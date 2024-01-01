يرتبط النجاح في سوق التأمين اليوم بشكل متزايد بالقدرة على استغلال البيانات. إن الشركات التي تجمع المعلومات وتشاركها عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بطريقة آمنة وفعَّالة توفر خدمات أفضل - مثل تقديم عروض أسعار فورية أو عملية تقديم مطالبات سهلة وشفافة. وكل ذلك يُعَد مفتاحًا لدفع عجلة الأعمال. ويتطلب نهجًا ذكيًا في التكامل.