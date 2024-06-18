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إدارة شبكة TCP/IP باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة تقنية جاهزية تشفير IBM z/OS وأنماط حركة المرور (نسبة استخدام الشبكة) باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

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يُعَد TCP/IP جوهر اتصالات أجهزة كمبيوتر z/OS المركزي، سواء لحركة المرور الداخلة إلى الجهاز المركزي والخارجة منه أو الحركة البينية داخليًا بين صور z/OS ومُجمِّعات المعالج. يمكنك إدارة المخاطر والأخطاء الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثِّر في المستخدمين.

 
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
المزايا تخفيف المخاطر الأمنية بشكل استباقي

يمكنك الاستفادة من الرؤى والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر الأمنية المتعلقة بتشفير حركة مرور IP الخاصة بنظام z/OS غير المعروفة وتخفيفها بشكل استباقي.

 تحسين تكوين الشبكة وسلامة إعداداتها

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تعزيز التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز أولي من سجلات zERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة التشفير وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.

مراقبة قنوات OSA وHiperSockets يمكنك الحصول على رؤية الواجهات المادية، وتشمل قنوات OSA وHiperSockets المستخدمة للاتصال بين أقسام LPAR. ورغم أن الاستخدام المتزايد في هذا المثال لا يُعَد مشكلة فيما يتعلق بالتوفر (اللون الأخضر)، فإن التغيير الذي تمّت ملاحظته قد يحتاج إلى مزيد من التحقيق وقد يكون مرتبطًا بزيادات لا داعي لها في مكان آخر في البنية التحتية.
تحسين تكوين الشبكة وسلامة إعداداتها وقد تشير رسائل الإقرار المكررة إلى فرص تحسين ممكنة في تكوين إعدادات مركز البيانات أو الشبكة الخارجية. وهذا هو أحد المقاييس العديدة التي سيتم تصنيفها وتتبعها تلقائيًا لتوفير رؤى سريعة حول سلامة شبكة الكمبيوتر المركزي.
تمكين عمليات التطوير (DevOps) يمكن تجميع المقاييس التي تبدو غير ذات صلة ومشاركتها في طريقة عرض واحدة للأداء والشبكة والتخزين وMQ وCICS وDb2، ما يتيح التعاون. ويتضمن هذا المثال استهلاك مساحة عنوان النوع 30 ومعدلات حركة مرور TCP/IP وحركة المرور حسب نوع تشفير البيانات. تتوفر أيضًا إمكانية رؤية عنوان IP الخاص بالعميل والخادم.
سهولة التعرف على حركة المرور غير المحمية (المشفرة) تتيح لك طرق العرض ذات المستوى الأعلى (حسب Sysplex أو حسب فئة حركة المرور) رؤية فورية لكمية حركة المرور على الشبكة التي تستخدم كل بروتوكول وتحديد حركة المرور غير المحمية بشكل تشفيري. يمكنك إجراء التنقل التفصيلي باستخدام العديد من المعايير لتركيز تحليلك وتحديد مصدر حركة المرور أو الهدف منها.
تصنيف "فئات حركة المرور" استنادًا إلى نطاقات عناوين IP يمكنك التنقل بسهولة إلى المجموعة الفرعية المختارة من حركة المرور على الشبكة (على سبيل المثال، حسب فئة حركة المرور أو عنوان IP)، والحصول على رؤية واضحة للبيانات الخاصة بالبروتوكول المحدد. ويتضمن هذا المثال خوارزميات التشفير المستخدمة، وأطوال المفاتيح التشفيرية، والسمات الأخرى الخاصة بالحماية التشفيرية.

  

متوسط استخدام نواة CP لوظائف التشفير لأن وحدة CPU المطلوبة للتشفير قد تكون كبيرة وتختلف على نطاق واسع بين أنواع التشفير المختلفة، فإن تحقيق رؤية CPU يُعَد أمرًا حيويًا. يتيح تحليل التغييرات قبل التنفيذ وبعده إمكانية الارتباط بين التشفير وتكلفة العمل (فيما يتعلق بوحدة CPU).
رؤية بديهية لبيانات SMF على عكس الأساليب التي تتطلب برامج ترميز وكتابة تعليمات برمجية أو إتقان أدوات معزولة عن بعضها تقنيًا، من أجل الوصول إلى أنواع مختلفة من بيانات SMF، وتساعد هذه الواجهة سهلة الاستخدام على التخلص من جهود التنقيب عن البيانات، ما يتيح للموظفين التركيز على التحليلات ذات القيمة الأعلى. كما أنها تعزز التعلم وتشجِّع التعاون وتحسِّن الفاعلية التحليلية.
عمليات التعمق التفصيلي الحساس للسياق تساعدك عمليات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق على تحديد مسارات تحليلية بديلة استنادًا إلى البيانات المعروضة والتحقيق في كل فرضية بضغطات قليلة، ما يوفر من الوقت الذي كان يضيع في استكشاف مسارات "مسدودة". تُعَد القدرة على تركيز التحليل على مجموعة البيانات المطلوبة أمرًا ذا قيمة عند التعامل مع أحجام ضخمة من بيانات SMF.
تسريع تحليل السبب الأساسي تتيح قدرات التنقل التفصيلي عالية المرونة التي توفرها حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إمكانية عرض البيانات على مستوى المعالج أو النظام أو البطاقة أو مساحة العنوان وعرض نشاط الترحيل المحدد. كما يمكن تخصيص عوامل التصفية الشرطية المضمنة لمجموعة من التقارير الموجودة على لوحة معلومات محددة.
تقديم حلول AIOps عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

 كيفية استخدام zERT من شركة IBM لتحديد الاتصالات غير المشفرة

يمكنك الحصول على معلومات حول أمن الشبكة باستخدام بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. وتستطيع تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بكل سهولة.

 التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

 zERT: طفرة كبيرة في مجال الرؤية لإدارة حركة المرور على الشبكة

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 قيمة ورؤية بيانات تشفير شبكة zERT

يمكنك زيارة هذه الجلسة لمعرفة المزيد حول القيمة التي توفِّرها بيانات zERT الجديدة هذه، وللحصول على الرؤية التي يحتاجها فريق الأمن لديك للحصول على قيمة كبيرة من هذه البيانات.

استخدام zERT وبيانات SMF الأخرى لإدارة تشفير الشبكة وتحسينه

اكتشف تقنية جاهزية التشفير في z/OS (اختصارها zERT) في ندوة الإنترنت هذه. تعرَّف على كيفية تعزيز أمن الشبكة من خلال توفير رؤية حالة التشفير، والمساعدة على الامتثال وتحسين استخدام وحدة CPU.

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