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ما يمكّن محللي الأداء من إدارة أحمال التشغيل تلك وتحسينها بفعالية.

الفوائد
تحسين بيئتك وإعطاء أوصاف لطلباتك

الوصول إلى معلومات حساسة، مثل الدوافع المهمة للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم الطلبات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة Liberty الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

الميزات المتضمنة

يدعم نظام IBM Z IntelliMagic Vision سجلات تسجيل طلبات WebSphere Liberty لنظام z/OS (النوع الفرعي 11 من SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت الاستجابة للطلبات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات مقاييس مفصلة على مستوى الطلبات حول مكان تشغيل العمل وطبيعته، بما في ذلك استهلاك المعالج والبيانات المستردة (بالبايت) وأوقات الاستجابة.

يمكن أن تكون بيانات طلبات HTTP هذه مصدرًا غنيًا للرؤى حول الأداء، ولكن حجمها الضخم قد يجعل تحليلها تحديًا كبيرًا عند استخدام الأساليب التقليدية. تتيح ميزات التنقل الديناميكي والتعمق المعتمد على السياق للمحللين إمكانية تركيز تحليلاتهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات، واستخراج الرؤى من مقاييس التوقيت والنشاط لتحسين أداء أحمال تشغيل Liberty وكفاءتها.

تسرّع عمليات التنقيب الحساسة للسياق من عملية حل المشكلات

تسهم عمليات التحليل التفصيلي المباشر والمعتمدة على السياق في بيانات Liberty في تسريع عملية تحديد المشكلات وحلها، كما تُلغي الحاجة إلى برمجة تقارير مخصصة وفي هذا المثال، يُظهر التحليل التفصيلي لمعرّف موارد موحد (URI) محدد أن الارتفاعات المفاجئة في وقت الاستجابة لا علاقة لها بمعدلات الطلبات أو وقت وحدة المعالجة المركزية المستهلك.

لقطة شاشة للتحليلات التفصيلية البسيطة لـ IBM Z IntelliMagic

تخصيص التقارير ولوحات المعلومات بسلاسة في الواجهة مباشرةً

يمكن تخصيص تقارير الواجهة المباشرة بسهولة من خلال حوار تفاعلي لعرض البيانات التي تريدها وبالطريقة التي تفضلها؛ يوضح هذا المثال واجهة تحرير التقارير مع عرض عينة لاستخدام معالجات GCP وzIIP حسب اسم وظيفة الخادم، وتشمل المتغيرات القابلة للتخصيص: نوع التمثيل المرئي للتقرير ومصدر البيانات والمتغيرات والشروط وقيم محوري (س) و(ص)، وغير ذلك الكثير.

لقطة شاشة لتخصيص تقرير IBM Z IntelliMagic

معدلات الطلبات وأوقات الاستجابة ملخصة حسب النظام/ الخادم/ الفئة/المستخدم/معرّف الموارد الموحد (URI)

يساعدك فهم السلوك المعتاد لتطبيقاتك على إدراك التغييرات التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات، كما يساعدك تحليل خصائص أحمال التشغيل بمرور الوقت على تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات تمثل اتجاهات معتادة عبر أيام أو أسابيع أو أشهر متعددة، وتتوفر جداول ومخططات بيانية محددة مسبقًا لعرض بيانات الطلبات ملخصة حسب النظام أو الخادم أو فئة المعاملات أو المستخدم أو مستويات التفصيل الخاصة بمعرّف الموارد الموحد (URI).

لقطة شاشة لمعدلات طلبات IBM Z IntelliMagic

المقارنة بين وقت الاستجابة ومعدل الطلبات

إن استعراض المعدل الإجمالي للطلبات وأوقات الاستجابة في واجهة عرض واحدة يتيح لك تضييق نطاق البحث عن المشكلة في حال حدوث أعطال أو تحليل خصائص أحمال التشغيل لإجراء دراسة لاتجاهات الأداء، كما يمكنك معرفة مقدار وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) المستهلك من إجمالي وقت الاستجابة. يمكنك عرض البيانات بالمستوى الذي تحتاجه من التفصيل.

لقطة شاشة لوقت استجابة IBM Z IntelliMagic

استخدام GCP وzIIP

يوفر استعراض وقت وحدة المعالجة المركزية للأغراض العامة (GCP) ووقت معالج zIIP المستهلك رؤى قيمة لجهود تحسين الموارد وتحليل المشكلات، ما يسهل اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز أداء النظام، وإذا كانت لديك فئات معاملات WLM محددة، فيمكنك أيضًا رؤية وقت GCP وzIIP الخاص بالجيب، حيث تستدعي الطلبات موارد في أنظمة فرعية أخرى (مثل Db2). يمكنك عرض البيانات بالمستوى الذي تحتاجه من التفصيل.

لقطة شاشة لاستخدام IBM Z IntelliMagic GCP وzIIP

نظرة عامة على طلب HTTP

يمكنك التبديل من عروض المخططات البيانية إلى العروض الجدولية لاستيعاب البيانات بطرق أكثر ملاءمة لمهمتك الحالية. يعرض هذا التقرير المحدد مسبقًا والقابل للتخصيص مقاييس المعاملات الرئيسية حسب معرّف المورد (URI)، بما في ذلك وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعدلات المعاملات وأوقات الاستجابة مع تفاصيل إضافية تشمل نسبة وقت استجابة الجيب التي تساعدك على التحقق مما إذا كانت أهداف مدير أحمال التشغيل (WLM) قد تحققت.

لقطة شاشة لنظرة عامة على طلب IBM Z IntelliMagic

الكشف عن التغيير بناءً على التحليل الإحصائي

يمكن أن تساعدك التقارير المحددة مسبقًا للكشف عن التغيير في التعرف على التوقيت الذي تطرأ فيه تغييرات ذات دلالة إحصائية على مقاييسك الرئيسية، مثل معدلات الطلبات أو أوقات الاستجابة أو استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وتتيح لك ميزات التحليلات التفصيلية إمكانية رؤية أنماط الاستخدام التي أدت إلى هذا التغيير. يوضح التقرير أدناه التغييرات على مستوى معرّف المورد (URI)، كما تتضمن التقارير أيضًا مستويات تفصيلية للنظام والخادم وفئة المعاملات والمستخدم.

لقطة شاشة لكشف تغيير IBM Z IntelliMagic
اتخذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم مركز العروض التوضيحية مجموعة منتجات IBM Z AIOps