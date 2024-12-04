إدارة أداء IMS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة وتوصيف معاملات IMS وأدائه باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
رسم توضيحي من واجهة المستخدم الهجينة للقطات شاشة Intellimagic

يوفر ®IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤية كبيرة لمعاملات أحمال التشغيل الخاصة بـ IMS PA و IMS FA، ما يتيح لمحللي الأداء إدارة تلك الأحمال التشغيلية بفعالية وتحسينها.
الميزات
تحسين بيئتك وإعطاء أوصاف لطلباتك

الوصول إلى معلومات حساسة، مثل برنامج التشغيل المهم للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم المعاملات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة IMS الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

الميزات المتضمنة

يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مقاييس المعاملات الخاصة بـ IMS الملتقطة في IMS Performance Analyzer (IMS PA)، سجلات ("مؤشر المعاملات") المختصرة (نوع السجل x'CA01) أو في BMC AMI Ops Monitor لسجلات معاملات IMS (نوع السجل x'FA). يمكن أن تكون بيانات المعاملات هذه مصدرًا ثريًا للمعلومات المتعلقة بالأداء، ولكن حجم المعلومات قد يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يتيح التنقل الديناميكي وعمليات التنقيب الحساسة للمحللين تركيز تحليلاتهم لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات وتحديد الرؤى من التوقيت والأنشطة التي يتم إجراؤها لتحسين الأداء والكفاءة في معاملات أعباء العمل لـ IMS.

سهولة التنقيب في البيانات المباشرة اكتشاف الاختلالات عبر الأنظمة الفرعية تخصيص التقارير بشكل سلس الآلاف من التقارير المعدة مسبقًا إنشاء لوحات معلومات مخصصة ومشاركتها رؤية متكاملة عبر نظام التشغيل z/OS
أهم المعاملات حسب وحدة المعالجة المركزية أهم المعاملات من حيث حجمها عرض وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة عناصر التوقيت حسب رمز المعاملة عرض مقاييس أنشطة IMS حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
تحسين إدارة أداء معاملات IMS
ابقَ في الصدارة في عالم تحليلات IMS دائم التطور من خلال هذه الندوة عبر الإنترنت التي تتناول أحدث التطورات في إدارة أداء معاملات IMS.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم مركز العروض التوضيحية مجموعة منتجات IBM Z AIOps