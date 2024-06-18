إدارة مديري قوائم الانتظار والأنشطة في MQ باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة وتحسين تكوينات إعدادات z/OS MQ وأنشطته بفاعلية وكفاءة أكبر، وتقييم مدى سلامة مديري قوائم الانتظار بشكل استباقي.
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يوفر لك IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS طريقة فعالة لتركيز تحليلاتك وإنشاء تقارير تفاعلية. حيث يمكنك استخدام عمليات التنقل التفصيلي في البيانات، مع الحساسية للسياق، لتسهيل الوصول السريع والمركّز إلى بيانات MQ لإدارة بيئتك وتحسينها وضبطها ضبطًا دقيقًا.
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
يمكنك عرض تحليل لوحة المعلومات لبيان أداء النظام، وكشف الارتباطات بين المقاييس مثل معدل استخدام CPU، والعمل الدفعي، وأداء مجموعة المخزن المؤقت وغير ذلك الكثير.
اكتشف أنواع المعلومات المتاحة من خلال بيانات SMF مع التركيز على بيانات المحاسبة في SMF 116 MQ.
استكشف كيف يمكن إدخال أحدث التقنيات على تحليل بيانات MQ SMF لتحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وإمكانيات التنقل التفصيلي الديناميكية في إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ، ما يعزز حل المشكلات من خلال التحليلات التفاعلية وتقييمات السلامة المصنَّفة.
تعرَّف على كيفية استخراج المعلومات من أنواع سجلات SMF 115 وSMF 116 وتحسين التكوينات.
اكتشف أنواع المعلومات المتاحة من خلال بيانات SMF مع التركيز على بيانات إحصائيات SMF 115 MQ.
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