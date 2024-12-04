يوفر ®IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤية كبيرة لمعاملات أحمال التشغيل الخاصة بـ IMS PA و IMS FA، ما يتيح لمحللي الأداء إدارة تلك الأحمال التشغيلية بفعالية وتحسينها.
الوصول إلى معلومات حساسة، مثل برنامج التشغيل المهم للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم المعاملات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة IMS الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مقاييس المعاملات الخاصة بـ IMS الملتقطة في IMS Performance Analyzer (IMS PA)، سجلات ("مؤشر المعاملات") المختصرة (نوع السجل x'CA01) أو في BMC AMI Ops Monitor لسجلات معاملات IMS (نوع السجل x'FA). يمكن أن تكون بيانات المعاملات هذه مصدرًا ثريًا للمعلومات المتعلقة بالأداء، ولكن حجم المعلومات قد يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يتيح التنقل الديناميكي وعمليات التنقيب الحساسة للمحللين تركيز تحليلاتهم لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات وتحديد الرؤى من التوقيت والأنشطة التي يتم إجراؤها لتحسين الأداء والكفاءة في معاملات أعباء العمل لـ IMS.
تعمل عمليات التنقيب المراعية للسياق والمباشرة في بيانات IMS على تسريع عملية تحديد المشكلات وحلها وتزيل الحاجة إلى إعداد برمجة للتقارير المخصصة. في هذا المثال، يحدد التحليل التفصيلي حسب نوع المنطقة أن جميع أعمال CICS® DBCTL تقريبًا تعمل على أحد الأنظمة الفرعية الستة لـ IMS.
مع وجود مئات من تقارير IMS مسبقة الإعداد وسهولة تخصيص التقارير من خلال واجهة المستخدم الرسومية، صار اكتشاف الاختلالات أو التكوينات الخاطئة أسهل من أي وقت مضى. في هذا المثال، يحدد عرض المستوى الأعلى لوحدة المعالجة المركزية لـ IMS ID اختلالاً في أعباء التشغيل عبر الأنظمة الفرعية لـ IMS.
يمكن تخصيص تقارير الواجهة المباشرة بسهولة من خلال مربع حوار تفاعلي لعرض البيانات التي تريد رؤيتها بالطريقة التي تريد رؤيتها؛ يعرض هذا المثال واجهة تحرير التقرير مع نموذج عرض لاستخدام وحدة المعالجة المركزية حسب اسم البرنامج. تتضمن المتغيرات القابلة للتخصيص نوع تصور التقرير ومصدر البيانات والمتغيرات والشروط، وقيم المحورين "س" و"ص" وغير ذلك الكثير.
يوفر IBM Z IntelliMagic Vision تقارير مفصلة ومعدة مسبقًا للواجهة المباشرة عن جميع المقاييس الرئيسية لـ IMS ، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مقاييس IMS الأخرى، بما في ذلك نشاط استدعاء قاعدة البيانات لكل معاملة. يوضح هذا المثال مستوى الملخص حسب فئة الاستدعاء لأهم المعاملات.
تسمح لوحات المعلومات المخصصة للمستخدمين بتجميع أي عدد من التقارير المباشرة وتنظيمها في عرض واحد لدعم متطلبات التحليل الفريدة الخاصة بهم. تُظهر لوحة المعلومات هذه تحديدًا أن الفئة 0 تُستخدم للعديد من رموز المعاملات المتميزة وتُظهر العديد من المعاملات ذات الحجم الكبير التي تم تعيينها في فئات معاملات متميزة من خلال عرض تعيينات رموز المعاملات في فئات من المعاملات.
استمتع بواجهة واحدة مشتركة للبنية التحتية الكاملة لنظام z/OS المتكامل لتحسين التعاون بين الفرق وتسريع حل المشكلات. يعرض هذا المثال لوحة معلومات مخصصة مع عروض لوحدة المعالجة المركزية ونشاط الوقت المنقضي داخل Db2® للعمل المدفوع من خلال IMS BMPs و MPRs والذي يركز على اسم الارتباط أو اسم الخطة.
هذا العرض من المستوى الأعلى لأكثر المعاملات المستهلكة لوحدة المعالجة المركزية مهم للتوعية وهو نقطة انطلاق شائعة لتحليل أكثر تفصيلاً.
يعد الوعي بالمعاملات ذات الحجم الكبير أمرًا مهمًا لأن التأخير في وقت الاستجابة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى حدوث مشكلة في الخدمة. وهذه أيضًا نقطة انطلاق شائعة لتحليل أكثر تفصيلاً.
يُعد الوعي الفوري بالزيادات الكبيرة في وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة فيما يخص المعاملات ذات الحجم الكبير أمرًا مهمًا عند السعي لتحسين الكفاءة.
طرق العرض عالية المستوى المجمعة لعناصر التوقيت حسب رمز المعاملة، ويمكن اختيار طرق العرض ذات الأهمية لاستكشافها بدرجة أعلى من التفصيل (تختلف هذه الطرق حسب مصدر إدخال البيانات).
تتضمن بيانات معاملات IMS أيضًا العديد من مقاييس الأنشطة بما في ذلك طرق عرض استدعاءات قاعدة البيانات. هذه رؤية محددة حسب نوع استدعاء قاعدة بيانات DL/I لمعاملة محددة.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.