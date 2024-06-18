Health Insights باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير يمكنك تجنب المخاطر التي تهدد التوفر والأداء، باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقوم بتقييم أكثر من 700 مقياس رئيسي لنظام z/OS وباستخدام الحدود (العتبات) من المعارف المتخصصة في كل مجال.

عمليات التنقل التفصيلي الحساس للسياق تتيح عمليات التنقل التفصيلي الحساس للسياق للمحللين تحديد مسارات تحليلية بديلة استنادًا إلى البيانات المعروضة وسرعة التحقيق في كل فرضية، ما يوفر من الوقت الذي كان يضيع في استكشاف مسارات "مسدودة". وعند التعامل مع أحجام هائلة من بيانات SMF، تُعَد القدرة على التركيز على مجموعة فرعية من البيانات المطلوبة ذات قيمة خاصة.