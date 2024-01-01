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إدارة أداء IMS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة وتوصيف معاملات IMS وأدائه باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

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يوفر ®IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤية كبيرة لمعاملات أحمال التشغيل الخاصة بـ IMS PA و IMS FA، ما يتيح لمحللي الأداء إدارة تلك الأحمال التشغيلية بفعالية وتحسينها.
الميزات تحسين بيئتك وإعطاء أوصاف لطلباتك

الوصول إلى معلومات حساسة، مثل برنامج التشغيل المهم للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم المعاملات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة IMS الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.

 توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

الميزات المتضمنة

يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS مقاييس المعاملات الخاصة بـ IMS الملتقطة في IMS Performance Analyzer (IMS PA)، سجلات ("مؤشر المعاملات") المختصرة (نوع السجل x'CA01) أو في BMC AMI Ops Monitor لسجلات معاملات IMS (نوع السجل x'FA). يمكن أن تكون بيانات المعاملات هذه مصدرًا ثريًا للمعلومات المتعلقة بالأداء، ولكن حجم المعلومات قد يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يتيح التنقل الديناميكي وعمليات التنقيب الحساسة للمحللين تركيز تحليلاتهم لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات وتحديد الرؤى من التوقيت والأنشطة التي يتم إجراؤها لتحسين الأداء والكفاءة في معاملات أعباء العمل لـ IMS.

تسرّع عمليات التنقيب الحساسة للسياق من عملية حل المشكلات تعمل عمليات التنقيب المراعية للسياق والمباشرة في بيانات IMS على تسريع عملية تحديد المشكلات وحلها وتزيل الحاجة إلى إعداد برمجة للتقارير المخصصة. في هذا المثال، يحدد التحليل التفصيلي حسب نوع المنطقة أن جميع أعمال CICS® DBCTL تقريبًا تعمل على أحد الأنظمة الفرعية الستة لـ IMS.
تحديد الاختلالات بسهولة عبر الأنظمة الفرعية لـ IMS مع وجود مئات من تقارير IMS مسبقة الإعداد وسهولة تخصيص التقارير من خلال واجهة المستخدم الرسومية، صار اكتشاف الاختلالات أو التكوينات الخاطئة أسهل من أي وقت مضى. في هذا المثال، يحدد عرض المستوى الأعلى لوحدة المعالجة المركزية لـ IMS ID اختلالاً في أعباء التشغيل عبر الأنظمة الفرعية لـ IMS.
تخصيص التقارير ولوحات المعلومات بسلاسة في الواجهة مباشرةً يمكن تخصيص تقارير الواجهة المباشرة بسهولة من خلال مربع حوار تفاعلي لعرض البيانات التي تريد رؤيتها بالطريقة التي تريد رؤيتها؛ يعرض هذا المثال واجهة تحرير التقرير مع نموذج عرض لاستخدام وحدة المعالجة المركزية حسب اسم البرنامج. تتضمن المتغيرات القابلة للتخصيص نوع تصور التقرير ومصدر البيانات والمتغيرات والشروط، وقيم المحورين "س" و"ص" وغير ذلك الكثير.
الوصول إلى الآلاف من التقارير المباشرة للبيانات المعدة مسبقًا بما في ذلك المئات من تقارير IMS يوفر IBM Z IntelliMagic Vision تقارير مفصلة ومعدة مسبقًا للواجهة المباشرة عن جميع المقاييس الرئيسية لـ IMS ، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مقاييس IMS الأخرى، بما في ذلك نشاط استدعاء قاعدة البيانات لكل معاملة. يوضح هذا المثال مستوى الملخص حسب فئة الاستدعاء لأهم المعاملات.
إنشاء لوحات معلومات مخصصة ومشاركتها للحصول على عروض موحدة للعديد من التقارير تسمح لوحات المعلومات المخصصة للمستخدمين بتجميع أي عدد من التقارير المباشرة وتنظيمها في عرض واحد لدعم متطلبات التحليل الفريدة الخاصة بهم. تُظهر لوحة المعلومات هذه تحديدًا أن الفئة 0 تُستخدم للعديد من رموز المعاملات المتميزة وتُظهر العديد من المعاملات ذات الحجم الكبير التي تم تعيينها في فئات معاملات متميزة من خلال عرض تعيينات رموز المعاملات في فئات من المعاملات.
إتاحة رؤية متكاملة عبر بنية z/OS من خلال لوحة زجاجية واحدة استمتع بواجهة واحدة مشتركة للبنية التحتية الكاملة لنظام z/OS المتكامل لتحسين التعاون بين الفرق وتسريع حل المشكلات. يعرض هذا المثال لوحة معلومات مخصصة مع عروض لوحدة المعالجة المركزية ونشاط الوقت المنقضي داخل Db2® للعمل المدفوع من خلال IMS BMPs و MPRs والذي يركز على اسم الارتباط أو اسم الخطة.
عرض أهم المعاملات حسب وحدة المعالجة المركزية هذا العرض من المستوى الأعلى لأكثر المعاملات المستهلكة لوحدة المعالجة المركزية مهم للتوعية وهو نقطة انطلاق شائعة لتحليل أكثر تفصيلاً.
عرض أهم المعاملات حسب حجمها يعد الوعي بالمعاملات ذات الحجم الكبير أمرًا مهمًا لأن التأخير في وقت الاستجابة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى حدوث مشكلة في الخدمة. وهذه أيضًا نقطة انطلاق شائعة لتحليل أكثر تفصيلاً.
عرض وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة حسب النظام الفرعي لـ IMS يُعد الوعي الفوري بالزيادات الكبيرة في وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة فيما يخص المعاملات ذات الحجم الكبير أمرًا مهمًا عند السعي لتحسين الكفاءة.
عروض مجمعة عالية المستوى لعناصر التوقيت حسب رمز المعاملة طرق العرض عالية المستوى المجمعة لعناصر التوقيت حسب رمز المعاملة، ويمكن اختيار طرق العرض ذات الأهمية لاستكشافها بدرجة أعلى من التفصيل (تختلف هذه الطرق حسب مصدر إدخال البيانات).
الوصول إلى مقاييس نشاط المعاملات لـ IMS تتضمن بيانات معاملات IMS أيضًا العديد من مقاييس الأنشطة بما في ذلك طرق عرض استدعاءات قاعدة البيانات. هذه رؤية محددة حسب نوع استدعاء قاعدة بيانات DL/I لمعاملة محددة.
حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

تحسين إدارة أداء معاملات IMS

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