مراقبة أداء WebSphere Application Server (WAS) ومراقبة مدى توفُّره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئة WebSphere Application Server وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS سجلات تسجيل المعاملات الخاصة ببرنامج WebSphere Application Server for z/OS (نوع SMF 120 الفرعي رقم 9)؛ كي تتمكن من تتبُّع وقت استجابة المعاملة واستهلاك الموارد. وتوفِّر هذه السجلات مقاييس تفصيلية على مستوى المعاملة حول مكان تشغيل مهمة العمل وطبيعة المَهمة، ويشمل ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
يوضح هذا الفيديو تحليل استخدام معالج WebSphere، وتحديد الاستخدام العالي لوحدة CPU وتحسين تفريغ حمولة zIIP. استكشف التقارير المحددة مسبقًا والتنقل التفصيلي والميزات المتوفرة من أجل التحليل الفعَّال والمشاركة بكفاءة.
تعرَّف على كيفية استكشاف وإصلاح أخطاء معاملات WebSphere Application Server (WAS) باستخدام سجلات نوع SMF 120 الفرعي رقم 9. يمكنك تعقب أنماط عبء العمل، وإجراء تخطيط للسعة وعزل المشكلات باستخدام التقارير المحددة مسبقًا وباستخدام قدرات التنقل التفصيلي.
يتناول هذا الفيديو موضوع تقارير المعاملات استنادًا إلى السجل الفرعي رقم 9 من SMF 120، خاصةً فيما يتعلق بحجم البيانات لكل طلب/استجابة.
تعرَّف على كيفية استخراج المعلومات من أنواع سجلات SMF 115 وSMF 116 وتحسين التكوينات.
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