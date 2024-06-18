مراقبة أداء Virtual Tape وتوفُّره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئات z/OS Virtual Tape وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أشرطة z/OS الأصلية والافتراضية المتصلة، والواردة من عدد من البائعين المختلفين:
جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية مدعومة: CA1 وRMM وTLMS وControl-T وZara.
يتم دعم إحصائيات مكتبة Virtual Tape لكل طرازات مجموعة منتجات IBM TS7700 باستخدام سجلات أنشطة BVIR وOracle StorageTek Virtual Tape. كما يتوفر الدعم لكل من EMC DLm وIBM VTF Mainframe مع بيانات SMF الأصلية.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
شاهد كيف يتم تمييز توصيف المشكلة التي قد تحدث في جهاز TS7700 (الاستفادة من وحدة CPU) والرابط المؤدي لاكتشاف نشاط المضيف وقت حدوث أسوأ ما في المشكلة.
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
تعرَّف على كيفية مقارنة طرق عرض الأجهزة تلقائيًا (عبر بيانات BVIR) مع مقاييس عبء العمل للحصول على رؤية لكيفية معالجة الأجهزة الشبكية للمهمة والتكرار بين الوحدات.
شاهد ندوة الإنترنت هذه حين تواجه مشكلات في الأداء تصيبك بالإحباط أو حين تريد التأكد من أن بيئة TS7700 لديك مُحسَّنة وفقًا لأفضل الممارسات.
اكتشف أفضل الممارسات للبنية التحتية لنظام z/OS Virtual Tape في ندوة الإنترنت هذه. تعلم كيفية التعرف التلقائي على المخاطر وحل المشكلات بسرعة وتقنيات التحسين من خلال العروض التوضيحية.
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