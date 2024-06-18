صحيفة البيانات IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

فيديو كيفية استخدام zERT من شركة IBM لتحديد الاتصالات غير المشفرة يمكنك الحصول على معلومات حول أمن الشبكة باستخدام بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. وتستطيع تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بكل سهولة.

دراسة Forrester التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

مستند تقني zERT: طفرة كبيرة في مجال الرؤية لإدارة حركة المرور على الشبكة احصل على مقدمة رائعة حول zERT وطرق زيادة الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من هذه البيانات.

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