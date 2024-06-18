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إدارة أداء أنظمة z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

استخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتحسين إدارة أداء أنظمة z/OS

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يمكنك تحسين إدارة أداء أنظمة z/OS من خلال استخدام التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة بيئة z/OS وإدارتها بشكل استباقي. وتستطيع منع حالات التعطل وخفض التكاليف والحفاظ على الموثوقية والتوفر الذي تشتهر به أجهزة الكمبيوتر المركزي.

 
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
المزايا تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.

 توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تحسين بيانات RMF/SMF وتطبيق المعرفة المضمنة لفهم كيفية تعامل بنية z/OS مع أعباء العمل لديك. يساعدك هذا على ضبط z/OS بدقة لتحسين الأداء وحماية التوفر. كما يمكنك أيضًا استخدامه لضبط تكوين المعالج لزيادة MIPS الذي تحصل عليه من المكونات المادية للكمبيوتر المركزي لديك.

Health Insights باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير يمكنك تجنب المخاطر التي تهدد التوفر والأداء، باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يقوم بتقييم أكثر من 700 مقياس رئيسي لنظام z/OS وباستخدام الحدود (العتبات) من المعارف المتخصصة في كل مجال. 
مقارنة الفواصل الزمنية بين طوبولوجيا LPAR وFICON تُعَد طوبولوجيات z/OS (FICON وLPAR) معقدة ويصعب تصورها. وتتضمن طرق العرض التقليدية الطباعة اليدوية. تتيح أدوات عرض طوبولوجيا LPAR وFICON التفاعلية من IntelliMagic Vision للمحللين التفاعل مع الفواصل الزمنية والتركيز عليها ومقارنتها لتحديد الأخطاء والتغييرات المكلفة.
عمليات التنقل التفصيلي الحساس للسياق تتيح عمليات التنقل التفصيلي الحساس للسياق للمحللين تحديد مسارات تحليلية بديلة استنادًا إلى البيانات المعروضة وسرعة التحقيق في كل فرضية، ما يوفر من الوقت الذي كان يضيع في استكشاف مسارات "مسدودة". وعند التعامل مع أحجام هائلة من بيانات SMF، تُعَد القدرة على التركيز على مجموعة فرعية من البيانات المطلوبة ذات قيمة خاصة.
رؤية بديهية لبيانات SMF بدلًا من استخدام برامج البرمجة وكتابة التعليمات البرمجية أو إتقان أدوات معزولة عن بعضها تقنيًا، من أجل الوصول إلى مختلف أنواع بيانات SMF، تُغني واجهة المستخدم المشتركة والبديهية عن الحاجة إلى التنقيب في البيانات وتتيح للموظفين التركيز على التحليلات ذات القيمة العالية. وتعمل هذه الواجهة الفردية التي يتم استخدامها عبر المنصة بأكملها على تحسين التعلم والتعاون والكفاءة التحليلية.

 

تخصيص التقارير الديناميكية تتميز قدرات تخصيص التقارير المتقدمة بأنها تسهِّل إجراء التحليل السريع دون حاجة إلى البرمجة أو خطوات معقدة. تتضمن خيارات التخصيص البديهية نوع التقرير ومستوى التلخيص والتصفية وعمل مقارنات على مستوى الفواصل الزمنية.
الكشف المتقدم عن الخلل في z/OS والتحليل الإحصائي في طرق عرض اكتشاف التغيير، يتم تسليط الضوء على التغييرات المهمة في المقاييس الرئيسية، ما يُظهر الاختلافات بمقدار انحرافين معياريين تقريبًا، أو أكثر أو أقل، بين اليوم الحالي وبين 30 يومًا سابقًا. يمكنك الحصول على تنبيهات مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير مستدام، كما في هذا المثال الذي يوضح وحدة CPU المتزايدة.
لوحات معلومات مشتركة ومخصصة في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص يتم جمع وعرض طرق عرض مباشرة لأي مجموعة من المقاييس التي تهمك. وبعد مشاركتها، تُسهم في تعزيز التعاون وتوفير معلومات موثوق بها مشتركة للمؤسسة بأكملها. يمكنك توسيع أي تقرير واستخدام إمكانيات التنقل التفصيلي لإجراء تحليلات إضافية للمقاييس التي تهمك.
حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

 إدارة الأداء على أنظمة z/OS

اكتشف إدارة أداء أنظمة z/OS بشكل استباقي باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. استخدم التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر وتحسين مدى توفر النظام.

 إعداد تقارير عن سلامة وأداء جزء الكمبيوتر الذي ينسق معالجات متعددة

تعرَّف على كيفية مراقبة أجزاء الكمبيوتر التي تنسق معالجات متعددة في بيئتك بشكل فعَّال، مع التركيز تلقائيًا على أي مشكلات متطورة.

 التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

 تخيَّل كمّ المعلومات الذي يمكنك تعلمه من بيانات SMF

يمكنك الحصول على رؤية لمدى السرعة التي يمكنك بها استخدام الرؤية السهلة لبيانات RMF وSMF لتوسيع فهمك لكيفية عمل منظومة z/OS.

ما المدة الطويلة جدًا؟ فصول الخدمة متعددة الفواصل الزمنية

تعرَّف على تعقيدات قياس المدة الزمنية في ندوة الإنترنت هذه. استكشف وحدات الخدمة المرجَّحة والمتغيرات الثابتة في z/OS 2.5 وأهمية التحقق من مدة الخدمة بعد الترقية. تعرَّف على الإمكانيات والمخاطر المرتبطة باستخدام فترات زمنية متعددة في تحليل الأداء.

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