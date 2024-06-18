دراسة Forrester التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

فيديو استكشاف الأخطاء وإصلاحها للارتفاعات الحادة في RPO ذات الانعكاس العمومي اكتشف كيف يمكن استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتوفير رؤية لحالة تكرار الانعكاس العمومي في بيئة Sysplex متوازية موزَّعة عموميًا.

فيديو كيف يمكنني معرفة إذا ما كانت محركات الأقراص لديَّ، في الواجهة الخلفية، محمَّلة تحميلًا زائدًا؟ أظهرت دراسة الحالة هذه كيفية استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للعثور بسهولة على السبب الأساسي لمشكلة أداء z/OS المرتبطة بمحركات الأقراص المحمَّلة بشكل زائد، في الخلفية.

فيديو الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال لقرص z/OS استكشف كيف يساعد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على معالجة مشكلات الأداء الناجمة عن حدوث تغييرات في البرامج. حيث ينجح وبشكل فعال في تحديد وتصحيح الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال، والتي يرجع سببها إلى استعلام SQL جديد.

ندوة الإنترنت مركز البيانات المعتمِد على الذاكرة الوميضية فقط – لماذا لا تزيد سرعة استجابة الإدخال/الإخراج الخاصة بي إلى الضعف؟ اكتشف تقنية الذاكرة الوميضية في تكنولوجيا المعلومات. رغم الوعود التي تعلن عنها مراكز البيانات بأنها ستوفر سرعات عالية، إلا أن العديد منها لم يشهد تغييرات كبرى في أوقات الاستجابة بعد. فهيا تعرَّف على مدى تأثيرها الممكن على أداء مركز بياناتك.