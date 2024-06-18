صحيفة البيانات IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.

مستند تقني هي ليست مخصصة فقط لمجموعات المخزن المؤقت - التعلم من SMF اكتشف الرؤى الرئيسية التي يمكن أن توفرها بيانات إحصائيات Db2 لإدارة الأداء بخلاف مجموعات المخزن المؤقت للضبط.

دراسة Forrester التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.

ندوة الإنترنت تخيَّل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف بيانات إحصائيات Db2 تقترح هذه الجلسة القدرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء سعيك إلى تحديث كيفية الوصول إلى بيانات Db2 SMF وتحليلها، سواء لتحسين التعلم السريع أو لتحسين القيمة التي يمكنك الحصول عليها من بياناتك.

ندوة الإنترنت تخيَّل مقدار ما يمكنك تعلمه من خلال استكشاف بيانات المحاسبة في Db2 تكشف لنا ندوة الإنترنت هذه عن رؤى مستمدة من بيانات Db2 SMF، تشمل أوصاف العمل، والرؤية من خلال معرِّفات الربط، وإدارة عبء العمل باستخدام معرِّفات التفويض، ودمج بيانات Db2 مع أنواع أخرى مثل معاملات CICS (أي: SMF 110.1).