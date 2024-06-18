تقرير على مستوى الأعمال تحتاج إدارة الأعمال وإدارة الأمور الفنية على حد سواء إلى رؤية أعباء العمل بكل وضوح، وكم من صورة مرئية أغنت عن ألف كلمة مكتوبة. يمكنك مشاركة المخططات ولوحات المعلومات الخاصة باستهلاك وحدة CPU ومعدلات المعاملات لأعباء عمل تطبيقات WebSphere المختلفة بمرور الوقت لتسهيل الاتصال والتخطيط بين الأعمال وتقنية المعلومات.

معدلات المعاملات حسب الخلية يساعدك فهم السلوك النموذجي لتطبيقاتك على التعرف على الوقت الذي ستحدث فيه تغييرات تؤدي إلى مشكلات. ويساعدك تحديد وصف لأعباء عملك على مدار الوقت على تحديد إذا ما كانت التغييرات عبارة عن اتجاهات نموذجية على مدار عدة أيام أو أسابيع أو أشهر.

معدلات المعاملات حسب المجموعة انتقل من العرض الكلي الشامل إلى تفاصيل دقيقة باستغلال إمكانيات التنقل التفصيلي بضغطة زر واحدة. ويُعَد هذا الرسم البياني تقريرًا محددًا مسبقًا يوضح نفس معدل المعاملات الإجمالي ومقسمًا حسب المجموعة. وتتوفر مخططات محددة مسبقًا لعرضها حتى مستويات تفصيلية دقيقة خاصة بالعقدة أو الخادم أو التابع أو فئة المعاملة أو نوع الطلب أو عنوان URI.

المقارنة بين زمن الاستجابة ومعدل المعاملات تساعدك سرعة رؤية معدل المعاملات الإجمالي وأوقات الاستجابة على تضييق نطاق المشكلة في حالة تشعبها، أو إنشاء وصف لأعباء العمل لديك لتحليل الاتجاهات. ويمكنك أيضًا رؤية تقسيم وقت الاستجابة إلى مكونات مثل تأخير وقت الإرسال في حالات الارتفاع الحاد والمميزة بلون أصفر. ويمكنك عرض البيانات بالتفصيل حسب حاجتك.