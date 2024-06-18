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إدارة أداء القرص والتكرار في z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة أداء القرص والتكرار باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

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يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء التمكن من إدارة بيئة z/OS Disk and Replication وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر.

 
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
المزايا تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.

 توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.

 تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يقوم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS بتقييم مدى سلامة القرص وأنظمة التكرار بشكل مستمر. وبالتالي، إذا كان هناك تدهور تدريجي في أي جانب من جوانب نظامك أو تغير مفاجئ ناجم عن فشل في الأجهزة أو تغيير في استخدام الموارد أو نمط عبء العمل، فسترى ذلك على الفور. 

رؤى Health Insights اليومية تنبهك رؤى Health Insights وتقارير الاستثناءات عندما تحتاج أنظمة التخزين الخاصة بك إلى مزيد اهتمام. حيث يتم تقييم المقاييس تلقائيًا لكل فترة زمنية، ويتم تسليط الضوء عليها إذا لم تكن ضمن الحدود المقبولة. يقترح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أيضًا الإجراءات التي يجب اتخاذها اعتمادًا على التنبيه الصادر.
مقارنة الفواصل الزمنية بين طوبولوجيا Sysplex وLPAR وFICON تتوفر طرق عرض تفاعلية للطوبولوجيا، ما يتيح للمحللين التفاعل مع فواصل زمنية محددة والمقارنة بينها وبين طوبولوجيات Sysplex وFICON وLPAR والنظام الفرعي؛ وهذا أمر بالغ الأهمية لتحديد الأخطاء والتغييرات التي قد تؤثر في التكاليف.
مخططات زمنية للحصول على رؤية أعمق باستخدام تقارير الاستثناءات، من السهل التعمق والتنقل التفصيلي لرؤية مخطط زمني مفصَّل للمقياس المميز. ثم يمكنك بعد ذلك تضييق الإطار الزمني الذي حدث فيه السلوك وربطه بأي تأثيرات نجمت عنه وخاصة بالتطبيق.
مخططات المقارنة واكتشاف التغيير تُعد مخططات المقارنة مفيدة لتحديد متى بدأ سلوك معين وإذا ما كان هذا خللًا خارجًا عن المألوف لمرة واحدة أم هل هو جزء من اتجاه مستمر.

 

التعمق والتنقل التفصيلي في مجلدات أو مجموعات بيانات أو مساحات عناوين محددة باستخدام المخطط الزمني، تتوفر العديد من التعمقات التفصيلية لرؤية المقياس بمستوى أدق من التفاصيل. وعند الرغبة في مزيد من التحليل، تتوفر مزيد من التفاصيل أكثر وأكثر. بدلًا من التقارير الثابتة، تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الفاصل الزمني لسجلات RMF/SMF في زمن شبه حقيقي.
تتبُّع المقاييس الرئيسية للتكرار المتزامن والتكرار غير المتزامن ثمة حاجة إلى التوفر المستمر، وهذا ما جعل التكرار جانبًا مهمًا من تخزين القرص. تُعد مراقبة سلامة تكرار البيانات سر نجاح الوفاء بمتطلبات العمل وتلبية المتطلبات التنظيمية. يتتبع IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المقاييس الرئيسية لطرق التكرار المتزامنة وغير المتزامنة.
تحليل الاتجاهات لقياسات الإدخال/الإخراج الرئيسية لديك يوفر IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS العديد من المخططات البيانية الاتجاهية لمساعدتك في معرفة الاتجاه الذي تتجه إليه عملياتك. يوضح هذا المثال زيادة طفيفة في معدل الإدخال/الإخراج وانخفاضًا في وقت الاستجابة، ما قد يفيد في تحديد إذا ما كانت ترقية أجهزة التخزين قد حان وقتها أم يمكن تأجيلها.
حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها. 
الموارد التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

 استكشاف الأخطاء وإصلاحها للارتفاعات الحادة في RPO ذات الانعكاس العمومي

اكتشف كيف يمكن استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتوفير رؤية لحالة تكرار الانعكاس العمومي في بيئة Sysplex متوازية موزَّعة عموميًا.

 كيف يمكنني معرفة إذا ما كانت محركات الأقراص لديَّ، في الواجهة الخلفية، محمَّلة تحميلًا زائدًا؟

أظهرت دراسة الحالة هذه كيفية استخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للعثور بسهولة على السبب الأساسي لمشكلة أداء z/OS المرتبطة بمحركات الأقراص المحمَّلة بشكل زائد، في الخلفية.

 الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال لقرص z/OS

استكشف كيف يساعد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS على معالجة مشكلات الأداء الناجمة عن حدوث تغييرات في البرامج. حيث ينجح وبشكل فعال في تحديد وتصحيح الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال، والتي يرجع سببها إلى استعلام SQL جديد.

 مركز البيانات المعتمِد على الذاكرة الوميضية فقط – لماذا لا تزيد سرعة استجابة الإدخال/الإخراج الخاصة بي إلى الضعف؟

اكتشف تقنية الذاكرة الوميضية في تكنولوجيا المعلومات. رغم الوعود التي تعلن عنها مراكز البيانات بأنها ستوفر سرعات عالية، إلا أن العديد منها لم يشهد تغييرات كبرى في أوقات الاستجابة بعد. فهيا تعرَّف على مدى تأثيرها الممكن على أداء مركز بياناتك.

 سرعة أداء قراءة zHyperLink والدروس المستفادة

شاهد Joe Hyde وهو يشارك بيانات إنتاج Db2 الحديثة، والتي تسلط الضوء على سرعة قراءة zHyperLink لعمليات الإدخال/الإخراج والدروس الأخرى المستفادة.
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