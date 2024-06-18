تفادي مخاطر التوفر وتحسين أداء Db2
ثمة تعقيد كبير في بيانات إحصائيات Db2 وبيانات المحاسبة في Db2 ما جعل من الصعب استخلاص القيمة من المقاييس الثرية المتاحة. تساعدك الرؤية الواضحة لمقاييس Db2 من خلال سجلات SMF على تفادي مخاطر التوفر وإدارة الأداء وتحسينه.
تطرح شركة IBM حلولًا تمكِّن محللي الأداء من إدارة وتحسين تخزين z/OS
يمكنك الوصول إلى رؤى مضمَّنة عن السلامة، تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصائيات Db2 (SMF 100) وبيانات المحاسبة في Db2 (SMF 101). يُعد تمكين الرؤية السهلة لمقاييس Db2 الرئيسية عبر سجلات SMF أمرًا بالغ الأهمية لتفادي مخاطر التوفر بشكل استباقي وإدارة الأداء وتحسينه بشكل فعال.
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
اكتشف الرؤى الرئيسية التي يمكن أن توفرها بيانات إحصائيات Db2 لإدارة الأداء بخلاف مجموعات المخزن المؤقت للضبط.
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
تقترح هذه الجلسة القدرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء سعيك إلى تحديث كيفية الوصول إلى بيانات Db2 SMF وتحليلها، سواء لتحسين التعلم السريع أو لتحسين القيمة التي يمكنك الحصول عليها من بياناتك.
تكشف لنا ندوة الإنترنت هذه عن رؤى مستمدة من بيانات Db2 SMF، تشمل أوصاف العمل، والرؤية من خلال معرِّفات الربط، وإدارة عبء العمل باستخدام معرِّفات التفويض، ودمج بيانات Db2 مع أنواع أخرى مثل معاملات CICS (أي: SMF 110.1).
في ندوة الإنترنت هذه، يمكنك التعمق في التأثيرات على الأداء الناتجة عن تنفيذ الازدواج غير المتزامن لهيكل تأمين Db2 في بيئة مشاركة بيانات Db2 عالية الحجم.
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