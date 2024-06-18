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إدارة أداء MQ لنظام z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

إدارة مديري قوائم الانتظار والأنشطة في MQ باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

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يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة وتحسين تكوينات إعدادات z/OS MQ وأنشطته بفاعلية وكفاءة أكبر، وتقييم مدى سلامة مديري قوائم الانتظار بشكل استباقي.

 
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
المزايا تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.

 توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يوفر لك IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS طريقة فعالة لتركيز تحليلاتك وإنشاء تقارير تفاعلية. حيث يمكنك استخدام عمليات التنقل التفصيلي في البيانات، مع الحساسية للسياق، لتسهيل الوصول السريع والمركّز إلى بيانات MQ لإدارة بيئتك وتحسينها وضبطها ضبطًا دقيقًا.

التمكن من تقييم مقاييس مدير قائمة الانتظار الرئيسية بشكل استباقي لتحسين التوفر يعتمد أداء وسرعة الاستجابة من MQ على البيانات الموجودة في الذاكرة؛ لذا من المهم العناية بإدارة مجموعة المخزن المؤقت. بإمكان IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS تقييم كل مجموعة مخزن مؤقت في كل مدير قائمة انتظار تلقائيًا لتحديد المساحات التي تحتاج إلى تحقق ثم عرضها بلون أحمر أو أصفر أو أخضر. تسهِّل قدرات التعمق التفصيلي في البيانات إجراء مزيد من التحليلات.
أعباء عمل مدير قوائم الانتظار تظهر فائدة عرض عدد الطلبات حسب نوع أوامر MQ عند تحديد خط أساس عبء العمل، كما تشير طريقة العرض هذه إلى أي تغييرات كبيرة قد تحدث في عبء العمل. إذ تساعدك رؤية هذه البيانات على معرفة حجم الطلبات بحيث يتم وضع الرسائل في قوائم الانتظار باستخدام PUT، ومعرفة مكونات إدارة قوائم الانتظار ذات النشاط الأكبر، ووصف الوقت بنظام التوقيت اليومي، وغير ذلك الكثير.
تحليل الاستخدامات المفيدة لمجموعة المخزن المؤقت يفيدنا عرض استخدامات مجموعة المخزن المؤقت على مدار الوقت في معرفة متى تقترب قيم هذه المجموعات من الحدود التي تؤدي تلقائيًا إلى إلغاء إعداد وتجهيز القرص.
مراقبة البنية التحتية الخاصة لتسجيل أنشطة MQ تُعد البنية التحتية لتسجيل أنشطة MQ ضرورية، إذا ما تمّت بالشكل المطلوب، لدعم الاسترداد والاستعادة والتراجع عن التعديلات (اعتمادًا على الرسائل المتواصلة إلى حد كبير) دون تأثير على الأداء المستمر. وتفيدنا مقاييس مدير السجل في عرض حجم البيانات التي يتم تسجيلها وتساعد على تحديد أي إعاقات (تأخيرات) قد تحدث في معالجة السجل.
عرض النشاط حسب اسم قائمة الانتظار توفر بيانات المحاسبة في MQ مقاييس للأنشطة مفصَّلة على عدة مستويات، وتُعد ذات قيمة كبيرة للمتخصصين في قياس الأداء أثناء تحقيقهم في مشكلات التطبيق وأثناء قيامهم بالضبط الدقيق للأداء. يعرض لنا هذا المثال، الخاص بتقييمات الأوامر حسب اسم كل قائمة انتظار، التوزيعات على مختلف أنواع قوائم الانتظار.

 

نشر MQ CPU حسب محركات عبء العمل يوجد مستوى آخر من التفاصيل في بيانات المحاسبة في MQ وهو نوع العمل الذي يستدعي MQ ("نوع الاتصال"). في هذا المثال، المحركان الرئيسيان لوحدة MQ CPU هما العمل القادم من CICS ومُنشِئات القناة.
تحليل CPU لكل استدعاء MQ ثمة أنواع أخرى من التحليل قد تركِّز على مقاييس مثل CPU والأوقات المنقضية على أساس كل استدعاء. ورغم أن الأرقام المطلقة صغيرة، يشير هذا الرأي إلى أن وقت CPU لكل استدعاء MQGET للعمل القادم من IMS هو ضعف وقت أنواع العمل الأخرى تقريبًا.
مقارنة بين المقاييس المتعددة والربط بينها القدرة على تخصيص التقارير لدمج متغيرات متعددة وتحليل الارتباطات المحتملة يمكن أن تساعد بشكل كبير في التحليل، كما هو الحال في هذا المثال. وفي العديد من الحلول المطروحة اليوم التي تعتمد على كتالوجات التقارير الثابتة، يتطلب هذا التحليل بذل جهد في كتابة التعليمات البرمجية لتطوير تقرير جديد.
التعمق التفصيلي لعزل ملفات طول الرسالة حسب معاملات CICS حتى مع وجود أحجام هائلة من بيانات المحاسبة في MQ، فإن التنقل الديناميكي وقدرات التعمق التفصيلي، مع الحساسية للسياق، تمكنك من التركيز على مجموعة فرعية محددة من البيانات. وفي هذا المثال، تم التعمق التفصيلي في العمل الناتج عن CICS ثم تم إجراء مزيد من التنقل التفصيلي باستخدام معرِّف معاملة CICS، ووصف طول الرسائل التي يتم وضعها بواسطة المعاملة، باستخدام PUT.
حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

 عينة من لوحات معلومات الإحصائيات والمحاسبة في MQ

يمكنك عرض تحليل لوحة المعلومات لبيان أداء النظام، وكشف الارتباطات بين المقاييس مثل معدل استخدام CPU، والعمل الدفعي، وأداء مجموعة المخزن المؤقت وغير ذلك الكثير.

 استخدام بيانات المحاسبة في MQ والتعلم من SMF

اكتشف أنواع المعلومات المتاحة من خلال بيانات SMF مع التركيز على بيانات المحاسبة في SMF 116 MQ.

 تحسين القيمة التي تحصل عليها من بيانات MQ SMF باتباع أحدث الطرق

استكشف كيف يمكن إدخال أحدث التقنيات على تحليل بيانات MQ SMF لتحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وإمكانيات التنقل التفصيلي الديناميكية في إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ، ما يعزز حل المشكلات من خلال التحليلات التفاعلية وتقييمات السلامة المصنَّفة.

 تخيَّل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ

تعرَّف على كيفية استخراج المعلومات من أنواع سجلات SMF 115 وSMF 116 وتحسين التكوينات.

 دليل شامل لفهم بيانات إحصائيات MQ SMF 115

اكتشف أنواع المعلومات المتاحة من خلال بيانات SMF مع التركيز على بيانات إحصائيات SMF 115 MQ.
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