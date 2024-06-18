الصفحة الرئيسية Z software Z analytics IntelliMagic Vision for z/OS
إدارة أداء z/OS Virtual Tape باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة أداء Virtual Tape وتوفُّره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية

يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئات z/OS Virtual Tape وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.

 
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
المزايا تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.

 توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أشرطة z/OS الأصلية والافتراضية المتصلة، والواردة من عدد من البائعين المختلفين:

  • IBM TS7770 وIBM TS7760 وIBM TS7740 وIBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • الكمبيوتر المركزي IBM VTF
  • حلول أشرطة التخزين المادية من Oracle StorageTek
  • حلول أشرطة التخزين الافتراضية من Luminex Mainframe

جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية مدعومة: CA1 وRMM وTLMS وControl-T وZara.

يتم دعم إحصائيات مكتبة Virtual Tape لكل طرازات مجموعة منتجات IBM TS7700 باستخدام سجلات أنشطة BVIR وOracle StorageTek Virtual Tape. كما يتوفر الدعم لكل من EMC DLm وIBM VTF Mainframe مع بيانات SMF الأصلية.

مراقبة جميع تدفقات ذاكرة التخزين المؤقت في نظام مجموعة TS7700 من أهم أسرار نجاح الأداء العناية بالنطاق الترددي للذاكرة المؤقتة في TS7700. فإذا ما تم استنفاد نطاق تردد ذاكرة التخزين المؤقت، فقد يؤثِّر ذلك في أوقات تشغيل المهام وRPO لمواقع الاسترداد من الكوارث. يوفر IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤى حول الأنشطة التي تستهلك هذا المورد بمرور الوقت.
مراقبة هدف نقطة الاسترداد – تراكم التكرار أصبح العديد من العملاء اليوم يحتفظون بمركز بيانات ثالث في موقع جغرافي بعيد. ولأسباب تتعلق بالأداء، لا يتم عادةً تكرار البيانات الموجودة في هذا الموقع بشكل متزامن؛ لذا من الضروري فهم مقدار البيانات الذي لا يتم تكراره في نقطة زمنية معينة، كما هو الحال في هذا المثال.
مراقبة RPO – متوسط مدة صلاحية قائمة الانتظار المؤجلة السؤال الثاني الذي يُقلق العميل هو عدد الدقائق أو الساعات التي تستغرقها عملية تكرار البيانات قبل إنشاء البيانات. تأتي حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتجيبك عن هذا السؤال. وتستغرق معالجة النسخ وقت انتظار طويلًا جدًا حتى تنتهي. ويؤدي هذا إلى إطلاق تحذير استثناء للتحقق من سلامة العملية.
التحكم في الحدود في ترخيص IBM TS7700 الخاص بتمكين ذاكرة التخزين المؤقت، توجد زيادات في معدل إنتاجية المضيف وطول قائمة الانتظار قبل الترحيل. ولكي نعرف هل تم الوصول إلى هذه الحدود أم ليس بعد، يجب مراقبة مقاييس مختلفة. يوضح هذا المثال تراكم الترحيل الذي يوضح مقدار البيانات التي تنتظر في قائمة ما قبل الترحيل والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة تقييد.
عرض المضيف لاستخدام شريط التخزين توفر حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إمكانية التخصيص لكي ترى أشهر التطبيقات "الجاهزة للاستخدام". توفر معلومات الشريط الافتراضي معلومات مستمدة من طريق عرض المكونات المادية والأجهزة. تعرض طريقة عرض المضيف عدد عمليات التثبيت ومعدل القراءة أو الكتابة وضغط الإشارات وغير ذلك الكثير.
حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

 حلقة الوصل التي تقدمها حلول z/OS Virtual Tape بين النشاط المادي والنشاط المنطقي

شاهد كيف يتم تمييز توصيف المشكلة التي قد تحدث في جهاز TS7700 (الاستفادة من وحدة CPU) والرابط المؤدي لاكتشاف نشاط المضيف وقت حدوث أسوأ ما في المشكلة.

التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

 تحليل أداء TS7700

تعرَّف على كيفية مقارنة طرق عرض الأجهزة تلقائيًا (عبر بيانات BVIR) مع مقاييس عبء العمل للحصول على رؤية لكيفية معالجة الأجهزة الشبكية للمهمة والتكرار بين الوحدات.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من حل TS7700 Virtual Tape TS7700 من شركة IBM

شاهد ندوة الإنترنت هذه حين تواجه مشكلات في الأداء تصيبك بالإحباط أو حين تريد التأكد من أن بيئة TS7700 لديك مُحسَّنة وفقًا لأفضل الممارسات.

مراقبة توفر البنية التحتية لنظام z/OS Virtual Tape

اكتشف أفضل الممارسات للبنية التحتية لنظام z/OS Virtual Tape في ندوة الإنترنت هذه. تعلم كيفية التعرف التلقائي على المخاطر وحل المشكلات بسرعة وتقنيات التحسين من خلال العروض التوضيحية.
اتخِذ الخطوة التالية

سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اشترك في النشرة الإخبارية
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم مركز العروض التوضيحية مجموعة منتجات IBM Z AIOps