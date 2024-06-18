تقييمات Health Insights – على مستوى المؤسسة ينجح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS في تقييم مقاييس CICS الرئيسية مقابل قيم أفضل الممارسات لتحديد المخاطر التي يُحتمل أن تهدد التوفر للتحقيق فيها وتفاديها. يمكنك عرض التقييمات في مجموعات منطقية، يحددها المستخدم بلون أحمر أو أصفر أو أخضر. وتستطيع توسيع طريقة العرض لإظهار مزيد من مستويات التفاصيل، بحيث تشكل كل المناطق المجموعة المحددة أو المخططات الزمنية ذات المقاييس.

التنقل التفصيلي في بيانات إحصائيات CICS يمكن استكشاف العديد من أنواع بيانات إحصائيات CICS على مستويات أعمق من التفاصيل، مثل: اسم الملف، واسم قائمة الانتظار، وفئة المعاملة، ووضع TCB. تُظهر هذه الصورة استخدام التنقل الديناميكي والتنقل التفصيلي الحساس للسياق لتحديد مناطق تخزين CICS التي تواجه ظروف نقص في سعة التخزين.

أوصاف وقت الاستجابة للمعاملة يبدأ تحليل عبء عمل CICS عادةً بعرض "أعلى n" للمعاملات حسب كمية استخدام CPU أو حسب حجم المعاملات. ثم بعد ذلك، يمكنك التركيز على وصف وقت الاستجابة الذي يحتوي على ما يقرب من 100 مجموعة توقيت يتم تجميعها مبدئيًا في فئات ملخصة عالية المستوى. ويمكنك أيضًا مشاهدة تفسيرات تفصيلية للفئات التي تهمك.

مكونات وقت الاستجابة الأساسية بعد أن يحدد عرض وقت الاستجابة الأولي المساهمين الأساسيين في وقت الاستجابة، تأتي عمليات التنقل التفصيلي لتساعد على تحديد المكونات المحددة ذات الأهمية. فإذا كانت فئة وقت الاستجابة الأساسية لمعاملة ما هي "إجمالي وقت انتظار الإدخال/الإخراج" (كما هو موضح في الصورة السابقة)، فيمكن فحص أقسامها الفرعية بضغطة زر واحدة.

ملفات تعريف وقت الاستجابة يمكن الحصول على رؤى مفيدة بفضل القدرة على مقارنة الملفات الشخصية عبر المعاملات حسب فئات وقت الاستجابة الأساسية لنظام CICS. فهذا المثال يوضح وحدة CPU لكل معاملة CICS عبر المجموعة الأولى من المعاملات. ويمكن أيضًا تحديد عوامل التصفية العمومية للتركيز بدرجة أكبر على المعاملات المحددة.