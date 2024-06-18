استخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتحسين إدارة أداء أنظمة z/OS
يمكنك تحسين إدارة أداء أنظمة z/OS من خلال استخدام التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة بيئة z/OS وإدارتها بشكل استباقي. وتستطيع منع حالات التعطل وخفض التكاليف والحفاظ على الموثوقية والتوفر الذي تشتهر به أجهزة الكمبيوتر المركزي.
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يعمل IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على تحسين بيانات RMF/SMF وتطبيق المعرفة المضمنة لفهم كيفية تعامل بنية z/OS مع أعباء العمل لديك. يساعدك هذا على ضبط z/OS بدقة لتحسين الأداء وحماية التوفر. كما يمكنك أيضًا استخدامه لضبط تكوين المعالج لزيادة MIPS الذي تحصل عليه من المكونات المادية للكمبيوتر المركزي لديك.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
اكتشف إدارة أداء أنظمة z/OS بشكل استباقي باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. استخدم التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر وتحسين مدى توفر النظام.
تعرَّف على كيفية مراقبة أجزاء الكمبيوتر التي تنسق معالجات متعددة في بيئتك بشكل فعَّال، مع التركيز تلقائيًا على أي مشكلات متطورة.
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
يمكنك الحصول على رؤية لمدى السرعة التي يمكنك بها استخدام الرؤية السهلة لبيانات RMF وSMF لتوسيع فهمك لكيفية عمل منظومة z/OS.
تعرَّف على تعقيدات قياس المدة الزمنية في ندوة الإنترنت هذه. استكشف وحدات الخدمة المرجَّحة والمتغيرات الثابتة في z/OS 2.5 وأهمية التحقق من مدة الخدمة بعد الترقية. تعرَّف على الإمكانيات والمخاطر المرتبطة باستخدام فترات زمنية متعددة في تحليل الأداء.
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