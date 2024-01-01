مراقبة وتوصيف معاملات IMS وأدائه باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يوفر ®IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤية كبيرة لمعاملات أحمال التشغيل الخاصة بـ IMS PA و IMS FA، ما يتيح لمحللي الأداء إدارة تلك الأحمال التشغيلية بفعالية وتحسينها.
الوصول إلى معلومات حساسة، مثل برنامج التشغيل المهم للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم المعاملات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة IMS الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مقاييس المعاملات الخاصة بـ IMS الملتقطة في IMS Performance Analyzer (IMS PA)، سجلات ("مؤشر المعاملات") المختصرة (نوع السجل x'CA01) أو في BMC AMI Ops Monitor لسجلات معاملات IMS (نوع السجل x'FA). يمكن أن تكون بيانات المعاملات هذه مصدرًا ثريًا للمعلومات المتعلقة بالأداء، ولكن حجم المعلومات قد يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يتيح التنقل الديناميكي وعمليات التنقيب الحساسة للمحللين تركيز تحليلاتهم لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات وتحديد الرؤى من التوقيت والأنشطة التي يتم إجراؤها لتحسين الأداء والكفاءة في معاملات أعباء العمل لـ IMS.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
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