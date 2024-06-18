دراسة Forrester التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

فيديو عينة من لوحات معلومات الإحصائيات والمحاسبة في MQ يمكنك عرض تحليل لوحة المعلومات لبيان أداء النظام، وكشف الارتباطات بين المقاييس مثل معدل استخدام CPU، والعمل الدفعي، وأداء مجموعة المخزن المؤقت وغير ذلك الكثير.

مستند تقني استخدام بيانات المحاسبة في MQ والتعلم من SMF اكتشف أنواع المعلومات المتاحة من خلال بيانات SMF مع التركيز على بيانات المحاسبة في SMF 116 MQ.

ندوة الإنترنت تحسين القيمة التي تحصل عليها من بيانات MQ SMF باتباع أحدث الطرق استكشف كيف يمكن إدخال أحدث التقنيات على تحليل بيانات MQ SMF لتحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وإمكانيات التنقل التفصيلي الديناميكية في إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ، ما يعزز حل المشكلات من خلال التحليلات التفاعلية وتقييمات السلامة المصنَّفة.

ندوة الإنترنت تخيَّل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ تعرَّف على كيفية استخراج المعلومات من أنواع سجلات SMF 115 وSMF 116 وتحسين التكوينات.